Longtemps resté unique sur le marché, le robot cuiseur Thermomix de Vorwerk doit désormais compter sur une concurrence accrue comme le Cooking Chef Premium de Kenwood ou le Cuisine Companion de Moulinex. Et c’est sans compter sur l’arrivée récente de blenders chauffants, comme le Soup&Co de Moulinex ou le SoupMaker de Philips, vendus moins chers et devenus en quelques mois tout aussi populaires. Mais qu’ils soient sur une base de robots pâtissiers ou de robots multifonctions, les robots cuiseurs résistent et mettent en avant leur polyvalence. Polyvalence que nous avons voulu évaluer au travers de nombreux tests réalisés selon le protocole d’essai détaillé ci-dessous.

Depuis notre dernier test, le protocole et l’évaluation se sont un peu durci. Un critère de stabilité du robot a été introduit, l’essai de pâte à pain se fait uniquement à capacité maximale et la soupe moulinée a été remplacée par un minestrone.

Performances

Nous avons évalué l’aptitude des robots cuiseurs à réaliser des préparations diverses. Ces préparations peuvent être simples et sans cuisson (blancs d’œuf par exemple) ou plus complexes (île flottante incluant la cuisson). Le temps de réalisation et la qualité du résultat ont été appréciés pour chacune des préparations suivantes :

- Blancs en neige

- Crème fouettée

- Pâte à gâteau

- Pâtes à crêpes

- Pâte à pain

- Mayonnaise

- Purée pour bébé

- Mixer un smoothie (uniquement pour les appareils dotés d’un blender)

- Glace pilée (uniquement pour les appareils dotés d’un blender)

- Broyer des noisettes, du persil, des oignons

- Râper du fromage ou des carottes

- Émincer des pommes de terre

- Presser des agrumes (jus d’orange)

- Réaliser des jus de fruits (jus de pommes - centrifugeuse)

- Riz au lait

- Île flottante

- Bœuf en sauce

- Velouté

- Minestrone

- Cuisson vapeur (saumon, carottes, pommes de terre et brocolis)

Endurance

Chaque accessoire, bol et couvercle subit 50 lavages en lave-vaisselle sur un programme éco 50°C en utilisant détergent, liquide de rinçage et sel. But de la manœuvre : évaluer leur vieillissement face aux agressions liées au lavage en machine (chocs thermiques, résistance au détergent…).

Le vieillissement du moteur, de l’élément chauffant et des joints d’étanchéité a également été évalué par la réalisation de plusieurs centaines de cycles avec une charge.

Construction

La construction globale du robot fait l’objet d’une évaluation par des experts. Résistance et assemblage des pièces, résistance de la sérigraphie, stabilité du robot, vibrations éventuelles, résistance des joints, résistance et fixation des sélecteurs et touches en conditions réelles (utilisation quotidienne) : autant d’éléments qui, en complément de nos essais d’endurance, permettront de garantir la bonne longévité du produit.

Utilisation

L’utilisation a fait l’objet d’une appréciation par un panel selon les critères suivants :

- Mode d’emploi

- Préparation du robot

- Clarté du bandeau

- Mise en route

- Remplissage et vidage

- Stabilité

- Visibilité

- Nettoyage

- Transport et rangement

Cette liste d’essais est non exhaustive. Nous avons également apprécié ou mesuré de nombreux points complémentaires comme la consommation en veille, par exemple.

Le protocole de notre test de robots cuiseurs avant octobre 2020 Notre protocole de test de robots cuiseurs doit être périodiquement mis à jour afin de prendre en compte l’évolution du comportement des consommateurs et l’évolution des normes. Sa dernière modification date d'octobre 2020 avec la modification de la purée pour bébé (cuisson dans le robot et mesure des températures extérieures) et d’une des 3 recettes de smoothies réalisées au blender. L’évolution de protocole ainsi que l’évolution de l’évaluation qui en découle, rend les résultats non directement comparables aux résultats des produits testés avant cette date. Les appareils testés à partir d'octobre 2020 sont signalés « produits testés avec le dernier protocole Que Choisir » afin de les différencier des produits testés précédemment.

