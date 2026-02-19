La dernière décennie a vu s’intensifier la pression exercée par les laboratoires pharmaceutiques pour obtenir des tarifs mirobolants, au prétexte d’innovations qui n’en sont pas toujours. Au point que notre système de santé peine à suivre.

Depuis que les malades de la mucoviscidose bénéficient de la trithérapie vendue sous le nom de Kaftrio, le cours de leur existence a radicalement changé. Pour la plupart, la toux s’est estompée en un rien de temps, la forme est revenue, les traitements, lourds au quotidien, se sont considérablement allégés. Leur espérance de vie s’approche désormais de la normale. Cependant, avant d’en arriver à cet épilogue heureux, il aura fallu prendre son mal en patience. Car la firme détentrice du brevet, Vertex, s’est livrée à un chantage lamentable. Afin que les autorités françaises acceptent le prix astronomique qu’elle en demandait, elle a fait traîner les négociations préalables à sa distribution, sans se soucier de l’état de santé des patients qui, pendant les trois ans qu’ont duré les tractations, continuait de se dégrader. Aujourd’hui, Kaftrio est le médicament délivré en pharmacie le plus profitable pour un labo. En 2024, la Sécu a déboursé 91 972 € par patient pour couvrir son coût. Son tarif, publié au Journal officiel en décembre dernier, s’élève à 8 564 € la boîte.

Des labos sans complexe

Depuis qu’ils ont pris la vague des biotechnologies, dont les thérapies géniques, pour investir