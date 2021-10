Les multicuiseurs, aussi appelés mijoteurs, remplacent au quotidien les ustensiles de cuisson : cocotte-minute, casserole, poêle, faitout, four, yaourtière et cuit-vapeur. La multitude de programmes automatiques qu’ils intègrent gère aussi bien la puissance de chauffe que la durée de cuisson. Une fois les ingrédients déposés et le programme lancé, plus besoin de rester à surveiller les fourneaux pendant des heures. Cet équipement continue d’évoluer. Notamment, la cuisson sous pression se généralise. Les quatre multicuiseurs que nous avons testés proposent tous cette fonction. Aux côtés de la vedette du secteur, le Moulinex Cookeo Touch Wifi, nous avons évalué trois autres modèles plus abordables.