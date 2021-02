© hotpoint.fr Hottes de cuisine Bien choisir sa hotte de cuisine

Décoratives ou encastrées, îlot ou murales, les hottes de cuisine se présentent sous différentes formes. Le choix d’une hotte est souvent guidé par des critères esthétiques. Mais des impératifs liés au logement peuvent aussi imposer une configuration d’installation. Car les hottes de cuisine sont les seuls appareils électroménagers pouvant fonctionner selon deux configurations : en mode évacuation ou en mode recyclage. Tour d’horizon des nombreuses possibilités et contraintes offertes par ces systèmes de ventilation présents dans plus de 2 foyers sur 3.

En résumé Les catégories de hottes de cuisine sont nombreuses et leur prix peut varier d’un extrême à l’autre.

Le choix d’une hotte ne doit pas être uniquement guidé par des critères esthétiques, les plus belles n’étant pas forcément les plus efficaces ni les plus faciles à installer.

Votre logement peut vous imposer un mode d’installation : avec une évacuation extérieure ou en recyclage, avec un filtre à odeur additionnel.

Le mode d’installation aura un impact important sur les performances, le niveau sonore et le coût d’usage.

Niveau sonore, dimensions, fonctions ou entretien, les critères d’achat sont nombreux tout comme les marques (spécialistes, généralistes ou marques de distributeurs). Et toutes les hottes ne se valent pas, comme le confirment nos tests.

Pourquoi acheter une hotte de cuisine ?

Une hotte de cuisine ne sert pas seulement à ventiler la pièce. Elle permet également de collecter la graisse, extraire les odeurs issues de la cuisson, voire l’humidité et la fumée.

Quelles sont les différentes hottes de cuisine ?

Hotte décorative

Les hottes décoratives sont désormais les plus courantes. Elles se placent au-dessus de la table de cuisson, sont directement fixées au mur et ne nécessitent pas de meuble. En acier peint, en Inox ou en verre, elles peuvent s’accorder esthétiquement à votre four, votre table de cuisson ou votre cuisinière. Leur largeur varie de 60 cm à 90 cm et jusqu’à 120 cm en association avec un piano de cuisson.

Hotte inclinée

Une hotte inclinée est une hotte décorative dont la surface n’est pas parallèle au plan de travail. L’espace au-dessus de la table de cuisson est libéré et l’accessibilité aux différents foyers est donc améliorée. En Inox ou en verre coloré, c’est la tendance de ces dernières années.

Hotte encastrable ou groupe encastrable

Une hotte ou groupe encastrable doit être intégré dans un meuble haut spécifique. On les appelle aussi groupe aspirant lorsqu’ils sont installés en mode évacuation ou groupe filtrant s’ils sont configurés en mode recyclage.

Attention à leurs dimensions d’encastrement. Largeur, hauteur ou profondeur, aucune n’est standard ! La partie inférieure du meuble doit être découpée à la dimension du groupe. En France, les groupes encastrables sont, le plus souvent, inférieurs à 60 cm mais des modèles de 70, 80 à 90 cm existent également.

Hotte îlot ou hotte suspendue

Une hotte îlot ou suspendue ne se fixe ni contre un mur ni dans un meuble, mais au plafond. Le plus souvent, elle est placée au-dessus d’un îlot central disposant d’une plaque de cuisson. Elle peut être esthétiquement similaire à une hotte décorative murale (comme la De Dietrich DHD1518X) ou s’apparenter à un lustre (comme la Juno de Elica). Dans les deux cas, elle dispose d’un système d’éclairage. En revanche, les hottes suspendues ne peuvent pas toujours être installées en mode évacuation.

Hotte casquette ou visière

Une hotte casquette est aussi appelée hotte visière, du nom de la partie en verre inclinable vers l’avant. C’est sans doute la hotte de cuisine la moins chère, son prix débutant dès 30 €. Comme une hotte décorative, elle se fixe directement au mur et peut être placée sous un meuble, sans qu’un meuble ne soit nécessaire pour autant.

Hotte plan de travail

Une hotte de plan de travail est intégrée dans un meuble spécifique sous le plan travail. La table de cuisson se place à l’avant de ce même meuble, duquel dépasse, à l’arrière, un conduit d’aspiration vertical (généralement rétractable dans le meuble à l’arrêt). Les hottes plan de travail peuvent être équipées d’un système d’éclairage (comme la Siemens LD97AA670) ou en être dépourvues (à l’image de la De Dietrich DHD1100X).

Certains modèles sont également prévus pour être installés entre deux dominos, des plaques de cuisson à deux zones comme par exemple le duo de dominos Sauter SPI4465MB.

Plaque induction aspirante

À la fois plaque de cuisson et hotte, cet appareil 2 en 1 est l’innovation de ces dernières années. Ce produit initialement haut de gamme (2 500 à 4 000 € en 2018) n’est désormais pas forcément plus cher qu’une plaque induction associée à une hotte rétractable dans le plan de travail (1 800 à 3 700 € en 2021).

Hotte de plafond

La hotte de plafond est encastrée directement dans le plafond ou dans un bâtit spécifique. Elle n’est donc pas suspendue comme une hotte îlot ni encastrée dans un meuble à l’image d’un groupe encastrable. Son installation nécessite souvent l’intervention d’un professionnel du bâtiment associé à un cuisiniste ou un architecte d’intérieur.

Hotte tiroir ou hotte télescopique

La hotte tiroir ou télescopique est intégrée dans un meuble spécifique. Mais contrairement à un groupe encastrable, sa façade est télescopique et peut être déployée vers l’avant. Elle peut donc couvrir toutes les zones de cuisson, tout en se faisant discrète une fois éteinte. Les hottes tiroir de 60 cm sont les plus courantes en France, mais des modèles plus larges, jusqu’à 90 cm, sont également proposés.

Hotte escamotable

Une hotte escamotable s’encastre derrière la façade d’un meuble haut. On l’active en inclinant cette façade vers soi. Peu de cuisinistes proposent encore ce type de configuration, si bien que les hottes escamotables sont souvent achetées en remplacement d’un modèle existant. Leur largeur avoisine généralement les 60 cm.

Évacuation ou recyclage ? Hotte aspirante ou hotte filtrante ?

Mode évacuation - hotte aspirante

Le mode évacuation est le mode d’installation à privilégier pour évacuer les odeurs de cuisson, l’humidité ou encore la fumée. On parle alors de hotte aspirante puisqu’elle aspire l’air à l’intérieur de la cuisine pour le rejeter à l’extérieur. La graisse quant à elle doit rester dans le ou les filtres, sans quoi elle risquerait de s’agglutiner dans la hotte ou dans le conduit d’évacuation.

Le principal frein à ce type d’installation est la nécessaire conduite d’air vers l’extérieur qui n’équipe pas toujours les logements (appartements en copropriété notamment).

Mode recyclage d’air - hotte filtrante

Si l’air ne peut être expulsé vers l’extérieur, il doit être épuré par la hotte avant d’être refoulé dans la pièce. On parle alors de hotte filtrante puisqu’elle filtre les odeurs. Les odeurs sont traitées par le filtre à charbon, un composant additionnel à placer entre le filtre à graisse et le moteur.

Attention, le mode recyclage d’air ne permet pas de traiter la vapeur d’eau qui reste dans la pièce et, en cas d’humidité excessive, peut se condenser sur le filtre ou le châssis de la hotte.

Quelles sont les principales marques de hottes ?

Contrairement à la majorité des appareils électroménagers, des marques spécialisées dans les hottes cohabitent avec les marques généralistes et les marques de distributeurs.

Quelles sont les marques spécialistes de l’aspiration ?

Elica

Elica est une marque Italienne spécialisée dans les hottes de cuisine. Hottes décoratives murales ou îlot, hottes lustres ou hottes design, Elica conçoit et produit une très large gamme. Le groupe Elica commercialise également ses produits sous la marque TurboAir et approvisionne de grandes marques généralistes comme Whirlpool. Les hottes Elica vendues en France sont essentiellement fabriquées en Italie et en Pologne.

Roblin

Roblin, autre marque spécialisée en hottes de cuisine, produit encore une grande partie de ses produits en France à Villedieu-les-Poêles en Normandie. C’est en particulier le cas des hottes en Inox comme les gammes Atrium, Ikos, Lotus, Vizio ou Vimea. Née en 1965, Roblin fait désormais partie du groupe Suisse Franke auquel appartient également la marque italienne Faber.

Falmec

Falmec est une marque spécialisée dans les hottes de cuisine. Elle revendique une fabrication 100 % italienne, près de Venise, et commercialise tous types de hottes. Historiquement attachée à l’Inox pour son aspect qualitatif, Falmec propose désormais des hottes revêtues de verre.

Novy

Novy est un fabricant belge de hottes de cuisine. Son principal argument ? Le silence. Si ses modèles ont longtemps été essentiellement en Inox, Novy propose désormais des hottes revêtues de verre, tout comme Falmec, son concurrent italien.

Les marques généralistes

Aujourd’hui, la majorité des marques généralistes de l’électroménager commercialisent des hottes de cuisine, en particulier lorsqu’elles sont présentes sur le segment des appareils encastrables (à intégrer dans les meubles d’une cuisine). Pour autant, toutes ces marques ne fabriquent pas elles-mêmes tout ou partie des modèles qu’elles proposent. Parmi les principales marques commercialisant des hottes en France, on retrouve les incontournables ci-dessous :

Bosch

Brandt

De Dietrich

Electrolux

Miele

Neff

Rosières

Sauter

Siemens

Whirlpool

Les marques de distributeurs

Les marques de distributeurs (MDD) sont longtemps restées en dehors de ce segment, se contentant de proposer occasionnellement des hottes d’entrée de gamme ou premier prix. Mais la tendance a changé à l’image d’Ikea. La marque suédoise propose aujourd’hui une offre large allant de hottes casquettes ou décoratives murales, assez classiques, jusqu’aux hottes décoratives inclinées en verre et même, plus récemment, une plaque induction avec hotte intégrée vendue 1 600 €.

D’autres distributeurs et leurs marques lui emboîtent le pas à l’image de Darty (Thomson ou Proline), Boulanger (Listo ou EssentielB), But (Signature ou Aya), Conforama (Saba ou Far), Castorama (GoodHome ou Cooke&Lewis), Électrodépôt (Valberg ou HighOne).

Distributeur Marque d’entrée de gamme Seconde MDD Boulanger Listo EssentielB But Aya Signature Castorama Cooke&Lewis GoodHome Conforama Far Saba Darty Proline Thomson Électrodépôt HighOne Valberg

Niveau sonore d’une hotte

Le bruit d’une hotte peut vite devenir gênant, en particulier lorsqu’elle est installée dans une cuisine ouverte sur le salon.

Le niveau sonore émis par chaque hotte est désormais indiqué sur l’étiquette énergie. Il s’agit de la valeur mesurée à puissance maximale. Le mode Intensif, non seulement limité dans la durée mais aussi plus bruyant, n’est pas pris en compte dans cette mesure.

Autre point négatif, ce niveau sonore déclaré par les fabricants ne concerne que le mode évacuation et n’est pas valable pour le mode recyclage. Or, sur la base de nos tests de hottes en mode recyclage, nous pouvons affirmer que ce second mode d’installation est nettement plus bruyant.

Une hotte doit être au moins aussi large que la plaque ou la cuisinière associée. Il peut être pertinent de la choisir un peu plus large afin de couvrir le plan de travail, de part et d’autre de la plaque. Vous pourrez ainsi y placer vos appareils de cuisson tel qu’un robot cuiseur, un multicuiseur ou un blender chauffant.

Les filtres des hottes

Les filtres à graisse

Les filtres à graisse capturent la graisse issue de vos préparations, lui évitant de finir sur les meubles ou les murs alentours. Ils sont désormais composés d’un tissage de fils d’aluminium ou d’Inox.

Pour conserver leur efficacité, ils doivent être lavés régulièrement. Si tous sont lavables à la main (eau chaude et produit vaisselle), tous ne sont pas compatibles avec un lavage au lave-vaisselle. Et lorsqu’ils le sont, ils peuvent se décolorer légèrement dès le premier lavage. Un point pris en compte dans nos tests.

Les filtres à charbon

Le filtre à charbon sert à collecter les odeurs issues de la cuisson lorsqu’elles ne peuvent pas être évacuées vers l’extérieur.

Le filtre à charbon ne doit être utilisé que si votre hotte est installée en mode recyclage d’air (sans évacuation vers l’extérieur) y compris lorsqu’il est livré de série avec votre appareil.

Cuisson après cuisson, les filtres à charbon se remplissent, jusqu’à se saturer. Ils ne collectent alors plus les odeurs. Seule solution, les changer. Selon les modèles et votre fréquence d’utilisation, vous devrez les changer tous les 3 à 6 mois. Seuls les modèles les plus haut de gamme peuvent atteindre 1 an. Mais ils sont aussi plus coûteux.

Où acheter les filtres ?

Acheter les kits et filtres nécessaires pour une installation en mode recyclage est un parcours du combattant. Les acheteurs de Que Choisir commandent anonymement dans le commerce tous les appareils électroménagers testés, comme le ferait tout consommateur. Lorsqu’il s’agit de hottes de cuisine, ils achètent également les kits et filtres à odeur nécessaires au mode recyclage. Et il peut s’écouler des semaines entre la commande et la livraison de certains de ces accessoires. De plus, en magasin les vendeurs ne savent pas toujours ce qui est nécessaire pour une installation en mode recyclage. Le magasin peut vous diriger vers le fabricant, le service après-vente du fabricant ou parfois un tiers, qui ne seront pas forcément mieux informés… Pire, les manuels d’utilisation ne donnent pas toujours les détails nécessaires pour acheter facilement les kits ou les filtres, en particulier leur référence ! Certains modes d’emploi indiquent simplement « vous devez ajouter un filtre à charbon » ou « ce modèle peut être installé en mode de recirculation ». Au client de se débrouiller… Nous vous conseillons de commander le kit ou le filtre simultanément à l'achat de la hotte. Pour renouveler votre filtre à charbon, vous pouvez aussi bien passer par votre magasin, un site Internet spécialisé en pièces détachées ou le site Web du fabricant, lorsqu’il vend directement au consommateur.

Voici les liens vers les sites Internet des principales marques :

La consommation des hottes

Comprendre l’étiquette énergie d’une hotte

L’étiquette énergie est exigée pour les hottes de cuisine depuis le 1er janvier 2015. Elle indique une consommation d’énergie annuelle (en kWh) basée sur une heure d’utilisation par jour (2 h pour l’éclairage). Découle directement de cette valeur, une classe d’efficacité énergétique représentée sous forme de lettres (de D à A+++, la meilleure). Parmi les autres informations apposées, on retrouve, de gauche à droite :

une classe de performance fluidodynamique ;

une classe de performance d’éclairage sur le plan de travail ;

une classe d’efficacité de filtration des graisses ;

le niveau sonore (mesuré en mode évacuation, à vitesse maximale, hors position boost).

En parallèle de cet affichage, la directive EcoDesign implique un certain nombre d’obligations que les fabricants doivent respecter. Les hottes doivent par exemple limiter leur débit d’air à 650 m3/h sur leur vitesse maximale (hors position intensive). Une obligation bienvenue qui permet de freiner une inutile course à la puissance, comme ce fut le cas par le passé.

Les limites de l’étiquette énergie

L’étiquette énergie est basée sur le seul mode d’installation avec évacuation extérieure. Il s’agit généralement du mode le plus efficace et donc le plus avantageux. Cependant, il n’est pas toujours possible d’installer sa hotte dans cette configuration.

À l’exception de la performance d’éclairage, aucune des données présentes sur l’étiquette énergie ne peut être prise en compte pour une utilisation en mode recyclage. Sur la base de nos essais, nous pouvons affirmer que le niveau sonore est généralement plus élevé en mode recyclage et l’efficacité de filtration des graisses peut également être différente. Mais le principal écueil est l’absence totale d’information sur l’absorption des odeurs en mode recyclage, un critère sur lequel bon nombre de hottes font défaut.

Combien coûte une hotte de cuisine ?

Différentes gammes de prix

Les hottes comptent parmi les appareils électroménagers dont l’écart de prix entre bas et haut de gamme est le plus important. Comptez de 30 € à 4 000 €. La catégorie de hotte a un impact sur la fourchette de prix. Mais ce n’est pas le seul critère. La largeur de la hotte, ses caractéristiques et fonctions, son niveau sonore, ses performances, sa qualité de fabrication et son esthétique sont autant de paramètres qui font varier le prix final.

Catégorie Fourchette de prix Hotte décorative classique De 80 à 2 200 € Hotte décorative inclinée De 180 à 3 300 € Hotte ou groupe encastrable De 60 à 2 400 € Hotte îlot ou suspendue De 150 à 4 000 € Hotte casquette ou visière De 30 à 600 € Hotte plan de travail De 1 200 à 2 500 € Plaque induction aspirante De 1 600 à 3 700 € Hotte de plafond De 1 000 à 2 500 € Hotte tiroir ou télescopique De 80 à 2 200 € Hotte escamotable De 150 à 400 €

Quel est le meilleur moment pour acheter une hotte ?

Comme notre étude sur l’évolution du prix des lave-linge l’avait révélé, il n’existe pas de période particulièrement propice pour acheter ses appareils électroménagers. Les soldes ne concernent qu’une faible minorité de modèles. Et les hottes, souvent produites en petites quantités, ne nécessitent pas de déstockage massif synonyme de baisse de prix.

Acheter en magasin ou en ligne ?

Acheter sa hotte sur le Web est facile. Mais attention à la livraison. L’emballage des hottes est conçu pour être livré par lots de plusieurs unités, le tout posé sur une palette filmée de plastique. Il est en revanche plus rarement conçu pour résister à une livraison unitaire via une messagerie ou transport express. Les chocs ou la casse peuvent être fréquents. En outre, l’installation est rarement comprise dans le prix. Or ces appareils peuvent être lourds, fragiles, sensibles aux rayures et complexes à installer.

Installation

Connexion au réseau électrique

La connexion au réseau électrique est assez simple : une prise de courant 20 A suffi. À ceci près que toutes les hottes ne sont pas livrées avec une prise. Il vous faudra donc en ajouter une le cas échéant. Comme pour les fours encastrables et les plaques de cuisson, la longueur du câble fourni varie selon les modèles.

Fixation au mur, au plafond, dans un meuble

Selon sa catégorie, une hotte se fixe soit au mur, soit au plafond, soit dans un meuble spécifique.

Catégorie Installation Hotte décorative classique Mur Hotte décorative inclinée Mur Hotte ou groupe encastrable Meuble Hotte îlot ou suspendue Plafond Hotte casquette ou visière Mur Hotte plan de travail Meuble Plaque induction aspirante Meuble Hotte de plafond Plafond Hotte tiroir ou télescopique Mur Hotte escamotable Mur (meuble pour la porte)

À quelle hauteur installer une hotte ?

Quelle que soit la hotte choisie, une distance entre la plaque de cuisson et la hotte doit être respectée. Elle est communiquée dans le mode d’emploi de la hotte et peut varier selon le type de plaque de cuisson (au gaz ou électrique), par exemple 65 cm au-dessus d’une plaque de cuisson électrique et 75 cm au-dessus d’une plaque gaz.

Comment installer une hotte aspirante à évacuation ?

Une hotte aspirante doit être reliée à un conduit d’évacuation extérieur. Le conduit peut impacter la performance de la hotte. Il doit être uniquement utilisé pour la hotte, le plus court et le plus droit possible afin de tirer le maximum de la hotte. Il doit pouvoir accueillir une gaine aluminium dont la largeur est le plus souvent de 150 mm (120 ou 125 mm sur les modèles anciens). Un clapet antirefoulement (ou clapet antiretour) évitera à l’air extérieur de revenir dans la pièce lorsque l’appareil n’est pas utilisé. Attention, une hotte ne peut en aucun cas être reliée à une VMC (ventilation mécanisée).

Connexion vers le haut

Les hottes aspirantes sont le plus souvent livrées avec une sortie d’air dirigée vers le haut. La gaine d’évacuation doit alors être cachée par une pièce d’habillage, en particulier les modèles non encastrables. Les hottes décoratives classiques sont livrées de série avec cet habillage composé de deux parties télescopiques pour s’adapter à la hauteur entre la hotte et le plafond. Les marques haut de gamme peuvent proposer une rallonge dans le cas où la longueur de cet habillage serait insuffisante.

Attention aux hottes décoratives inclinées qui ne sont pas toujours fournies avec cet habillage de conduit dont le prix peut atteindre les 200 €.

Connexion vers l’arrière

Dans de très rares cas, il est possible de modifier le sens de la sortie d’air. Mais c’est une opération qui peut se révéler complexe puisqu’il s’agit de démonter le moteur pour le tourner dans le châssis.

Ces hottes sont généralement proposées par les marques spécialistes de l’aspiration ainsi que par la marque allemande Miele. Mais même chez ces spécialistes, peu de modèles offrent cette possibilité.

Comment installer une hotte en recyclage ?

Pour les hottes filtrantes, aucun problème de conduit extérieur. En revanche, un filtre à odeur additionnel voire un kit de recyclage s’avère nécessaire. Le kit de recyclage intègre le plus souvent le filtre à charbon (mais pas toujours). Il comprend aussi un déflecteur d’air, une pièce plastique qui, placée dans le conduit, permettra de renvoyer l’air vers les orifices prévus à cet effet. Un bout de gaine alu est généralement nécessaire pour faire le lien entre les deux.

Certains modèles sont livrés de série avec le filtre à charbon. Nous les identifions dans les caractéristiques des hottes testées en mode recyclage.

Fonctionnement

Bandeau de commandes

Le bandeau de commandes permet d’allumer la hotte, de sélectionner une vitesse ou d’allumer l’éclairage. Il peut être positionné sur la face avant mais aussi en dessous, face à la table de cuisson. Dans le premier cas, il faut veiller à ce qu’il reste accessible. Placé en haut d’une hotte décorative inclinée, il ne sera accessible qu’aux plus grands. Dans le second cas, il sera peu visible et il faut donc veiller à ce qu’il soit intuitif. Dans le cas d’un groupe encastrable, vous aurez à manipuler les commandes sans forcément avoir de visibilité sur la sérigraphie qui l’accompagne.

Vitesses/Niveaux de puissance

Le nombre de vitesses proposées varie de 2 à 8 niveaux, le plus courant étant 3. La sélection peut être directe (appui sur un chiffre correspondant à la valeur désirée) ou incrémentale. Dans ce cas, le nombre de touches est limité et des appuis successifs permettent de modifier la vitesse.

Le mode intensif, aussi appelé boost ou booster, active un niveau de puissance supérieur à la vitesse maximale durant une durée limitée (de l’ordre de quelques minutes). Cette fonction est par exemple utile pour évacuer rapidement vers l’extérieur l’humidité générée par l’ébullition d’un à plusieurs récipients d’eau (mode évacuation). Nous relevons la présence de cette fonction lors de nos essais et la publions dans le tableau des caractéristiques sous le nom de « Fonction "intensif" ou "boost" ».

Arrêt différé

Les odeurs ne disparaissent pas dès que l’on arrête sa plaque de cuisson. Laisser fonctionner sa hotte quelques minutes après la fin de cuisson est donc une bonne idée. Les fabricants proposent de plus en plus fréquemment une touche « arrêt différé » ou « arrêt temporisé » à activer dès la fin de la cuisson. La hotte fonctionnera alors quelques minutes (durée fixe ou ajustable) avant de s’arrêter définitivement. L’arrêt différé fait partie des caractéristiques relevées sur les produits testés.

Mise en route/ajustement automatique

Sur les hottes haut de gamme, la mise en route ou l’ajustement des vitesses peut être automatique. Deux solutions cohabitent : l’utilisation d’un capteur ou un système de connexion entre la table et la hotte.

Le capteur permet de détecter l’humidité ou la chaleur générée par la cuisson d’un aliment. Il peut ajuster la puissance de la hotte en fonction. Ce système a l’avantage de fonctionner avec n’importe quelle plaque de cuisson.

Bon à savoir. Le nom d’un tel système varie selon les marques : PerfectAir chez Bosch, Sensor air pur chez Neff, climateControl chez Siemens, ICS chez De Dietrich…

Le système de connexion se base sur un dialogue direct entre la table de cuisson et la hotte. La première envoie une information à la seconde : nombre de foyers activés, puissance sélectionnée… La hotte ajustera son fonctionnement en conséquence. Seul souci, la plaque de cuisson et la hotte doivent parler la même langue, ce qui impose non seulement que les deux appareils soient équipés d’un système de connexion mais qu’ils proviennent du même fabricant (voire de la même marque). Pour l’heure, seules des plaques induction et des hottes haut de gamme sont équipées de tels systèmes qui peuvent fonctionner soit via le Wi-Fi, soit directement d’un appareil à l’autre.

Bon à savoir. Le nom donné aux systèmes de connexion entre hotte et plaque son différents selon les marques : CookConnect chez Bosch ou Siemens (via Wi-Fi), Con@ctivity 3.0 chez Miele (via Wi-Fi), Hob2Hood (ou H²H) chez Aeg ou Electrolux…

Indicateur de changement des filtres

Aussi appelé indicateur de saturation, il permet de savoir quand nettoyer le ou les filtres à graisse.

Un second indicateur de saturation peut être présent pour les filtres à odeurs. Ces filtres n’étant nécessaires qu’en mode recyclage, il faut au préalable activer cette fonction lors de l’installation de la hotte via une manipulation spécifique (appui sur une ou plusieurs touches du bandeau par exemple).

Hotte connectée : quel intérêt ?

Quelques modèles de hottes proposent une connectivité via Wi-Fi et une application dédiée à la marque. Suivant la marque, les possibilités offertes se limitent parfois à fournir des informations ou tutos sur l’utilisation, l’installation et l’entretien. Plus fréquemment, l’utilisateur peut être informé via une notification que le nettoyage des filtres est nécessaire. Une fonctionnalité similaire à l’indicateur de saturation. Toutes les applications ne permettent pas de piloter (démarrer ou arrêter) sa hotte connectée à distance.

Aspiration périmétrale

L’aspiration périmétrale (ou aspiration périphérique) concentre le flux d’air sur les pourtours de la hotte. Pour cela, un capot central est placé devant les filtres à graisse, face à la table de cuisson.

Nos essais, réalisés principalement sur des hottes décoratives, mettent en évidence quelques faiblesses de ce système. La graisse a tendance à se déposer sur ce capot, en plus des filtres. Il faudra donc non seulement nettoyer les filtres mais aussi cette pièce qui n’est pas toujours facilement amovible, ni compacte.

Entretien

Nettoyage extérieur et intérieur

Extérieur et intérieur de la hotte peuvent être nettoyés avec de l’eau chaude additionnée de produit vaisselle. Les surfaces doivent ensuite être séchées avec un chiffon doux. Quelle que soit la nature de la surface (acier peint, Inox ou verre), n’utilisez ni éponges grattantes ni tampons en paille métallique. De même, la poudre à récurer pourrait rayer irrémédiablement votre appareil.

Avant d’entretenir votre hotte, prenez toujours soin de la débrancher (ou de couper son alimentation au niveau du compteur électrique si la prise est inaccessible).

Si les filtres à graisses sont de bonne qualité, le moteur de la hotte aspirante ne devrait que peu se salir.

Entretien des filtres à graisse

Les filtres à graisse sont lavables à la main, avec du produit vaisselle. Il est de plus en plus courant qu’ils soient également compatibles avec un lavage en lave-vaisselle. Ils s’y nettoient d’ailleurs très bien mais leur séchage peut être laborieux. En revanche, dès les premiers lavages, leur pourtour peut plus ou moins blanchir.

Même décoloré, un filtre à graisse métallique conserve son efficacité. S’il est abîmé, il est possible de le changer. Attention, ces filtres n’ont pas tous les mêmes dimensions et doivent être commandés auprès du service après-vente à partir du modèle inscrit sur la plaque signalétique.

Certains modèles d’entrée de gamme ou anciens possèdent encore des filtres synthétiques. Ils sont généralement de couleur blanche et changent de couleur lorsque la graisse s’y dépose. Un moyen de savoir quand les changer. Des filtres à graisse synthétiques universels sont vendus dans le commerce. Il suffit de poser l’ancien filtre sur le nouveau et de découper le nouveau selon la forme de son prédécesseur.

Entretien des filtres à charbon

Les filtres à charbon doivent généralement être changés plutôt que lavés. Certains sont cependant compatibles avec un lavage en lave-vaisselle ou une régénération dans un four (à basse température). Il est impératif de bien respecter les recommandations propres à chaque fabricant et chaque filtre. Dans les deux cas, le filtre à odeur risque de ne pas retrouver son efficacité initiale. Les fabricants précisent d’ailleurs que le nombre de lavages ou de régénérations est limité.