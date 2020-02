© adobe stock Internet fixe Un bon débit grâce à la 4G

Si la fibre n’est pas installée chez vous et que votre connexion ADSL est faible, la 4G fixe vous apportera des débits décents.

1. Internet fixe par le réseau mobile

Votre domicile est mieux desservi par le réseau mobile que le fixe (ADSL, VDSL ou fibre optique) si vous surfez plus rapidement sur votre smartphone que sur votre ordinateur. Dès lors, utilisez-le comme connexion principale. Il suffit de vous équiper d’un routeur 4G et de disposer d’un forfait adapté. Vous pouvez, au choix, bénéficier d’une solution packagée chez Bouygues Telecom, Orange, SFR ou NRJ Mobile, ou acheter un routeur 4G et y insérer une carte SIM avec un forfait data. Sachez que les fournisseurs d’accès réservent ces offres aux consommateurs mal couverts en ADSL (débit inférieur à 10 Mb/s chez SFR) et habitant une zone très bien couverte en 4G. Les débits théoriques atteignent jusqu’à 150 Mb/s, soit autant que la fibre.

2. Le rôle du routeur 4G

Le routeur (ou box) 4G se connecte au réseau 4G de l’opérateur et le distribue, via ses ports Ethernet ou en wifi, aux ordinateurs, tablettes et autres smartphones du foyer. Le nombre d’appareils pouvant simultanément être reliés à Internet, les ports Ethernet et les normes wifi compatibles constituent autant de critères à prendre en compte au moment de l’achat. Si vous avez souscrit une offre opérateur, le modèle de routeur vous sera imposé. Bouygues, Orange et SFR ont opté pour ceux de Huawei, et NRJ Mobile, pour celui d’Alcatel. Quelle qu’en soit la marque, il est théoriquement possible de connecter plus de 30 appareils en même temps.

3. Une clé pour la télévision

Contrairement aux abonnements Triple Play par ADSL ou fibre, les box 4G n’incluent pas la télévision. Pour bénéficier d’un bouquet ou du replay (télévision de rattrapage), vous devrez passer par les applications des opérateurs (B.tv de Bouygues, TV d’Orange ou SFR TV). Téléchargez-les dans l’App Store (Apple) ou le Google Play Store (Android), puis installez-les sur votre tablette ou votre smartphone. Il vous faudra aussi acheter une clé Chromecast (39 €), à brancher sur un des ports HDMI de votre téléviseur. Une fois votre téléphone et la clé Chromecast reliés en wifi à votre routeur 4G, les programmes lus depuis l’application mobile pourront être diffusés sur votre écran de télé. Seul NRJ Mobile ne propose pas ce type d’applis. Vous accédez aux chaînes en connectant une box Android TV, qui coûte 30 €, à votre téléviseur et au wifi de votre box 4G. Notez que les applications TV et la box Android vous permettent aussi de profiter des offres de vidéo à la demande.

Les offres des opérateurs décryptées Opérateurs Volume de données Prix du routeur Prix mensuel Frais de mise en service/résiliation Notre avis Bouygues Telecom 4G Box Illimité Location incluse 32,99 € pendant 1 an puis 42,99 € 19 €/19 € Vous avez 30 jours pour tester l’offre et résilier sans frais Orange 4G Home 200 Go 97 € * 36,99 € 0 € Orange est le plus cher, mais le premier mois est offert et il n’y a pas de faux frais SFR Box 4G+ 200 Go Location incluse 35 € 19 €/19 € Une fois les 200 Go consommés, SFR coupe le réseau. Les autres le brident NRJ Mobile Box Internet 4G 250 Go 99,99 € 29,99 € 0 € NRJ Mobile est le seul à imposer une période d’engagement (12 mois) * Ou 1 € initial puis 4 € par mois pendant deux ans.

Jusqu’à 150 € d’aide de l’État Le gouvernement subventionne les solutions alternatives d’accès à Internet dans le cadre du dispositif Cohésion numérique des territoires. L’aide peut atteindre 150 € sur le coût d’équipement, d’installation ou de mise en service.

> Renseignements sur amenagement-numerique.gouv.fr