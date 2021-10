Robots cuiseurs Cuisio X Connect+ et i-Genimix (vidéo) Premières impressions

Deux nouveaux robots cuiseurs premiers prix ont récemment fait leur entrée sur le marché, l'un distribué par Auchan, l'autre par Carrefour. Et, pour la première fois à ce prix-là, ils permettent aussi de râper et émincer ! Le Cuisio X Connect+ vendu 329 € par Auchan et le i-Genimix vendu 349 € chez Carrefour se ressemblent beaucoup, mais notre prise en main révèle malgré tout quelques différences de taille.