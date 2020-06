© Adobe stock Jus de fruits et légumes Comment choisir un extracteur de jus

Les ventes d’extracteurs de jus, qui permettent de réaliser une très grande variété de jus de fruits et légumes, explosent. Principalement grâce à un argumentaire marketing bien rôdé : les extracteurs de jus préserveraient mieux les vitamines et antioxydants grâce à un pressage lent. Tour d’horizon des questions qu’il est bon de se poser avant d’acheter un de ces appareils.

En résumé Un extracteur permet, plus que n’importe quel autre appareil à jus, de réaliser des jus très variés (fruits, légumes crus ou cuits, herbes, oléagineux…).

Un extracteur de jus ne préserve pas mieux les vitamines qu’une centrifugeuse, mais s’avère moins bruyant.

Les extracteurs peuvent être horizontaux ou verticaux, à simple vis ou à double vis, manuels ou électriques.

Plusieurs critères sont importants à prendre en compte pour choisir le meilleur extracteur de jus : taille de la cheminée d’insertion, nombre de filtres, fonctionnalités optionnelles…

Les importants écarts de prix entre modèles ne sont pas toujours justifiés.

Quel est l'intérêt d'un extracteur de jus ?

Un extracteur de jus permet de réaliser soi-même, facilement, une grande variété de jus, à base de fruits, de légumes crus ou cuits (céleri, betterave, carotte…), de plantes condimentaires (gingembre, coriandre…) et de fruits à coque (amandes, noix…). Il permet ainsi d’éviter les boissons sucrées à base de fruits vendues en magasin (même si les jus de fruits industriels, eux, ne contiennent pas de sucres ajoutés). Beaucoup d’utilisateurs y voient également une manière de prendre soin de leur santé, en faisant le plein de nutriments. Malheureusement, l’intérêt nutritionnel de ces jus, pauvres en fibres et souvent riches en sucre, est remis en cause par de nombreux experts.

Quel est le prix d'un extracteur de jus ?

La fourchette de prix est large : de 60 € à plus de 1 000 € pour certains modèles se présentant comme des extracteurs de jus professionnels. Ces différences de prix ne sont pourtant pas toujours justifiées, comme le montre notre test d’extracteurs de jus.

Extracteur de jus ou centrifugeuse : quelle différence ?

La différence entre extracteur de jus et centrifugeuse réside dans leur mécanisme de pressage.

L’extracteur de jus broie doucement les aliments à l’aide d’une vis sans fin, qui vient écraser le produit contre un tamis, permettant de récolter le jus d’un côté et extraire la pulpe de l’autre.

La centrifugeuse écrase quant à elle les aliments à l’aide de la force centrifuge provoquée par les vitesses élevées de rotation du filtre. Ce filtre rugueux laisse passer le jus par les petits interstices et retient la pulpe.

Avantages Inconvénients Extracteur de jus Généralement moins bruyants Possibilité, parfois, d’inclure des fruits à coque (amandes, noix de cajou…) Les aliments fermes (pommes, poires, céleri cru…) doivent être alternés avec des fruits tendres (banane, mangue, tomate…) Centrifugeuse Prix globalement moins élevés (de 40 € à 300 €) Extraction plus rapide du jus Il faut régulièrement débarrasser la pulpe accumulée sur le filtre

L'extraction à froid préserve-t-elle mieux les vitamines ?

C’est un des arguments phares des vendeurs d’extracteurs de jus : le pressage lent (moins de 80 tours par minute, contre plus de 10 000 pour certaines centrifugeuses) préserverait mieux les vitamines et antioxydants des fruits, en évitant de chauffer les fruits. En réalité, notre comparatif d’extracteurs de jus et de centrifugeuses a montré que l’élévation de la température était globalement la même entre ces machines, et que leurs jus contenaient autant de vitamines.

Extracteur horizontal ou vertical, qu'est-ce que ça change ?

Les extracteurs de jus peuvent se présenter avec le filtre et la vis en position verticale ou horizontale.

Avantages Extracteur horizontal Hauteur d’introduction des aliments plus basse Entretien généralement moins fastidieux Extracteur vertical Moindre encombrement Un grand verre peut être directement placé sous le robinet de sortie

Que valent les extracteurs de jus double vis ?

Ces modèles promettent de meilleurs rendements, mais ils sont très chers (de 400 € à plus de 1 000 €) et encore peu présents en magasin, ce qui explique que nous ne les ayons pas encore testés.

Que valent les extracteurs de jus manuels ?

Moins chers et plus faciles à transporter, les extracteurs de jus manuels nécessitent une bonne dose d’huile de coude pour obtenir les mêmes rendements qu’une machine électrique, en particulier pour les aliments durs, mais nous n’avons pour l’instant pas pu les tester.

Au-delà du prix, voici une liste de critères à prendre en compte, selon vos usages :

Le nombre de filtres : il est possible d’obtenir différentes textures de jus, selon le filtre utilisé.

La largeur de la goulotte (ou cheminée d’insertion) : plus elle est grande, moins il est nécessaire de couper les fruits et légumes au préalable.

La compatibilité des éléments avec le lave-vaisselle.

Le poids et la taille : très variables selon les modèles, ils jouent sur la facilité de transport et de rangement.

La taille des bacs de récupération du jus et des déchets : une grande taille facilite l’utilisation pour ceux qui souhaitent produire rapidement de grandes quantités.

La présence d'un système stop-goutte : certains appareils sont munis d’un clapet à l’extrémité de leur bec verseur, pratique pour changer de récipient sans salir le plan de travail.

La polyvalence : certains appareils proposent des fonctionnalités supplémentaires. La palme revient ainsi à l’Omega J8227S, qui promet de réaliser des purées, sorbets, du beurre de noix, et même de faire des pâtes fraîches et de moudre le café.

La garantie.

D'autres critères ont été pris en compte dans notre comparatif d’extracteurs de jus, tels que bruit, rapidité de pressage, rendement, durabilité, qualité de la filtration, survenue de blocages et facilité de montage et de démontage.

Les différentes marques d'extracteurs de jus

De très nombreuses marques se sont lancées sur le marché très lucratif des extracteurs de jus.

Des poids lourds de l’électroménager, tels que :

Bosch avec notamment son VitaExtract MESM500W

Philips et son extracteur horizontal HR1889/70

Moulinex, qui propose aussi des centrifugeuses comme la Moulinex Frutelia

Fagor

Smeg

Kenwood

Kitchenaid

Des marques plus confidentielles, telles que :

Novis et son Vita Juicer S1

Riviera & Bar et son PEJ730

Siméo

H.Koenig

Aicok

Petra

Des marques spécialisées, telles que :

Omega avec notamment son J8227S

Kuvings et son B9700GM

Angel

Biochef

Et des marques distributeurs telles que :

Silvercrest, la marque de l’extracteur de jus Lidl

Mandine, la marque de Carrefour, avec son MSJ01-17

À noter que Magimix ne figure pas dans la liste car, si elle présente son Juice expert comme un extracteur multifonction, ce dernier se rapproche en réalité bien plus d’une centrifugeuse.