L’ostéoporose est une maladie diffuse du squelette qui touche fréquemment les vertèbres lombaires et dorsales. La faible masse osseuse et la détérioration progressive de la microarchitecture du tissu osseux sont responsables d’une fragilité qui augmente les risques de fractures non traumatiques, lesquelles surviennent spontanément ou après une simple chute de sa hauteur. Chez les personnes se plaignant du dos à partir de 55 ans, l’éventualité d’une telle fracture ostéoporotique doit être systématiquement recherchée.

Une question de masse

La masse osseuse augmente pendant la croissance, jusqu’à atteindre un pic vers 25 ans. Elle dépend à 70 % de la génétique et à 30 % de facteurs environnementaux, comme les apports en calcium, la nutrition et la pratique d’une activité physique chez l’enfant et l’adolescent. Inversement, le tabagisme, la sédentarité, l’anorexie et la consommation d’alcool constituent des freins à l’acquisition d’une bonne masse osseuse. Vers 45 ans, on observe un début de perte, qui sera ensuite beaucoup plus rapide chez les femmes en raison de leur carence en œstrogènes à partir de la ménopause. Entre 55 et 75 ans, une femme peut ainsi voir disparaître 20 à 30 % de son capital osseux. S’il était déjà faible ou moyen au départ, cette perte va provoquer l’apparition d’une