Les multicuiseurs, aussi appelés mijoteurs, remplacent au quotidien les ustensiles de cuisson : cocotte-minute, casserole, poêle, faitout, four, yaourtière et cuit-vapeur. La multitude de programmes automatiques qu’ils intègrent gère aussi bien la puissance de chauffe que la durée de cuisson. Une fois les ingrédients déposés et le programme lancé, plus besoin de rester à surveiller les fourneaux pendant des heures. Cet équipement continue d’évoluer. Notamment, la cuisson sous pression se généralise. Les quatre multicuiseurs que nous avons testés proposent tous cette fonction. Aux côtés de la vedette du secteur, le Moulinex Cookeo Touch Wifi, nous avons évalué trois autres modèles plus abordables.

La notice et le livre de recettes des multicuiseurs ont été évalués.

Les performances de cuisson ont été estimées selon 4 recettes : haricots secs après trempage d’une nuit, riz (à la capacité maximale), carottes à la vapeur et poulet entier. Nous avons utilisé le programme recommandé par la notice ou le livre de recette. L’aspect final de la préparation et le temps de réalisation ont été notés. Un gâteau de type génoise a été préparé lorsqu’une recette ou un programme spécifique existait.

La température d’un bain d’huile a été relevée durant les programmes de rissolage, mijotage et maintien au chaud.

La consommation électrique pour les 4 recettes du test a été mesurée.

Utilisation : la manipulation des différents éléments – la programmation, le nettoyage, le rangement, la polyvalence, la résistance à la rayure de la cuve – ont été passés en revue.

Fonctionnement du service de comparaison

Les produits et services sont classés selon les résultats obtenus lors de nos tests à partir d’un protocole établi par nos experts. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération. Nous achetons de façon anonyme tous les produits que nous testons, nous n’avons aucun lien avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs des produits et services testés, à l’exception des autorisations données par Bureau Veritas Certification conformément aux règles de La Note Que Choisir. Notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut avoir d’impact sur ce dernier. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours. L’offre de produits et services étant pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché. Nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs d’un segment de marché.