Robot cuiseur Moulinex i-Companion Touch XL Premières impressions

Le tout nouveau i-Companion Touch XL se pose comme le haut de gamme des robots cuiseurs de Moulinex. Doté d’un écran tactile et de quelques nouvelles fonctionnalités, ce robot atteint le prix record de 1 299,99 €, faisant jeu égal sur ce terrain avec le Thermomix TM6 de Vorwerk. Nous l’avons pris en main avant notre test en laboratoire.

Dernier né de la gamme des robots cuiseurs connectés de Moulinex, le i-Companion Touch XL est commercialisé depuis mars dernier au prix de 1 299,99 €, ce qui le place dans le haut de gamme des robots cuiseurs connectés, aux côtés du Thermomix TM6 de Vorwerk. Il se distingue de son prédécesseur, le i-Companion XL, par son écran devenu tactile, sa connexion wi-fi (et non plus Bluetooth) avec l’application sur smartphone, ainsi que par l’apparition de la fonction « dans mon frigo » (qui propose des recettes en fonction des aliments à disposition dans la cuisine) et de quatre nouveaux programmes automatiques (dessert, sauce, réchauffage et prélavage).

Il s’en éloigne aussi malheureusement par son prix, au moins 300 € plus cher, même si cette fois la balance connectée (pas franchement indispensable) est offerte. Parmi les autres accessoires fournis, trois lames permettant de râper, hacher et émincer, font de ce robot un véritable multifonction.

On regrette par contre toujours que le grand panier externe, permettant plusieurs cuissons vapeur simultanées, soit prévu en supplément (129,99 €), alors qu’il est compris dans le prix des robots low cost Monsieur Cuisine Connect de Lidl, Fagor Connect de Carrefour et Digicook d’Intermarché.

Le robot de Moulinex est notamment vendu avec des accessoires de découpe et une balance connectée.

Prise en main

Nous avons réalisé un risotto et une béchamel avec le i-Companion Touch, et n’avons pas été déçus du résultat. Cette première prise en main a de plus permis de noter plusieurs points positifs :

Le faible encombrement et le design du robot.

La variété des recettes (environ 1 300, d’après le vendeur) et leur originalité.

La recherche de recettes multicritères (en fonction du temps nécessaire, des ingrédients…).

L’affichage, pour chaque recette, des temps de préparation, de repos, de cuisson au robot et de cuisson complémentaire sur d’autres appareils (four, poêle…) le cas échéant.

Le peu de bruit produit par l’appareil, même à des vitesses de rotation des lames ou du batteur élevées.

Le lancement automatique du programme de maintien au chaud une fois la recette terminée.

La proposition du programme de prélavage une fois la cuve vidée.

Le transvasement aisé de la béchamel et du risotto grâce aux lames et au batteur facilement amovibles.

Le couplage réussi avec l’application sur smartphone : nous avons ainsi pu suivre l’avancée de la cuisson du risotto depuis une pièce éloignée, mais aussi choisir parmi toute la bibliothèque de recettes depuis le smartphone (ce qui évite d’avoir à rester debout devant le robot pour cette étape), puis envoyer la recette choisie au robot d’un simple clic.

Le risotto a été automatiquement maintenu au chaud par le robot, une fois sa cuisson terminée.

Côté négatif, nous regrettons :

L’absence de poignée verticale sur la cuve, qui permettrait de déverser plus facilement les préparations, même si la légèreté de la cuve rend l’absence de poignée moins gênante que sur d’autres robots.

Le manque de précision, dans les recettes, concernant la manière de positionner le bouchon sur le couvercle (deux sont possibles, laissant plus ou moins échapper la vapeur).

L’absence de balance intégrée qui, chez les concurrents, permet d’éviter les transvasements et donc de limiter la vaisselle.

La béchamel était réussie et n’a pas été difficile à récupérer ni à nettoyer, grâce au batteur amovible et au programme de prélavage.

Notre avis sur le Moulinex i-Companion Touch XL

On ne peut que regretter le prix très élevé du robot cuiseur Moulinex i-Companion Touch XL (près de 4 fois plus élevé que ses concurrents low cost), mais il faut reconnaître que son utilisation est facile et agréable. Notons également que, comme le Thermomix TM6 ou le Magimix Cook Expert, ce robot est fabriqué en France.

Attention cependant, nous n’avons pas effectué les recettes qui posent habituellement problème aux robots cuiseurs et nous ne pouvons pas conclure sur une simple prise en main. Pour cela, des tests longs et respectant un protocole rigoureux sont d’ores et déjà programmés. D’ici là, vous pouvez consulter les résultats de notre comparatif de robots cuiseurs.