© Herraez/StockAdobe Robot cuiseur Comment choisir un robot cuiseur

Les robots cuiseurs ont conquis de très nombreux cuisiniers amateurs comme avertis. Ces robots tout-en-un promettent de faciliter la préparation et d'assurer la réussite de toutes sortes de plats, jusqu'aux plus complexes. Thermomix TM6, Companion XL, Monsieur Cuisine Connect… Les modèles – plus ou moins réputés – sont nombreux mais n’offrent ni les mêmes fonctions, ni les mêmes capacités. Quant à leur prix, il peut varier du simple… au triple ! Quelle différence entre un robot à 400 € et un autre à 1 200 € ? Lors de l’achat, il peut s’avérer difficile de s’y retrouver : comment choisir votre robot cuiseur ? Voici quelques conseils et éléments à prendre en compte avant d’acquérir un robot cuiseur.

→ Test Que Choisir : Comparatif Robots cuiseurs

En résumé Privilégiez un robot cuiseur facile à utiliser : sa prise en main doit être aisée et sa programmation relativement intuitive.

Pensez à bien étudier l’encombrement de l’appareil : trouvera-t-il sa place dans votre cuisine ?

Des recettes sont-elles fournies ? En accès libre ou payantes ? À noter que les recettes ne sont toutefois pas indispensables pour se servir d'un robot cuiseur.

Optez pour un robot facile à entretenir (dont la plupart des pièces passent au lave-vaisselle, par exemple).

Posez-vous la question de l'utilité réelle par rapport à la somme investie, et méfiez-vous des fausses promotions !

Qu’est-ce qu’un robot cuiseur ?

Un robot cuiseur est un appareil électroménager multifonction qui peut remplacer la plupart des robots de cuisine. En général, il est équipé d’un couteau, d’un fouet, d’un mélangeur (pour cuire, mijoter ou faire fondre) et presque systématiquement d’un panier vapeur.

Le robot cuiseur simplifie la préparation et assure (la plupart du temps) la réussite de plats tels que des îles flottantes, du riz au lait, de la béchamel, du bœuf en sauce, des soupes ou encore des risottos. Il peut également faire mijoter ou cuire à la vapeur de manière très maîtrisée du poisson, de la volaille ou des légumes. C’est cette particularité – la cuisson – qui le distingue des autres robots tels que les robots multifonctions et les robots pâtissiers.

Il existe de nombreux appareils, de toutes gammes, équipés de plus ou moins d’accessoires et à tous les prix. Il est donc important de choisir un robot cuiseur en fonction de ses caractéristiques.

Bon à savoir. Il est également possible de trouver des robots pâtissiers cuiseurs. C’est notamment le cas du Cooking Chef de Kenwood, qui prépare des pâtes, des émulsions, des blancs en neige ou encore de la crème fouettée. Le dernier-né de la gamme, le Kenwood Cooking Chef Experience KCL95.429SI, est livré avec un blender et un bol multifonction permettant de réaliser des soupes ou de hacher de la viande et des légumes. D’autres modèles sont ponctuellement commercialisés, sans être systématiquement livrés avec autant d’accessoires.

Combien coûte un robot cuiseur ?

Budget

Relativement onéreux, les robots cuiseurs ont longtemps été peu abordables pour les particuliers, à l’image du Thermomix TM6 de Vorwerk, vendu 1 359 €.

Ces dernières années toutefois, des modèles à prix très compétitifs ont émergé. En 2019, Lidl a ainsi rencontré un immense succès avec le robot Monsieur Cuisine Connect de sa marque Silvercrest, vendu au prix de 350 €. Il a depuis été remplacé par le robot Monsieur Cuisine Smart, vendu de 399 à 429 €.

Il existe par ailleurs des modèles d’entrée de gamme à moins de 300 € tels que le Fagor Grand Chef Plus FG1500 (230 € environ) ou le Moulinex Clickchef HF456810 (295 € environ).

Il est donc possible de trouver des appareils à tous les prix, pour toutes les bourses. Le prix d’un robot cuiseur peut aller du simple au double, et même au triple. Le budget dépend également des fonctions et options désirées.

Dans une même gamme, il est même possible de trouver plusieurs déclinaisons d’un même robot, à des tarifs variés :

Moulinex Companion XL

Companion XL, version classique ;

i-Companion XL, connexion Bluetooth ;

i-Companion Touch XL, doté également d'un écran tactile.

Magimix Cook Expert

Cook Expert version connectée ;

Cook Expert XL, avec un bol thermo et un panier vapeur plus grands.

Kenwood kCook

kCook Multi version classique ;

kCook Multi version Smart (connexion wi-fi) ;

CookEasy+ qui abandonne le nom de kCook mais n'en reste pas moins proche de ses prédécesseurs. Il se démarque par son format, son écran couleur tactile et sa balance intégrée. Il est toujours connectable via le wi-fi et l’application Kenwood World.

Les Companion de Moulinex

Modèle Caractéristiques principales Prix indicatif Companion XL HF80CB10 Non connecté

Accessoires :

- couteau hachoir

- couteau pétrin-concasseur

- batteur

- mélangeur

- panier vapeur interne Inox

- accessoire fond plat 699 € i-Companion HF900110 Connexion Bluetooth

Accessoires :

- couteau hachoir

- couteau pétrin-concasseur

- batteur

- mélangeur

- panier vapeur

- boîte de rangement 750 € i-Companion XL HF906B10 Connexion Bluetooth

Accessoires :

- couteau hachoir

- couteau pétrin-concasseur

- batteur

- mélangeur

- panier vapeur

- boîte de rangement

- accessoire fond plat

- coupe-légumes

- couteau hachoir - couteau pétrin-concasseur - batteur - mélangeur - panier vapeur - boîte de rangement - accessoire fond plat - coupe-légumes Capacité utile du bol : 3 l 999 € i-Companion XL Édition Pâtisserie HF90E700 Connexion Bluetooth

Accessoires :

- couteau hachoir

- couteau pétrin-concasseur

- batteur

- mélangeur

- panier vapeur interne Inox

- fond plat XL

- batteur à double rotation

- accessoires de pâtisserie Kaiser 1 049 € i-Companion XL YY4418FD Connexion Bluetooth

Accessoires :

- couteau hachoir

- couteau pétrin-concasseur

- batteur

- mélangeur

- panier vapeur

- fouet double rotation

- coupe-légumes (jusqu'à 5 types de découpes) 1 099 € i-Companion XL YY3963FG Connexion Bluetooth

Accessoires :

- couteau hachoir

- couteau pétrin-concasseur

- fouet

- mélangeur

- panier vapeur

- accessoire fond plat

- coupe-légumes

- cuiseur vapeur

- mini-bol de cuisson

- housse de transport

- livre de recettes

- couteau hachoir - couteau pétrin-concasseur - fouet - mélangeur - panier vapeur - accessoire fond plat - coupe-légumes - cuiseur vapeur - mini-bol de cuisson - housse de transport - livre de recettes Capacité utile du bol : 3 l 1119 € i-Companion Touch XL HF938E00 Connexion wi-fi

Écran tactile 4'3

Accessoires :

- couteau hachoir

- couteau pétrin-concasseur

- batteur

- mélangeur

- panier vapeur

- découpe-légumes (jusqu'à 5 types de découpes)

- balance de cuisine connectée 1 199 € i-Companion Touch XL HF934510 Connexion wi-fi

Écran tactile 4'3

Accessoires :

- couteau hachoir

- couteau pétrin-concasseur

- batteur

- mélangeur

- panier vapeur interne Inox

- accessoire fond plat 1 299 € i-Companion Touch Pro HF93D810 Connexion wi-fi

Écran tactile

Accessoires :

- couteau hachoir

- couteau pétrin-concasseur

- batteur

- mélangeur

- panier vapeur interne

- découpe-légumes

- livre de 300 recettes 1 499 €

Les Cook Expert de Magimix

Modèle Caractéristiques principales Prix indicatif Cook Expert Bol thermo Inox de 3,5 l (soit 2,5 l utiles)

Disponible en gris chrome mat (18900), en noir (18903) ou rouge (18904) 1 299 € Cook Expert Connect Bol thermo Inox de 3,5 l (soit 2,5 l utiles)

Connecté

Disponible en gris chrome (18913) ou noir (18916) 1 399 € Cook Expert XL 18909 Bol thermo Inox de 4,8 l (soit 3,8 l utiles)

Pétrin XL

Panier vapeur interne XL (3,5 l)

Gris platine 1 499 € Cook Expert XL Connect 18914 Connecté

Bol thermo Inox 4,8 l (soit 3,8 l utiles)

Pétrin XL

Panier vapeur interne XL (3,5 l)

Gris platine 1 599 €

Les kCook Multi de Kenwood

Modèle Caractéristiques principales Prix indicatif kCook Multi Version non connectée

6 programmes 549 € kCook Multi Smart Connexion wi-fi

7 programmes

Balance connectée en Bluetooth

Maxblade

Livre de recettes 699 € CookEasy + Connexion wi-fi

Écran couleur tactile

Balance intégrée 1 099 € CookEasy + Premium Connexion wi-fi

Écran couleur tactile

Balance intégrée

Panier cuiseur vapeur XXL Inox

9 programmes dont cuisson sous vide 1 249 €

Achat d’occasion

Certains robots cuiseurs étant onéreux, il n’est pas rare de choisir un modèle d’occasion. Vous pourrez ainsi acheter des appareils sur des sites spécialisés de ventes entre particuliers comme Leboncoin, Paruvendu, Rakuten…

Avant d’acheter votre robot d’occasion, pensez à vérifier – dans la mesure du possible – les points suivants :

L’état général de l’appareil et sa propreté. Ce sont généralement de bons indicateurs de la façon dont le vendeur a pris soin de l’appareil.

Ce sont généralement de bons indicateurs de la façon dont le vendeur a pris soin de l’appareil. Les accessoires. N’hésitez pas à faire l’inventaire de tous les accessoires : fouet, couteau, panier de cuisson… Pensez également à vérifier leur état, comme la présence de fissures ou l’efficacité du joint du blender. Soyez toutefois indulgent ! Les accessoires peuvent être rachetés auprès de la plupart des fabricants. En revanche, cela peut être un point de négociation du prix.

N’hésitez pas à faire l’inventaire de tous les accessoires : fouet, couteau, panier de cuisson… Pensez également à vérifier leur état, comme la présence de fissures ou l’efficacité du joint du blender. Soyez toutefois indulgent ! Les accessoires peuvent être rachetés auprès de la plupart des fabricants. En revanche, cela peut être un point de négociation du prix. La date d’achat. Renseignez-vous sur la date d’achat du robot cuiseur. Si le vendeur possède toujours la facture, n’hésitez pas à la lui demander.

Renseignez-vous sur la date d’achat du robot cuiseur. Si le vendeur possède toujours la facture, n’hésitez pas à la lui demander. La garantie. L’appareil est-il encore sous garantie ? Cet élément n’est pas indispensable lors d’un achat d’occasion, mais peut constituer un atout !

L’appareil est-il encore sous garantie ? Cet élément n’est pas indispensable lors d’un achat d’occasion, mais peut constituer un atout ! Les programmes et le panneau de commande. Si vous en avez la possibilité, procédez à un rapide contrôle technique du robot cuiseur.

Promotions et remboursements

Lors des périodes de promotion (soldes, Black Friday, prix barrés…), il est également possible d’acheter un robot cuiseur à prix réduit. Mais attention aux fausses promos !

Certains fabricants proposent par ailleurs des offres de remboursement (ODR). La promesse ? Le remboursement d’une partie du produit après l’achat. Prenez soin de bien remplir votre dossier afin d’éviter que le remboursement ne soit refusé.

Cela en vaut-il le coût ?

Étant donné le prix des robots cuiseurs, mieux vaut s'assurer de l'utilité d'un tel appareil avant de l'acheter. Or, tout dépend de votre profil, et de ce que vous en attendez. Que Choisir a publié en 2020 une enquête auprès des utilisateurs de robots cuiseurs : la fréquence à laquelle ils l'utilisent et les principaux bénéfices qu'ils en tirent. Des éléments qui pourront certainement vous aider à vous poser les bonnes questions.

Quelles sont les principales marques ?

Parmi les produits phares se trouvent le Thermomix TM6 de Vorwerk et le Monsieur Cuisine du magasin discount Lidl.

Vorwerk Thermomix TM6



Autoriser YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Sorti en 2019, le Thermomix TM6 succède au modèle TM5. Ce robot cuiseur fait entrer la marque allemande dans le monde des robots connectés. Contrairement à son prédécesseur, le TM6 se connecte en effet directement à l’application Cookidoo grâce au wi-fi. Il n’est donc plus utile de brancher la clé Cook-Key comme sur le TM5.

Le Thermomix TM6 est aujourd'hui vendu au prix de 1 359 €. Comme son prédécesseur, il est fabriqué en France. Et depuis 2021, Vorwerk commercialise une extension du TM6 : le Thermomix Friend, servant uniquement à la cuisson. Il permet ainsi de doubler les portions des plats ou d'en réaliser deux différents de manière simultanée. Il est commercialisé au prix de 499 € avec le bol ou 399 € pour ceux qui sont déjà équipés d'un deuxième bol.

Moulinex Companion



Autoriser YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Moulinex commercialise plusieurs robots cuiseurs dont le Companion XL ou sa version connectée, le i-Companion. Le fabricant a la particularité de décliner ses robots en proposant à la vente des appareils plus ou moins accessoirisés de série ainsi que de nombreux accessoires disponibles en option. Moulinex affiche par ailleurs une disponibilité des pièces détachées de 10 ans. Les différents modèles de Companion sont fabriqués en France.

Lidl Monsieur Cuisine



Autoriser YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Sous sa marque Silvercrest, le magasin discount Lidl a lancé, en 2019, un robot cuiseur baptisé Monsieur Cuisine Connect. Avec son design et ses options, ce robot cuiseur aspire à jouer dans la même catégorie que ses concurrents. La principale différence avec son prédécesseur –Monsieur Cuisine Plus – est l’interface connectée permettant un accès direct à des centaines de recettes gratuites en ligne. Il a été remplacé en 2021 par le Monsieur Cuisine Smart. Cette gamme n'est cependant pas vendue en continu dans les magasins Lidl, comme nous avons pu le constater lors du lancement du Monsieur Cuisine Connect.

Où trouver ces marques ?

La plupart des robots cuiseurs sont commercialisés en magasins spécialisés (Darty, Boulanger, But, Conforama…) ou chez les spécialistes de proximité (Connexion, Digital Expert, Extra, Pro&Cie, Pulsat…). On peut également trouver certains modèles dans les grandes surfaces alimentaires comme les supermarchés et hypermarchés (Auchan, Carrefour, Cora, Géant, E.Leclerc, Système U…) ou sur Internet (Amazon, Cdiscount, Ubaldi…).

Toutefois, certaines marques ont des réseaux de distribution plus limités, et d’autres disposent de réseaux qui leur sont propres. Magimix n’est ainsi généralement pas vendu en grandes surfaces alimentaires ni chez les e-commerçants tels qu’Amazon ou Cdiscount. Vorwerk ne vend quant à lui que par le biais d’un réseau de démonstrateurs à domicile ou dans quelques magasins dédiés. Quant aux modèles du magasin discount Lidl, ils ne se trouvent en rayon qu’occasionnellement.

À chaque distributeur son robot

Après le succès du Monsieur Cuisine de Lidl, de nombreux autres distributeurs se sont lancés dans la vente exclusive de robots cuiseurs pas chers. On peut citer :

le KitchenCook CuisioX Connect+ vendu chez Auchan ;

le Thomson i-Genimix proposé par Carrefour ou Boulanger ;

les Fagor Connect et Connect Compact exclusifs à Carrefour ;

ou encore le Digicook d'Arthur Martin un temps commercialisé par Intermarché.

Quels sont les meilleurs robots cuiseurs ?

Quels sont les robots cuiseurs les mieux notés ? Que Choisir a testé de très nombreux modèles en laboratoire. Découvrez les résultats de notre test comparatif de robots cuiseurs.

Quels programmes et fonctionnalités proposent les robots cuiseurs ?

Les robots cuiseurs sont des appareils tout-en-un. Ils disposent de nombreux programmes et fonctionnalités permettant de réaliser des plats variés, avec une relative facilité.

Il est ainsi possible de :

réaliser les recettes de base de la pâtisserie (blancs en neige, crème fouettée…) ;

mixer et mélanger ;

broyer et hacher ;

émincer et râper (sur certains robots uniquement) ;

cuire et mijoter ;

cuire à la vapeur ;

fabriquer des yaourts (sur certains robots uniquement).

Les principales fonctionnalités des différents robots de cuisine

Robots multifonctions Robots pâtissiers Robots cuiseurs Robots cuiseurs pâtissiers Blancs en neige oui oui oui oui Crème fouettée oui oui oui oui Pâte à gâteau oui oui oui oui Pâte à pain oui oui oui oui Mayonnaise oui oui oui oui Pâtes à crêpes oui oui oui oui Broyer et hacher (noisettes, persil, oignons…) oui si accessoire bol multifonction fourni oui si accessoire bol multifonction fourni Purée pour bébé oui si accessoire bol multifonction fourni oui si accessoire bol multifonction fourni Râper (fromage, légumes…) oui si accessoire râpe fourni oui si accessoire râpe fourni Émincer oui si accessoire éminceur fourni oui si accessoire éminceur fourni Réaliser des frites si accessoire disque éminceur frites fourni si accessoire disque éminceur frites fourni si accessoire disque éminceur frites fourni si accessoire disque éminceur frites fourni Réaliser des jus de fruits si accessoire centrifugeuse fourni si accessoire centrifugeuse fourni si accessoire centrifugeuse fourni si accessoire centrifugeuse fourni Presser des agrumes si accessoire presse-agrumes fourni si accessoire presse-agrumes fourni si accessoire presse-agrumes fourni si accessoire presse-agrumes fourni Cuisson et mijotage non non oui oui Cuisson vapeur (poisson, légumes, riz...) non non si accessoire cuit vapeur (interne ou externe) fourni si accessoire cuit vapeur (interne ou externe) fourni

Cuisson à la vapeur : panier externe ou interne au bol ? Le panier vapeur interne au bol permet de cuire de petites quantités de légumes à la vapeur tels que des carottes en rondelles, des pommes de terre… Le panier externe, plus large, se place au-dessus de l’appareil. Par conséquent, il permet de cuire des aliments plus volumineux comme des asperges ou du poisson. Il permet également de cuisiner sur plusieurs étages, en préparant simultanément un plat dans le bol et d’autres ingrédients dans le panier vapeur. Le panier vapeur externe du Vorwerk Thermomix TM5 et le panier interne au bol du Moulinex i-Companion.

Les robots cuiseurs disposent de plus ou moins de programmes et sous-programmes automatiques, pouvant varier d’un modèle à un autre. Toutefois, leur présence n’est pas nécessairement indispensable pour les appareils connectés : dans ces cas-là, les paramètres de cuisson sont en effet directement pilotés par l’application. Cette connectivité permet d’accéder à des recettes en ligne – sur un site ou une application – et de programmer le robot. Pour la plupart des appareils, une tablette ou un smartphone est donc nécessaire. Cela n’est cependant pas le cas du Thermomix TM6 et du Monsieur Cuisine Smart. Pour ces deux appareils, les recettes sont en effet directement accessibles sur l’écran du robot.

Parmi les robots cuiseurs connectés : les Moulinex i-Companion, Thermomix TM6, Kenwood kCook Multi CCL455SI, Monsieur Cuisine Connect et Thomson Geni Mix Pro connect.

Quels sont les critères à prendre en compte ?

Bol

Capacité et contenance

Pour bien choisir votre robot, vérifiez la capacité du bol. Un grand bol permet de réaliser des préparations plus importantes. Il sera cependant plus encombrant et plus lourd.

Attention ! La capacité totale (ou brute) correspond au volume intérieur mesuré jusqu’au bord. Elle diffère de la capacité utile, à savoir la quantité totale de liquide réellement manipulable dans l’appareil. Pensez à bien les distinguer lorsque vous comparez différents modèles.

Pour bien choisir votre robot, vérifiez la capacité du bol. Un grand bol permet de réaliser des préparations plus importantes. Il sera cependant plus encombrant et plus lourd. Attention ! La capacité totale (ou brute) correspond au volume intérieur mesuré jusqu’au bord. Elle diffère de la capacité utile, à savoir la quantité totale de liquide réellement manipulable dans l’appareil. Pensez à bien les distinguer lorsque vous comparez différents modèles. Matière

La plupart des bols sont en Inox. Lors de l’achat, vérifiez si celui qui vous intéresse passe au lave-vaisselle.

La plupart des bols sont en Inox. Lors de l’achat, vérifiez si celui qui vous intéresse passe au lave-vaisselle. Poignées

Les poignées verticales offrent une bonne prise en main. Elles facilitent notamment le maintien du bol, son transport et le transvasement des aliments, en particulier lorsque le bol est très chaud, après une cuisson. Elles sont malheureusement présentes sur une minorité de robots.

Les poignées verticales offrent une bonne prise en main. Elles facilitent notamment le maintien du bol, son transport et le transvasement des aliments, en particulier lorsque le bol est très chaud, après une cuisson. Elles sont malheureusement présentes sur une minorité de robots. Couvercle

Le couvercle peut être en verre, en acier, en plastique… N’hésitez pas à vérifier sa bonne prise en main, mais également son poids. Un couvercle peu ergonomique est particulièrement désagréable sur un robot cuiseur, car ce dernier doit souvent être ouvert et refermé au cours de la réalisation de recettes complexes.

Prise en main

Utilisation globale

N’hésitez pas à vous rendre en magasin pour vous faire une meilleure idée de l’usage du robot convoité au quotidien.

Posez-vous alors quelques questions : le robot se manipule-t-il aisément ? Son utilisation est-elle intuitive ? La vitesse, la durée et la température sont-elles accessibles directement

N’hésitez pas à vous rendre en magasin pour vous faire une meilleure idée de l’usage du robot convoité au quotidien. Posez-vous alors quelques questions : le robot se manipule-t-il aisément ? Son utilisation est-elle intuitive ? La vitesse, la durée et la température sont-elles accessibles directement Les accessoires

Pour utiliser votre robot de manière optimale, il est important de vérifier la facilité d’utilisation des accessoires.

Pensez ainsi à étudier :

le verrouillage et le déverrouillage du couvercle ;

la mise en place et le retrait du bol ainsi que sa manipulation ;

la manipulation des accessoires, notamment les accessoires tranchants qui doivent être faciles à retirer, même quand ils sont sales ou glissants.

Puissance

Lors de l’achat de votre robot cuiseur, il peut être intéressant de prendre en compte la puissance du moteur et de l’élément chauffant.

Puissance du moteur

Un moteur puissant évite au robot de surchauffer. Il vous permettra notamment de pétrir des pâtes plus épaisses ou de broyer des aliments rapidement.

Le moteur peut être soit universel à charbon, soit sans balais.

Un moteur puissant évite au robot de surchauffer. Il vous permettra notamment de pétrir des pâtes plus épaisses ou de broyer des aliments rapidement. Le moteur peut être soit universel à charbon, soit sans balais. Puissance de l’élément chauffant

Avec une bonne puissance de l’élément chauffant, votre robot cuiseur montera plus rapidement en température.

Cette puissance peut s’exprimer soit par une résistance, soit par induction.

Niveau sonore

Râper, broyer, mixer… Les robots cuiseurs font inévitablement du bruit. Mais certains appareils peuvent être vraiment très bruyants et en devenir gênants au quotidien. La nuisance sonore est donc un critère à prendre en compte. Elle fait d’ailleurs partie de la procédure de test des robots cuiseurs établie par nos experts.

Consommation électrique

Du fait de leur encombrement, les robots cuiseurs trônent généralement sur le plan de travail de la cuisine et sont, par conséquent, souvent branchés en permanence. Il est donc intéressant de vérifier ce point avant l’achat de votre appareil. La consommation électrique en veille peut en effet être relativement importante selon les modèles, et donc faire augmenter votre facture d’électricité ainsi que le coût d’utilisation de votre robot. Dans tous les cas, même s'il consomme peu, pensez autant que possible à l'éteindre après chaque utilisation. Ce sera préférable pour votre porte-monnaie, comme pour la planète.

Que Choisir dans La plupart de ces critères sont évalués pardans notre test de robots cuiseurs

Panneau de commande

Le panneau de commande sert à programmer votre appareil. Il est donc préférable qu’il soit lisible et simple à utiliser.

Lisibilité

Vérifiez la taille du panneau de commande, la taille de la police de caractères utilisée, le contraste, sa lisibilité… La lecture doit être aisée.

Certaines interfaces peuvent être francisées, d’autres sont présentées uniquement en anglais ou sous forme de symboles, ce qui en complique parfois la lecture.

Vérifiez la taille du panneau de commande, la taille de la police de caractères utilisée, le contraste, sa lisibilité… La lecture doit être aisée. Certaines interfaces peuvent être francisées, d’autres sont présentées uniquement en anglais ou sous forme de symboles, ce qui en complique parfois la lecture. Intuitivité

L’utilisation du panneau de commande doit être simple. N’hésitez donc pas à vérifier le mode de programmation : est-il facile à prendre en main et à utiliser ? Est-il suffisamment rapide et réactif ?

L’utilisation du panneau de commande doit être simple. N’hésitez donc pas à vérifier le mode de programmation : est-il facile à prendre en main et à utiliser ? Est-il suffisamment rapide et réactif ? Touches tactiles

Certains panneaux de commande disposent de touches tactiles, d’autres non. À vous de voir ce que vous préférez.

Notez toutefois qu’un écran tactile ou des touches sensitives sont généralement plus faciles à nettoyer que les touches mécaniques.

Connectivité

Connecté ou non, c’est à vous de choisir. Ce sera via Bluetooth ou wi-fi. La connectivité des robots reste de toute façon loin d'être indispensable.

Livres de recettes, sites et applications

La plupart des marques fournissent avec leur robot cuiseur un livre de recettes, un site ou une application. Ces recettes sont paramétrées afin d’offrir des résultats optimaux en fonction de chaque aliment.

Certains de ces supports offrent un accès gratuit aux recettes, d’autres nécessitent de payer un abonnement. Les recettes peuvent également se trouver directement sur l’appareil une fois qu’il est connecté au réseau wi-fi. C’est notamment le cas du Thermomix TM6 de Vorwerk et du Monsieur Cuisine Smart de Lidl.

Les recettes ne sont bien sûr pas indispensables pour se servir d’un robot cuiseur, mais le fait de proposer de très nombreuses recettes adaptées, via un site web ou directement sur le robot connecté, est tout de même très appréciable.

Les marques et leurs applications

Fabricant Modèle Application Accessibilité Thermomix TM6 Cookidoo Abonnement Thermomix TM5 (avec Cook-Key) Cookidoo Abonnement Moulinex i-Companion Companion ou Moulinex, recettes et plus Gratuite Magimix Cook Expert Cook Expert Gratuite Silvercrest Monsieur Cuisine Monsieur Cuisine Gratuite Kenwood kCook Multi Smart Kenwood World Gratuite

Autres options

Les robots cuiseurs peuvent être dotés d’options complémentaires.

Panier vapeur interne ou externe

Le panier vapeur permet de cuire des aliments à la vapeur. Il en existe deux types : le panier interne au bol et le panier externe au bol.

Leur utilisation dépend du type d’aliments que l’on souhaite faire cuire. Le panier interne au bol suffit pour faire cuire des légumes tandis que le panier externe au bol, plus large, offre davantage de possibilités. Il permet notamment de faire cuire du poisson.

Le panier vapeur permet de cuire des aliments à la vapeur. Il en existe deux types : le panier interne au bol et le panier externe au bol. Leur utilisation dépend du type d’aliments que l’on souhaite faire cuire. Le panier interne au bol suffit pour faire cuire des légumes tandis que le panier externe au bol, plus large, offre davantage de possibilités. Il permet notamment de faire cuire du poisson. Balance intégrée, séparée ou connectée

Intégrée, elle permet de peser les aliments directement dans la cuve ou sur le robot, ce qui évite les transvasements et la multiplication de vaisselle. Elle peut également être fournie séparément. Elle fonctionne alors comme une balance classique. Enfin, elle peut être séparée, mais connectée à une application ou au robot par Bluetooth, ce qui apparaît cependant assez gadget. La réactivité et la précision de la balance varient beaucoup d'un robot à un autre.

Intégrée, elle permet de peser les aliments directement dans la cuve ou sur le robot, ce qui évite les transvasements et la multiplication de vaisselle. Elle peut également être fournie séparément. Elle fonctionne alors comme une balance classique. Enfin, elle peut être séparée, mais connectée à une application ou au robot par Bluetooth, ce qui apparaît cependant assez gadget. La réactivité et la précision de la balance varient beaucoup d'un robot à un autre. Accessoires inclus ou compatibles

Pour étendre les fonctionnalités du robot, certaines marques proposent des accessoires complémentaires, inclus ou vendus séparément.

De nombreux fabricants commercialisent par ailleurs des accessoires compatibles avec la plupart de leurs modèles afin d’étendre les fonctionnalités du robot.

Encombrement et ergonomie

Encombrement de l’appareil

Les robots cuiseurs sont rapidement encombrants. Il est important de choisir un appareil adapté à l’espace dont vous bénéficiez. Pensez par ailleurs à vérifier la hauteur disponible afin de pouvoir l’utiliser correctement (notamment s’il est équipé d’un blender). Opter pour un robot cuiseur doté d'accessoires pour râper et émincer permet de faire l'économie d'un deuxième robot sur le plan de travail. Beaucoup peuvent également remplacer un robot pâtissier (pour les pâtissiers occasionnels...) et la yaourtière, ce qui libère de l'espace.

Les robots cuiseurs sont rapidement encombrants. Il est important de choisir un appareil adapté à l’espace dont vous bénéficiez. Pensez par ailleurs à vérifier la hauteur disponible afin de pouvoir l’utiliser correctement (notamment s’il est équipé d’un blender). Opter pour un robot cuiseur doté d'accessoires pour râper et émincer permet de faire l'économie d'un deuxième robot sur le plan de travail. Beaucoup peuvent également remplacer un robot pâtissier (pour les pâtissiers occasionnels...) et la yaourtière, ce qui libère de l'espace. Rangement des accessoires Les accessoires du Moulinex i-Companion XL.

Les différents accessoires – compacts ou non – peuvent également prendre de la place. Il est donc utile de se poser la question de leur rangement. Sur certains robots, le rangement des accessoires est intégré, que ce soit partiellement ou intégralement. D’autres appareils sont équipés d’une boîte spécifique pour ranger tout ou partie des accessoires. Attention, ces boîtes sont parfois assez volumineuses.

Les différents accessoires – compacts ou non – peuvent également prendre de la place. Il est donc utile de se poser la question de leur rangement. Sur certains robots, le rangement des accessoires est intégré, que ce soit partiellement ou intégralement. D’autres appareils sont équipés d’une boîte spécifique pour ranger tout ou partie des accessoires. Attention, ces boîtes sont parfois assez volumineuses. Cordon

Enfin, le cordon aussi peut venir encombrer votre plan de travail, selon sa longueur. Sur certains appareils, il peut être enroulé aisément ; sur d’autres, il sera rétractable. Cela n’est cependant pas toujours le cas : en l’absence d’un rangement dédié, évitez donc les longs cordons difficiles à escamoter.

Esthétique et design

Le robot cuiseur est un appareil électroménager souvent imposant que l’on ne range pas dans un placard après usage. Il prend une place essentielle dans la cuisine ou sur le plan de travail. Préférez donc un modèle dont vous appréciez le style.

Garantie

Avant de vous lancer, pensez à vérifier la garantie du produit et du moteur. La garantie de ce dernier est parfois plus longue, notamment s’il s’agit d’un moteur sans balais, à charbon.

Fiabilité

Votre robot est-il fiable ? Que Choisir, en collaboration avec l’association européenne de consommateurs Euroconsumer, réalise régulièrement une enquête de fiabilité des robots culinaires. Elle a recensé les marques les plus fiables et les problèmes les plus fréquemment rencontrés.

Par ailleurs, il est intéressant de surveiller la durée de disponibilité des pièces détachées. Elle peut aller jusqu’à 10 ans. Cette information n’est toutefois pas toujours communiquée. Si elle n’est pas affichée, c’est que le fabricant ne s’engage pas sur une quelconque durée.

Lors de l’achat d’un robot cuiseur, il est important de bien vérifier de quelle manière l’appareil s’entretient. Un robot trop pénible à nettoyer risque en effet d’être rapidement laissé de côté.

Pour faciliter le nettoyage, certains robots cuiseurs disposent de programmes spécifiques, tels que les rinçages automatiques. En réalité, cette fonction n’est souvent qu’un pré-nettoyage qui ne dispense pas d’un lavage plus approfondi.

Il est également possible de mettre certains éléments au lave-vaisselle. C’est en général le cas de la cuve, du fouet, du batteur… Attention ! Selon l’appareil, tous les éléments ne peuvent pas être lavés en machine. Vérifiez bien les indications du fabricant. Par ailleurs, renseignez-vous au préalable sur le vieillissement des plastiques et du métal (les essais d’endurance au lave-vaisselle sont pris en compte dans notre comparatif de robots cuiseurs).

Bon à savoir. Un pré-nettoyage peut être fait sur la plupart des modèles même sans fonction spécifique. Il suffit d’y mettre de l’eau et quelques gouttes de liquide vaisselle dans la cuve du robot et de le faire tourner à vitesse moyenne à une température de 60 °C environ.