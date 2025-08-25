Un œdème est une accumulation anormale de liquide dans les tissus. Il se manifeste le plus souvent par un gonflement aux chevilles, aux jambes, aux mains ou au visage. Si les causes classiques comme la chaleur, la grossesse ou une station debout prolongée sont bien connues, des médicaments peuvent aussi en être responsables. Certains provoquent des œdèmes en modifiant l’équilibre entre l’eau et le sel dans le corps, en dilatant les vaisseaux sanguins ou en perturbant la circulation du sang. Résultat : l’eau fuit vers les tissus et entraîne un gonflement. Sous l’effet de certains traitements, le rein joue aussi un rôle en retenant trop de sodium et d’eau. L’excès s’accumule là où il ne devrait pas, c’est-à-dire en dehors des vaisseaux et des cellules.

L’œdème devient symptomatique lorsque l’excès d’eau dans les tissus atteint 2,5 à 3 litres. Plusieurs signes sont à surveiller : gonflements visibles (chevilles enflées en fin de journée, bagues qui serrent, visage gonflé au réveil), prise de poids rapide (souvent liée à une rétention d’eau), essoufflement (si l’œdème atteint les poumons, une gêne respiratoire peut survenir), distension abdominale (l’accumulation de liquide dans le ventre peut donner une sensation de ventre tendu), lourdeur dans les jambes (parfois accompagnée d’un inconfort au toucher). Plus rarement, des œdèmes