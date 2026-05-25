CONSEILS

Douleurs au genouLes solutions pour rester actif

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par Anne-Laure Lebrun

Douleurs au genou Les solutions pour rester actif
© Clod

Derrière une souffrance du genou se cachent deux causes principales : l’arthrose et l’arthrite. Faut-il se reposer, bouger, passer une IRM, se faire opérer ? Faisons le tri entre idées reçues, examens inutiles et solutions efficaces.

Pouvant supporter entre trois et quatre fois le poids du corps, le genou est une articulation robuste qui permet de marcher, courir, nager, sauter ou encore se baisser. Elle est aussi un carrefour complexe où se rencontrent le fémur (os de la cuisse) et le tibia (l’os de la jambe), recouverts de cartilage. L’ensemble est entouré d’une membrane synoviale qui sécrète la synovie, un liquide visqueux qui nourrit et lubrifie le cartilage. Le tout est stabilisé par de puissants muscles (quadriceps et ischiojambiers) et de solides ligaments (les croisés antérieur et postérieur, ainsi que les ligaments collatéraux). Très sollicitée, cette machinerie peut toutefois se gripper et devenir douloureuse. La gonalgie (soit toutes les douleurs du genou, quelle que soit la cause) concerne près de 25 % des femmes et 22 % des hommes, surtout après 40 ans.

Les origines du mal

En dehors des accidents et des traumatismes, cette articulation est principalement le siège de rhumatismes invalidants : l’arthrose et l’arthrite. Ces maladies articulaires gâchent littéralement la vie. En 2021, une enquête franco-belge menée auprès de 3 465 personnes, dont 50 % étaient atteintes d’arthrose du genou, a montré un impact majeur sur

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