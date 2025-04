Un poignet douloureux peut être la conséquence d’un traumatisme récent, ou parfois ancien mais mal pris en charge sur le moment. Les douleurs sont aussi l’expression d’une destruction de l’articulation par l’inflammation, ou de la souffrance de nerfs ou de tendons comprimés dans le poignet. Au-delà de la gêne qu’elles entraînent, elles ne doivent pas être négligées, au risque, parfois, d’une perte de fonctionnalité définitive de l’articulation.

Il n’y a pas eu de traumatisme

La douleur apparaît de diverses manières : brutale, intermittente ou lancinante.

→ La douleur est plutôt nocturne ou matinale. Typiquement, l’articulation douloureuse est un peu gonflée, rouge et chaude. Il y a besoin d’un dérouillage matinal : un laps de temps est nécessaire à la mise en route de l’articulation et à la disparition de la douleur. Une inflammation s’attaque sûrement à l’articulation. Il s’agit le plus souvent d’arthrose, qui correspond à une dégradation du cartilage articulaire. Très rare, l’arthrose spontanée du poignet est généralement consécutive à un traumatisme très ancien non pris en charge. Il y a aussi une arthrose particulière, la rhizarthrose, qui touche la base du pouce et induit une inflammation d’un tendon à proximité. Une douleur