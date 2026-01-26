Les maux de tête, ou céphalées, sont très courants. La migraine en est une manifestation bien connue, mais d’autres formes singulières peuvent nous surprendre dans des situations incongrues.

En avion : turbulences sous le crâne

Alors que l’appareil entame sa descente, certains passagers sont frappés par un mal de tête brutal. Il se présente sous la forme d’une douleur soudaine et intense, ressenti au-dessus d’un des deux sourcils, qui diminue spontanément après l’atterrissage. Dans une cabine d’avion, la qualité de l’air est altérée : les taux d’humidité et d’oxygène diminuent, et la pression change soudainement lorsque l’appareil perd en altitude. Ces facteurs contribueraient à enflammer temporairement la muqueuse nasale et les sinus, stimulant les nerfs à proximité. Une sensibilité des sinus à la pression favorise la survenue de cette céphalée, plus particulièrement chez les hommes. Idéalement, il faudrait éviter d’embarquer avec le nez encombré ; si c’est le cas, un lavage à l’eau salée peut être préconisé. La prise d’un anti-inflammatoire, comme l’ibuprofène (Advil, Nurofen), 1 h avant le vol aide à prévenir les crises.

Crème glacée : le plaisir coupable

Déguster une glace est un plaisir parfois gâché par une douleur aussi brève qu’intense : le brain freeze (littéra­lement gel de cerveau). Cette sensation vive et lancinante se localise au niveau du front ou des tempes, et disparaît rapidement. Elle apparaît aussi avec les boissons très