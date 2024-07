Plaques induction avec hotte intégrée

Nos essais sont réalisés dans des laboratoires indépendants sur des tables aspirantes achetées anonymement dans le commerce. Si les performances d’aspiration et de cuisson priment, la facilité d’utilisation, le niveau sonore, la consommation électrique ou encore la sécurité d’usage font également parti des critères évalués et impactent la note finale.

Performances d'aspiration

La performance du système d’aspiration est mesurée sur la base de la norme IEC 61591. Le débit d’air est préalablement mesuré dans les deux modes de fonctionnement : avec le filtre à charbon pour le mode recyclage, sans ce filtre pour le mode évacuation.

Absorption des graisses

Nous avons mesuré le pourcentage de graisse collecté par le ou les filtres équipant chaque modèle. Une casserole est préalablement chauffée à 250 °C avant qu’un goutte-à-goutte ne laisse tomber en son fond de l’huile de maïs et de l’eau durant 30 minutes. Après cette demi-heure, la plaque de cuisson est arrêtée et le système d’aspiration fonctionne encore 10 minutes. Les filtres sont pesés après séchage, tout comme la hotte elle-même. La différence de poids nous permet d’évaluer la part de graisse récupérée par les filtres.

Lorsque les appareils peuvent être installés en mode recyclage et en mode évacuation, cet essai est réalisé dans les deux modes de fonctionnement, l’efficacité d’absorption des fraisses pouvant être significativement différente selon le mode d’installation.

Évacuation de la vapeur (mode évacuation uniquement)

En mode évacuation, nous avons également évalué l’aptitude à évacuer l’humidité vers l’extérieur.

Sur chaque zone, une casserole d’eau est portée à ébullition. Nous mesurons la quantité de vapeur aspirée par la table à l’aide d’un système de vision thermique.

Extraction des odeurs (mode recyclage uniquement)

En mode recyclage, l’efficacité des filtres à recueillir les odeurs est mesurée en calculant un coefficient de réduction des odeurs qui reflète la capacité de l’appareil à capter les odeurs de cuisson.

Ce test est réalisé dans une cuisine d’un volume de 22 m3 (± 2 m3). Une casserole de 20 cm de diamètre est placée sur le foyer avant gauche de la plaque de cuisson. Son fond est maintenu à une température de 170 °C (± 5 °C). Un goutte-à-goutte déverse durant une demi-heure un mélange odorant composé de 300 ml d’eau distillée et 15 ml de méthyl éthyl cétone (MEK). Le coefficient de réduction des odeurs est obtenu par la différence de la concentration de MEK mesurée dans la pièce en son maximum et sa concentration après 30 minutes.

Performances de cuisson

La performance de cuisson a été évaluée sur les critères de rapidité (puissances Max et boost), cuisson à faible puissance, homogénéité de cuisson (foyer individuel le plus large ; zone extensible si présente) et de cuisson intensive (toutes les zones sollicitées simultanément).

Montée en température

Nous mesurons le temps et la consommation électrique pour chauffer à 90 °C une casserole d’eau (de 1 à 4 l selon la taille du foyer). L’essai est réalisé avec et sans booster sur toutes les zones individuelles ainsi que sur la zone extensible lorsque le modèle en dispose.

Cuisson à faible puissance

De l’huile de tournesol est mise à chauffer dans une casserole sur la puissance la plus faible. On enregistre la température en continu. Chaque zone individuelle est soumise à cet essai, y compris la zone extensible le cas échéant.

Homogénéité de cuisson

On fait cuire 8 crêpes à 230 °C (+/- 5 °C) dans une poêle placée sur le foyer individuel le plus large ; l’uniformité du brunissage sur la 1ère face est mesurée par un système de vision.

Pour les modèles équipés d’une zone extensible, l’essai est reproduit avec des steaks cuits sur un grill rectangulaire.

Cuisson intensive

Des récipients sont placés sur chaque zone individuelle. Ils contiennent soit de l’huile (pour la zone la plus large), soit de l’eau (toutes les autres). Toutes les zones sont mises en route à puissance maximale. Dès que l’huile a atteint 180°C, une portion de frites surgelés est cuite durant 5 minutes dans l’huile puis extraite du bain. Dès que l’huile atteint à nouveau 180°C, une seconde portion de frites est cuite et ainsi de suite jusqu’à cuire 5 portions au total.

Niveau sonore

Le niveau sonore du système d’aspiration est mesuré pour les deux modes de fonctionnement, sur la même base que nos tests hottes de cuisine.

Le niveau sonore de la plaque de cuisson est également apprécié, sur la même base que nos essais de tables à induction.

Utilisation

L’utilisation est appréciée par un panel d’experts. Ce critère intègre la facilité d’utilisation du système d’aspiration mais aussi de la table de cuisson à induction.

La facilité d’entretien de la surface extérieure est également prise en compte, tout comme la simplicité de nettoyage intérieur (retrait, nettoyage et remise en place des filtres à graisses - idem pour les filtres à odeur en recirculation - ; nettoyage intérieur, en particulier en cas de débordements ; …)

Le mode d’emploi est aussi évalué, tout comme la facilité d’installation, dans les deux modes de fonctionnement.

Consommation électrique

On la mesure pendant les cuissons mais aussi en mode veille, en l’absence de fonctionnement.

Sécurité

La sécurité d’utilisation est évaluée selon certains points de la norme EN 60335 sur la sécurité électrique et selon des éléments relatifs à la sécurité d’utilisation (anti-débordement, thermique…).