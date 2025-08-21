Selon l’origine du mal de dos, le traitement ne sera pas le même. Petit tour d’horizon des molécules que votre médecin peut vous prescrire.

Quiconque a déjà souffert d’un lumbago sait que la douleur est souvent extrêmement vive. Paradoxe : l’intensité de la souffrance n’a aucun lien avec la gravité. Il faut donc trouver un moyen de passer le cap des premiers jours de lombalgie aiguë. Puis, dès que l’on se sent à nouveau capable de bouger, « le bon traitement, c’est le mouvement », comme le clame le slogan de l’assurance maladie. D’autant que les armes contre cette très forte douleur ne sont pas si nombreuses et que leur efficacité est parfois remise en cause. Diverses molécules sont proposées en cas de lombalgie ou de cervicalgie aiguës : antidouleurs de classe 1, 2 ou 3, anti-inflammatoires… En phase chronique, la place du traitement médicamenteux est réduite.

Des remèdes contre la douleur

Passons en revue la panoplie de traitements disponible en cas de lombalgie, de cervicalgie (torticolis) ou de névralgie cervico-brachiale – notez que le port d’un collier cervical aide à soulager ces deux derniers types de douleurs.

Le paracétamol Le premier médicament à tenter est le paracétamol. Il présente l’avantage d’avoir très peu d’effets secondaires. Hélas, il soulage insuffisamment la majorité des personnes atteintes de lombalgie. Conseil : si vous faites partie des bienheureux que ce produit apaise, contentez-vous de lui ! Votre estomac vous