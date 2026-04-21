Marcher est bon pour la santé. À force de l’entendre partout, on a tous retenu le message. Mais comment s’adonnner à cette activité quand on a des problèmes de santé et/ou des douleurs spécifiques ? Les conseils d’une kinésithérapeute spécialisée en rééducation pour adapter sa pratique.

La marche est l’activité la plus sûre et la moins traumatisante pour l’organisme. Plaisante, accessible et gratuite, cette pratique remporte tous les suffrages. Certes, elle n’est pas toujours aisée. La motivation flanche parfois. Trouver un partenaire de marche, voire rejoindre un groupe à un horaire fixe, peut permettre de se donner du courage. Et lorsqu’une zone de notre corps nous fait souffrir, fixer la barre trop haut en matière de durée et/ou de distance n’est pas souhaitable.

Des études récentes ont d’ailleurs montré que les 10 000 pas quotidiens ne sont pas indispensables pour obtenir des bienfaits sur la santé (lire l’encadré). Marcher entre 20 et 30 minutes par jour constitue une bonne base de départ, en y ajoutant si possible des sorties plus longues certains jours. On commence toujours lentement, puis on augmente la cadence progressivement. Se déplacer à 4 km/h environ, une allure soutenue sans être trop rapide, apporte déjà de très nombreux bénéfices, physiques et mentaux.

Douleurs lombaires

Continuer de marcher est important même en cas de maux de dos, car cela