Conserves maison

1 - Préparatifs

© Mikael Moune

1 Bocal classique, avec attache métallique et rondelle de caoutchouc 2 Bocal type terrine avec couvercle et capsule métallique 3 Bocal à confiture avec couvercle twist-off flip

La mise en conserve est une opération qui se déroule en plusieurs étapes, avec un temps de stérilisation incompressible et qui nécessite du matériel spécifique.

• Des bocaux en verre : propres, non ébréchés ou fissurés et de taille adaptée à l'appareil de stérilisation.

• Des couvercles, rondelles en caoutchouc ou capsules en métal : impérativement neufs.

• Un appareil de stérilisation : fait-tout, autocuiseur (ou Cocotte-Minute) ou stérilisateur.

• Des torchons : propres.

• ​​​​​​​Les aliments que vous souhaitez conserver : frais et en excellent état.

2 - Nettoyage

© Mikael Moune

•​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​Lavez-vous les mains soigneusement à l’eau chaude et au savon.

•​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​Lavez les bocaux, leurs couvercles ou les rondelles en caoutchouc. Vous pouvez aussi plonger le matériel quelques minutes dans de l’eau bouillante.

•​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​Préparez les fruits et légumes selon la recette : lavés, éventuellement épluchés, avant d’être cuits ou simplement blanchis.

3 - Remplissage

© Mikael Moune

•​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​Mettez les aliments en bocaux tout de suite après la cuisson, sans laisser refroidir.

•​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​Tassez les aliments pour limiter les poches d’air.

•​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​Ajoutez la saumure (eau + sel ou sucre) indiquée dans la recette.

•​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​Ne remplissez pas jusqu’en haut. Respectez le niveau de sécurité (environ 2 cm), souvent matérialisé sur le verre.

4 - Stérilisation

© Mikael Moune

•​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​Placez vos bocaux dans l’appareil de stérilisation. Si vous utilisez un autocuiseur, mettez un torchon propre dans le fond. Remplissez votre récipient avec de l’eau à la même température que le contenu de vos bocaux. L’eau doit entièrement recouvrir les bocaux.

•​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​Respectez scrupuleusement la température et le temps de stérilisation, qui varient selon les aliments. Ces indications sont disponibles dans le mode d’emploi de votre stérilisateur, sur les sites de certains fabricants de bocaux et dans les recettes.

•​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​Vérifiez que le bocal est stérilisé (selon le modèle).

→ Classique : ouvrez l'attache métallique sans tirer sur le caoutchouc. Le couvercle doit rester « collé » au bocal.

→ Terrine : dévissez le couvercle. La capsule métallique doit rester collée au bocal.

→ Confiture : la pastille centrale du couvercle doit être incurvée vers l’intérieur.