Malgré la concurrence des robots cuiseurs, les classiques robots multifonctions résistent bien. Pour celles et ceux que la fonction cuisson n’intéresse pas, ou qui possèdent déjà par ailleurs un mijoteur (aussi appelé multicuiseur), les robots multifonctions présentent l’avantage d’être moins encombrants sur le plan de travail, et beaucoup moins coûteux, tout en facilitant grandement la vie quotidienne. Voici quelques clés pour faire le bon choix.

En résumé Définissez bien vos besoins et faites le tour des appareils dont vous disposez déjà : un multifonction est encombrant, autant bien calibrer votre achat.

Le bol est un critère essentiel : prenez-en un de taille adaptée à votre foyer et à vos habitudes.

Un moteur asynchrone ou « professionnel » fait moins de bruit et s’use peu. C’est une bonne option s’il est bien conçu, à confirmer en consultant notre test.

Les accessoires prennent aussi de la place : assurez-vous que vous en aurez l’usage, et privilégiez les modèles avec boîte de rangement.

Qu’est-ce qu’un robot multifonction ?

Il s’agit d’un appareil d’aide à la préparation culinaire polyvalent, dont les multiples compétences font gagner un temps considérable. Il remplace à lui seul le mixeur-plongeur, le hachoir à aromates, le batteur électrique, le hachoir à viande, la râpe, voire le robot pâtissier.

Il est composé d’un socle à l’avant duquel sont placées les commandes (variateur ou boutons à presser). Vient s’enchâsser sur le socle un bol transparent en plastique d’un volume plus ou moins important, doté d’une poignée et fermé par un couvercle. Une goulotte doublée d’un poussoir permet d’introduire les ingrédients en cours de fonctionnement sans risquer d’être aspergé.

Quels sont les atouts d’un robot multifonction ?

Il émince ou râpe de grandes quantités de fromage ou de légumes crus ou cuits, en quelques secondes, grâce aux disques fournis de série. En général, 2 épaisseurs de coupe et 2 tailles de râpe (fine et large) sont disponibles. À condition que l’appareil soit équipé de l’accessoire idoine, il est possible d’obtenir des frites prêtes à jeter dans l’huile. Finies les blessures aux doigts et les séances interminables de râpe à la main !

Il mixe des sauces, purées de légumes, compotes, coulis, soupes, milk-shakes, etc.

Il hache herbes, échalotes, ail et oignons, ou de la viande, et concasse des oléagineux type noix, noisettes ou amandes, grâce à un couteau entraîné par l’axe moteur. Si les quantités sont réduites, il est souvent possible, même sur les modèles compacts, d’utiliser un bol de capacité réduite, avec un plus petit couteau. Certains robots sont même équipés de 3 bols de volumes différents.

Il émulsionne, par exemple pour monter une mayonnaise ou mélanger une vinaigrette.

Il mélange des pâtes à crêpes ou à gâteaux, mais pétrit aussi des pâtes plus denses comme les pâtes à tarte ou à pizza.

Il monte des blancs en neige ou confectionne une chantilly à l’aide d’un batteur dédié ou d’un fouet.

Il presse des jus d’agrumes frais, voire des jus de légumes ou de fruits durs s’il y a un accessoire centrifugeuse.

Les inconvénients d’un robot multifonction

L’encombrement de l’appareil et de ses accessoires. Prévoyez de la place, aussi bien sur le plan de travail que dans les placards.

Le nettoyage. Les accessoires sont coupants et fragiles, la cuve n’est pas facile à laver. Le mieux est de s’assurer avant l’achat que ces éléments supportent de passer au lave-vaisselle. Notre test de robots multifonctions évalue la résistance au lavage en lave-vaisselle.

Combien coûte un robot multifonction ?

Budget

Les prix varient fortement en fonction de la capacité de l’appareil, du nombre de bols, de lames ou de disques fournis, ainsi que des accessoires supplémentaires (extracteur de jus, blender, disque à brunoise).

D’autres éléments peuvent augmenter le prix, comme une balance intégrée pour peser dans le bol du robot, une dérivation pour servir les légumes coupés directement dans un plat ou une assiette, la présence d’un variateur de vitesse, la conception du moteur, la qualité des matériaux, etc.

Les premiers prix, des marques distributeurs, débutent à 30 €. Les marques proposent des robots simples coûtant entre 60 et 90 €. Le cœur du marché se situe entre 150 et 200 €.

Les plus sophistiqués culminent à 650 €. Pour ce prix, la fabrication en France est souvent mise en avant.

Achat d’occasion ou reconditionné

Ne pas se ruer sur le neuf en matière d’électroménager est un bon réflexe. Recycleries, sites Internet de seconde main comme Leboncoin, brocantes ou encore récupération familiale, si l’occasion se présente, peuvent fonctionner. Attention, même s’il a été remis en état de fonctionnement, il est rare que l’appareil soit toujours sous garantie. Vous vous exposez donc à une panne, d’autant plus si le robot date. Le minimum consiste bien entendu à s’assurer du fonctionnement de l’appareil en le branchant sur secteur. Si la facture peut vous être fournie, vous savez au moins quand il a été acheté et où vous adresser en cas de problème.

Pour limiter le risque de déconvenue, cela peut valoir le coup de jeter un œil du côté des produits reconditionnés vendus par les distributeurs spécialisés comme Boulanger (2nd Life) ou Darty (2nde vie). Les garanties sont plus solides.

Un achat vraiment utile ?

Étant donné l’encombrement d’un robot multifonction dans la cuisine et l’espace de rangement que peuvent occuper les coffrets d’accessoires, mieux vaut vous assurer de son utilité.

Il aura toute sa place dans votre cuisine si vous préparez vous-même l’essentiel de vos repas, ce qui est conseillé pour atteindre un bon équilibre alimentaire et ne pas s’exposer aux additifs, aux excès de sel et de sucre, ainsi qu’aux graisses industrielles saturées. Un multifonction facilitera grandement la préparation des légumes. Mais voyez d’abord si vous ne pouvez pas optimiser un autre de vos appareils, cela peut éviter une dépense inutile.

Ainsi, si vous avez déjà un robot cuiseur ou un robot pâtissier, vérifiez si vous exploitez bien tout son potentiel, et s’il n’est pas possible de l’utiliser aussi pour émincer ou râper, quitte à faire l’acquisition d’un ou deux accessoires.

Si vous possédez déjà un blender ou une centrifugeuse, évitez d’acheter un multifonction surdimensionné, sous peine d’encombrer vos placards avec des accessoires qui ne serviront jamais. Un multifonction simple, qui émincera et râpera rapidement et sans blessures, peut suffire dans cette configuration.

Quelles sont les principales marques de robots multifonctions ?

Les trois marques les plus visibles sur le marché des robots multifonction sont Magimix – dont la gamme est la plus étendue –, Kenwood, qui propose aussi un éventail assez complet, du modèle compact au robot suréquipé, et Moulinex.

KitchenAid et Bosch commercialisent aussi plusieurs modèles de robots multifonctions. Cuisinart et Braun sont plus discrets, mais présents.

Des premiers prix sont disponibles sous les marques distributeurs Listo (Boulanger) et Proline (Darty).

Les critères à prendre en compte avant d'acheter un robot multifonction

Le volume du bol

Choisissez-le en fonction de vos besoins, en gardant à l’esprit que les fabricants indiquent un volume total (ou « brut »), et non le volume réellement utile : anticipez qu’il sera un cran en dessous du chiffre annoncé, en général d’un bon tiers.

Si vous ne cuisinez jamais pour plus de 2 personnes, un bol de moins de 2 litres peut faire l’affaire. Les appareils de cette catégorie sont compacts et se casent facilement dans une cuisine même peu spacieuse, voire se rangent et se déplacent aisément.

Pour des préparations standards, pour 3 à 5 personnes, commencez votre sélection à partir de 2 litres. Une multitude de robots affichent une capacité autour de 2,5 litres.

Enfin, les appareils de 3 à 4 litres sont à réserver aux gros volumes. Ceux-là comportent en général deux autres bols plus petits, pour s’ajuster à des préparations plus modestes, ou pour hacher des aromates. Ils prennent de la place, sont souvent lourds et ne peuvent pas être déplacés facilement : tenez-en compte.

La matière du bol

Les multifonctions n’étant pas exposés à la cuisson, le plastique est systématique. Si vous devez mixer de la soupe fraîchement préparée, attendez un peu qu’elle tiédisse. De même, pour faciliter le nettoyage, choisissez un appareil dont le bol passe au lave-vaisselle sans trop de dommages.

Bon à savoir Le BPA est désormais interdit.

Le moteur

La puissance affichée n’est pas très significative de l’efficacité d’un robot multifonction. Elle est généralement comprise entre 250 W et 1 200 W. La mention d’un moteur asynchrone, ou « moteur professionnel », a peut-être plus d’importance. Ce système garantit, logiquement, une plus grande endurance de l’appareil, car il est conçu sans charbons moteur. Il est également moins bruyant. En contrepartie, il est plus délicat à mettre au point et à fiabiliser pour les fabricants. C’est pourquoi nous intégrons à notre test une épreuve d’endurance qui évalue la combinaison moteur-système de commandes. Pour vérifier ce point, reportez-vous aux derniers résultats de notre test de robots multifonctions.

Le poids

Le socle d’un multifonction est massif, car il comporte le moteur, même sur les robots les plus compacts. Comptez au minimum 2 kg, et plus couramment 4 kg. Les plus grands modèles approchent les 8 kg. Dans la mesure où le socle ne bouge pas de sa place, ce n’est pas nécessairement un obstacle mais, sauf exception, n’imaginez pas ranger le robot après chaque utilisation, ou le déplacer au gré de vos besoins sur le plan de travail. D’autant que, par souci de stabilité, certains sont dotés de ventouses qui arriment le socle au plan de travail et sont parfois difficiles à décoller.

Les commandes

A minima, les robots présentent deux commandes, marche et arrêt, assorties d’une touche pulse, pour affiner le résultat en faisant tourner le moteur le temps d’un appui du doigt.

Peuvent s’ajouter des vitesses supplémentaires, jusqu’à 10 sur plusieurs modèles en vente, utiles pour aller crescendo, en fonction des ingrédients de départ et du résultat souhaité. La commande prend alors le plus souvent la forme d’un variateur qui fait gagner de la place, mais ce n’est pas systématique. Magimix propose de son côté un bouton unique de fonctionnement, supposé adapter automatiquement la vitesse.

Les accessoires

C’est un critère de choix très important pour un robot multifonction. Pour des besoins simples, un couteau pour mixer et des disques pour émincer et râper suffisent. Attention toutefois au moment de l’achat : il n’y a parfois qu’une dimension de râpe, la plus grossière. Si vous tenez à disposer de deux tailles, par exemple pour râper finement des carottes, assurez-vous que le modèle envisagé les intègre. La plupart des marques proposent, même sur leurs modèles d’entrée de gamme, un accessoire pour monter les blancs en neige. Le reste est à voir en fonction de vos habitudes, de vos envies et des appareils dont vous disposez déjà.

Le presse-agrumes n’est pas le plus facile à stocker et à nettoyer. Mais il fait gagner du temps si vous êtes adepte du jus frais quotidien.

n’est pas le plus facile à stocker et à nettoyer. Mais il fait gagner du temps si vous êtes adepte du jus frais quotidien. Le couteau pétrin facilitera la préparation de bonnes quantités de pâtes brisées, sablées ou à pizza maison, mais n’aura pas le même mouvement qu’un crochet de robot pâtissier, mieux adapté à la boulange.

facilitera la préparation de bonnes quantités de pâtes brisées, sablées ou à pizza maison, mais n’aura pas le même mouvement qu’un crochet de robot pâtissier, mieux adapté à la boulange. Le blender , un bol haut supplémentaire qui vient prendre la place du bol de série, peut se justifier si vous avez l’habitude ou l’envie de faire des boissons maison, comme des smoothies, milk-shakes, cocktails, cafés frappés, etc. Mais pour une consommation occasionnelle, tout cela peut se faire avec la seule fonction mixage du robot. Il peut aussi être utile pour faire de la glace pilée, mais dans ce cas, attention à choisir un appareil doté de lames solides !

, un bol haut supplémentaire qui vient prendre la place du bol de série, peut se justifier si vous avez l’habitude ou l’envie de faire des boissons maison, comme des smoothies, milk-shakes, cocktails, cafés frappés, etc. Mais pour une consommation occasionnelle, tout cela peut se faire avec la seule fonction mixage du robot. Il peut aussi être utile pour faire de la glace pilée, mais dans ce cas, attention à choisir un appareil doté de lames solides ! Un extracteur de jus ne sera utile qu’aux amateurs de jus de fruits et de légumes fraîchement extraits.

ne sera utile qu’aux amateurs de jus de fruits et de légumes fraîchement extraits. Aux disques à râper peuvent s’ajouter un disque à parmesan et un accessoire à brunoise , pour s’épargner des séances chronophages de râpe et de découpe minutieuse de légumes, avec leur cortège de coupures aux doigts.

, pour s’épargner des séances chronophages de râpe et de découpe minutieuse de légumes, avec leur cortège de coupures aux doigts. Un couvercle doté d’une dérivation évite d’avoir à récupérer les légumes râpés ou émincés dans le bol : ils atterrissent directement dans l’assiette, voire le plat de service. Pratique !

évite d’avoir à récupérer les légumes râpés ou émincés dans le bol : ils atterrissent directement dans l’assiette, voire le plat de service. Pratique ! La balance intégrée est rarement proposée, mais c’est une option intéressante pour peser les ingrédients d’une préparation directement dans l’appareil. Cela évite de salir de la vaisselle en plus du bol du robot. L’inconvénient : en cas de surdosage, il est plus difficile de soustraire le surplus que si les éléments sont pesés à part.

Encombrement et rangement des accessoires

Plus la capacité du robot est grande, plus il prend de place. Or il est destiné à rester à disposition sur le plan de travail. C’est pourquoi il est important de définir ses besoins avant de prendre une décision. Le raisonnement vaut pour les accessoires, même si les marques ont fait de gros efforts de compacité au fil du temps. Généralement, les fabricants prévoient des boîtes de rangement, mais assurez-vous tout de même que c’est bien le cas. De plus en plus, il est également possible d’empiler les accessoires à l’intérieur du bol, à condition de les placer dans un ordre précis. Faute de solution de ce type, vous risquez d’égarer les disques, qui ont tendance à tomber dans les espaces entre les meubles, ou de laisser traîner les couteaux, au risque que quelqu’un se coupe. Un espace de rangement pour le cordon est utile pour éviter qu’il gêne sur le plan de travail.

Entretien

Le nettoyage des accessoires et du bol n’est pas une partie de plaisir, surtout quand les recettes comprennent des corps gras ! La possibilité de passer le bol et les accessoires au lave-vaisselle est un vrai plus. Regardez de près la notice pour en avoir le cœur net, car ce n’est pas toujours possible. Et même quand c’est le cas, il vaut mieux placer les éléments dans le panier supérieur du lave-vaisselle, choisir un programme inférieur à 50 °C et zapper le séchage. Bref, que le nettoyage soit le moins agressif possible pour le plastique.

Le bon réflexe consiste à ne pas laisser sécher les salissures et à faire tourner le robot aussitôt pendant quelques secondes avec de l’eau et du liquide vaisselle pour prélaver le bol et les accessoires utilisés.

Sécurité

La majorité des robots multifonctions ne peuvent pas fonctionner si le couvercle n’est pas en place. Méfiez-vous tout de même au moment d’installer les couteaux au fond du bol et les disques sur leur support. Pour éviter tout accident, gardez l’appareil débranché jusqu’au moment de le mettre en route. Débranchez-le dès que vous en avez terminé.

Privilégiez les modèles avec boîte de rangement, ainsi les lames ne risquent pas de traîner sans protection dans un tiroir.

Robot multifonction et consommation responsable

Utiliser un robot multifonction est plutôt une bonne idée, pour s’habituer à cuisiner maison et ne plus avoir recours aux plats préparés qui génèrent beaucoup de déchets inutiles. Mais les appareils sont composés de plastique, aussi faut-il veiller à ne pas surconsommer. Assurez-vous d’abord que vous ne disposez pas déjà d’appareils adaptés à vos besoins, soit sous forme d’appareils monofonctions comme les mixeurs-plongeurs ou les batteurs électriques, soit par le biais d’un robot d’un autre type, pâtissier ou cuiseur, qu’il suffirait d’équiper d’un accessoire supplémentaire. Calquez ensuite votre achat sur vos besoins, sans les surévaluer.

Enfin, ne négligez pas le remplacement des pièces. Les composants d’un robot, y compris le bol ou le couvercle, peuvent tomber et se casser. S’il est possible de les remplacer facilement, cela évite de racheter un appareil complet. Privilégiez donc les marques qui affichent les durées de disponibilité les plus longues, afin d’assurer à votre appareil la vie la plus longue possible !

Enfin, quand le robot ne fonctionne plus, l’emmener dans une recyclerie peut lui donner une seconde vie, même éphémère. Si son cas est désespéré, il vous faudra le confier à la déchèterie locale pour un éventuel recyclage. Si vous achetez un appareil neuf, le vendeur est dans l’obligation de reprendre l’ancien.