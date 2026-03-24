Le zona est souvent associé à des douleurs, parfois intenses, qui peuvent persister à moyen ou long terme, surtout chez les personnes âgées. Depuis deux ans, la vaccination est recommandée pour les plus de 65 ans.

Des douleurs locales (sensation de brûlure), puis l’apparition sur la peau de petites vésicules remplies de liquide : il s’agit de la manifestation la plus courante du zona, une maladie infectieuse d’origine virale. Elle se distingue de la plupart des autres infections par le fait qu’elle n’est pas due à un virus venu de l’extérieur.

Un virus qui se réveille

Le zona est provoqué par la réactivation du virus de la varicelle (varicella-zoster virus, ou VZV) qui peut rester « en dormance » dans notre corps pendant des décennies. « Contrairement aux virus respiratoires, par exemple, notre organisme n’est pas capable de se débarrasser totalement du VZV après l’infection initiale. Du matériel génétique va donc persister dans les ganglions des nerfs sensitifs », indique le docteur David Boutolleau, responsable du Centre national de référence des herpèsvirus, service de virologie, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.

Tant que le système immunitaire fonctionne correctement, il contrôle le VZV. Cependant, si l’immunité baisse – à cause d’un traitement, d’une pathologie (cancer, infection par le HIV…) –, le virus peut sortir de sa « veille » et provoquer un zona. Un événement qui génère un fort stress ou une