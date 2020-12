Le mal de dos est si fréquent qu’il est qualifié de « mal du siècle ». Le plus souvent, la douleur disparaît spontanément en quelques jours ou quelques semaines. Mais, chez une minorité de personnes, elle persistera et évoluera vers la chronicité. Cette installation de la douleur est liée à des fausses croyances et des craintes infondées. Alors que le mouvement est le meilleur traitement, environ 45 % des Français estiment qu’il faut du repos. Bouger peut paraître paradoxal pour les personnes bloquées par un mal de dos. Et pourtant, la littérature scientifique l’affirme : l’alitement prolongé et l’inactivité ne feront qu’aggraver les douleurs. Il faut se remettre en mouvement le plus vite possible et progressivement.