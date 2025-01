Qu’elles touchent les genoux, les hanches ou les mains, quelque 10 millions de Français souffrent des douleurs provoquées par l’arthrose. Alors que les connaissances concernant cette pathologie articulaire ont beaucoup évolué au fil des ans, tout comme la prise en charge des patients, de nombreuses idées reçues persistent quant à son origine, aux traitements appropriés et à la place de l’activité physique.

Un cartilage usé ?

Pour beaucoup de personnes, l’arthrose est la conséquence d’une usure naturelle de l’articulation, qui est donc liée au vieillissement. Il est vrai que les seniors en souffrent davantage : avant 45 ans, 3 % de la population sont touchés et plus de 66 % chez les plus de 65 ans. Mais « tous les tissus sont capables de vieillir et le cartilage ne fait pas exception », objecte le Pr Jérémie Sellam, rhumatologue à l’hôpital Saint-Antoine, à Paris. En temps normal, nos articulations subissent peu de frottements et ne s’abîment pas avec le temps, même en cas de sursollicitation ou de traumatisme. « Avec l’arthrose, on est au-delà du vieillissement naturel d’une articulation », insiste le médecin.

Une destruction progressive

Au cœur de nos articulations se trouve le cartilage. Loin d’être une simple poche de liquide qui