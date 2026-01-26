Quand on a pris plus de quelques semaines de la cortisone, ou un autre anti-inflammatoire de cette famille, il faut cesser progressivement sous peine de voir flamber les problèmes.

Les corticoïdes appartiennent à une famille de médi­caments qui fait baisser l’inflammation. Ils sont utilisés dans un large éventail de maladies : rhumatismes (polyarthrite rhumatoïde), maladies auto-immunes, certaines affections neurologiques (sclérose en plaques), certaines affections respiratoires, etc. Lorsque vous prenez un corticoïde de façon prolongée, ne cessez pas du jour au lendemain. L’arrêt doit être progressif et adapté à la durée du traitement, à la molécule utilisée et à votre profil. C’est ce que l’on appelle un sevrage cortisonique.

Pourquoi un sevrage est-il nécessaire ?

Les corticoïdes sont des médicaments anti-inflammatoires qui imitent une hormone naturelle, le cortisol, produite par nos glandes surrénales. Avec ces traitements, les glandes surrénales s’habituent à lever le pied et se mettent en « veille ». Si vous stoppez votre traitement brutalement, elles ne peuvent pas relancer immédiatement leur production. En raison de cette insuffisance surrénalienne, l’organisme se retrouve alors sans cortisol. Les symptômes, souvent progressifs, peuvent inclure une fatigue intense, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, des nausées, une perte d’appétit et de poids, des troubles de l’humeur, des troubles du sommeil, une hypotension artérielle ou une chute