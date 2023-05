© 3dsculptor - stock.adobe.com Droit à l'oubli Comment demander la suppression d'un contenu

Votre nom est cité dans un article sur Internet ? Avec le droit à l’oubli, vous avez la possibilité de demander à n’importe quelle structure détenant des données personnelles de déréférencer une information erronée, fausse ou malveillante qui vous concerne. L’information ne disparaîtra pas, mais les internautes ne tomberont plus dessus en saisissant votre nom dans la barre de recherche. Attention, votre demande doit être motivée, car les sites n’ont aucune obligation d’y répondre favorablement ! Voici la marche à suivre sur Google, Bing, Qwant, Yahoo!, Copains d’avant et TikTok.

Google

1 - Connectez-vous à la page « Trouble shooter » : http://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905

2 - Sélectionnez le lien Google diffusant l’information à faire disparaître

3 - Indiquez l’URL (l’adresse) incriminée et votre identité (pour éviter les fausses demandes)

Bing (Microsoft)

1 - Connectez-vous à la page « Privacy Request » : http://bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-request

2 - Choisissez « Je suis la personne dont le nom apparaît dans les résultats de recherche »

3 - Fournissez l’URL et votre identité

Qwant

1 - Connectez-vous à la page « Removal » : http://report.qwant.com/removal/fr

2 - Sélectionnez le motif de la demande

3 - Indiquez l’URL et votre identité

Yahoo!

1 - Connectez-vous à la page « Contact » : http://io.help.yahoo.com/contact

2 - Sélectionnez « Envoyer un mail à un spécialiste »

3 - Précisez votre pays, votre adresse électronique, l’adresse incriminée et/ou le terme à faire disparaître

Copains d’avant

1 - Connectez-vous à votre compte et cliquez sur « Régler mes préférences »

2 - Allez dans la rubrique « Sécurisation de mon profil »

3 - Décochez « Permettre à mes Copains d’avant de me trouver via les moteurs de recherche »

TikTok

1 - Allez sur le profil de la vidéo à faire retirer

2 - Cliquez sur l’icône « Signaler »

3 - Allez sur « Publication de contenu inapproprié » et choisissez la raison du signalement