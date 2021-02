Plaque induction avec hotte intégrée Tout savoir sur les plaques induction aspirantes

Les plaques induction qui intègrent une hotte neutralisant odeurs et graisses sont apparues il y a seulement quelques années. Leur prix baisse et leurs performances s’améliorent.

Les plaques induction avec hotte intégrée d’Ikea, Miele et Siemens.

À la fois plaque de cuisson et hotte, les plaques induction avec hotte intégrée sont une des rares innovations récentes dans le domaine des équipements de la cuisine. Ce produit initialement haut de gamme (2 500 à 4 000 € début 2018) n’est désormais pas forcément plus cher qu’une plaque de cuisson à induction associée à une hotte rétractable dans le plan de travail (1 800 € en moyenne pour la seule hotte). Il faut compter désormais entre 1 600 € et 3 700 €, des prix qui devraient continuer à diminuer en raison du nombre croissant de marques qui proposent cet appareil 2 en 1. Parmi elles, des marques spécialistes de l’aspiration (Bora, Elica, Falmec, Novy, Roblin) et des marques généralistes (AEG, Bosch, Miele, Neff, Siemens, Smeg, Whirlpool…).

Deux exemples de hotte rétractable dans le plan de travail.

Presque invisibles et peu encombrantes

Principal intérêt de ces plaques : dégager l’espace au-dessus du plan travail, offrant à la fois une meilleure visibilité et un meilleur accès à la plaque induction. Fini les coups de tête sur les angles de la hotte ! En outre, la plaque induction avec hotte peut s’intégrer au sein d’un îlot de cuisson, sans trop de contraintes d’installation comparé aux hottes de plafond, suspendues ou îlot. Le meuble et surtout la découpe du plan de travail doivent toutefois être spécifiques. Ces plaques sont non seulement plus épaisses (dans le meuble, sous le plan de travail) mais aussi plus larges qu’une plaque de cuisson classique. Leur verre vitrocéramique mesure extérieurement entre 70 et 82 cm en moyenne (58 à 65 cm pour une plaque induction standard).

Les hottes îlot demandent des installations nécessitant des travaux importants.

→ Guide d’achat Bien choisir sa hotte de cuisine

→ Guide d'achat Bien choisir sa plaque à induction

Mode recyclage ou évacuation

Comme toute hotte de cuisine, une plaque de cuisson aspirante peut être installée en mode recyclage ou en mode évacuation, selon les contraintes du logement, notamment la présence ou non d’une gaine d’évacuation extérieure.

Pour toute installation en recyclage, un filtre à odeur, voire un kit spécifique, est à prévoir. Il est parfois fourni avec l’appareil mais doit le plus souvent être acheté séparément. Ce qui engendre un surcoût de quelques dizaines d’euros à 350 € pour un kit complet. Ce filtre à odeur est rarement permanent car il capte les odeurs de cuisson jusqu’à saturation. Il est alors nécessaire de le régénérer (pour les plus haut de gamme) ou de le changer. Un indicateur de saturation est parfois présent pour rappeler cette tâche.

Le changement du filtre à charbon et du filtre à graisse.

Une hotte de cuisine est traditionnellement plus performante en mode évacuation. Selon nos essais, une plaque de cuisson avec hotte intégrée n’échappe pas à la règle. Elle éliminera plus facilement les odeurs ainsi que la vapeur d’eau en les envoyant à l’extérieur. En outre, elle sera plus silencieuse et évitera de changer les coûteux filtres à odeurs.

À noter. Contrairement à la majorité des hottes, les plaques induction aspirantes sont dépourvues de tout système d’éclairage.