Malgré leurs prix élevés, les plaques à induction aspirantes équipent de plus en plus de cuisines. Leur hotte intégrée, discrètement située au centre et au ras de l’espace de cuisson, fait gagner en espace et en visibilité au-dessus de la surface de cuisson. Que Choisir a testé plusieurs modèles, aussi bien sur l’efficacité de cuisson que sur la ventilation. En mode recyclage, quand l’air est rejeté dans la pièce une fois passé dans les filtres, nous avons retenu deux critères : les graisses et les odeurs.