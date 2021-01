Thermomix Friend (vidéo) Premières impressions

Le nouveau robot cuiseur de Vorwerk, baptisé TM Friend, est disponible à la vente au prix de 499 €. Il ne vise pas à remplacer les Thermomix TM5 ou TM6, mais à les compléter. On peut ainsi, soit préparer deux recettes à la fois, soit doubler les quantités. Nos premières impressions après sa prise en main.

Nouveau venu dans l'univers Thermomix : le TM Friend. Non pas une version améliorée des robots cuiseurs TM6 et TM5, mais une option que l'on peut ajouter à ces derniers afin de cuisiner de plus grandes quantités d'un même plat ou préparer plusieurs recettes à la fois.

Ce robot, fabriqué en Allemagne, coûte 499 € avec son bol, et 399 € sans. On est bien loin des 1 359 € du TM6 et des 799 € du TM5 reconditionné. Sauf que le TM Friend est aussi bien loin de posséder toutes les fonctions de ces robots cuiseurs. Il ne propose pas de recettes, ne mixe pas les aliments… Il permet uniquement de cuire, et en particulier de mijoter et cuire à la vapeur, avec la précision et la simplicité d’usage d'un Thermomix. On peut programmer la durée (jusqu’à 2 heures) et la température de cuisson (jusqu’à 120 °C), la rotation des lames pour que le plat mijote tout seul, ou encore faire cuire à la vapeur trois préparations différentes en même temps.

Le doublement des quantités permis par ce robot s’avère particulièrement utile pour les familles nombreuses ou lorsqu’on reçoit des invités, car les bols des robots Thermomix ont une capacité de seulement 2,2 litres, ce qui fait que la plupart des recettes de plats salés enregistrées sur ces robots ne sont prévues que pour 4 personnes.

L’autre avantage du TM Friend est de gagner du temps dans la préparation d’un repas complet : faire cuire le plat sur le TM Friend permet de libérer le robot principal pour préparer un dessert, une entrée ou une sauce. Cela permet aussi de gagner du temps dans la préparation de quelques recettes complexes, comme les lasagnes.

Le TM Friend apportera donc un vrai plus à ceux qui n’arrivent déjà plus à se passer de leur Thermomix. Mais il faudra ajouter cette nouvelle dépense au prix très élevé des TM5 et TM6, et prévoir de la place pour un robot de plus sur son plan de travail.