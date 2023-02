Filets de poulet

Notre sélection comporte 16 références vendues en grandes surfaces, comprenant des marques nationales et des marques de distributeurs, avec ou sans labels officiels. Deux produits ont été achetés au rayon boucherie, les autres étaient préemballés. Parmi les 16 produits étudiés, 6 revendiquent officiellement leurs signes de qualité, soit 2 bios et 4 Label rouge. De plus, toutes les références ont une origine française, bien que seules 11 apposent le logo Volaille française sur leur emballage. Les produits sélectionnés ont été soumis à un ensemble de tests complets : dégustation par un panel d’experts, analyses nutritionnelles, microbiologiques et histologiques, ainsi que recherche de traces de médicaments vétérinaires et recherche de micro-organismes antibiorésistants.