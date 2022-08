© Mathias Weil - stock.adobe.com Thermomix Un nouveau risque de brûlures !

Vorwerk met en garde contre un risque de débordement lors des cuissons à haute température avec ses robots cuiseurs Thermomix TM5 et TM6.

Décidément, les robots cuiseurs de la marque Thermomix semblent avoir quelques difficultés avec les hautes températures... Après un rappel de certains robots TM31, en 2019, notamment à cause d'un défaut dans un joint d'étanchéité qui entraînait un risque de débordements et de brûlures, voilà que Vorwerk alerte cette fois les utilisateurs de robots Thermomix TM5 et TM6. Le problème se situe à présent au niveau du bouchon doseur du TM6 (utilisable sur un modèle TM5) dont les trous peuvent, lors des cuissons à haute température, se retrouver obstrués par des aliments. Résultat : la pression monte dans la cuve, entraînant un « débordement soudain et incontrôlé d'aliments chauds, ce qui, dans certains cas isolés, peut provoquer des brûlures », écrit le fabricant.

La marque insiste cependant sur le fait que de tels événements sont « extrêmement rares », et apporte une solution simple pour éviter tout problème : remplacer, pour les cuissons à plus de 95 °C, le bouchon doseur par le panier de cuisson vapeur, posé sur le couvercle. Les instructions pas à pas fournies par le robot ont d'ailleurs été modifiées en ce sens. La marque invite donc les utilisateurs à télécharger la mise à jour. Enfin, pour savoir si vous possédez un gobelet TM5 (non concerné par ce risque) ou TM6, Vorwerk a publié sur son site une vidéo expliquant comment les distinguer (1).

