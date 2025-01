Les nouveaux médicaments contre l’obésité (liraglutide, sémaglutide et tirzépatide) ouvrent une ère inédite de la prise en charge de cette maladie chronique et multifactorielle. Ils viennent s’ajouter aux traitements chirurgicaux (chirurgie dite bariatrique). Ces deux approches partagent une partie de leurs modes d’action (via la modulation de l’hormone GLP-1) et permettent des pertes de poids importantes, pouvant atteindre jusqu’à 15-20 % du poids initial, voire 30 % avec la chirurgie. Si elle est bénéfique à bien des égards pour la santé, une telle réduction de la masse corporelle a aussi un retentissement sur le corps et le psychisme. « Plusieurs décennies de recul sur la chirurgie bariatrique ont permis de mieux comprendre, anticiper et prendre en charge ces effets secondaires, souligne le Pr François Pattou, chirurgien viscéral, coordinateur du Centre intégré de l’obésité du CHU de Lille. Les connaissances accumulées doivent aujourd’hui être utilisées aussi pour informer les patients qui souhaitent entamer un traitement médicamenteux de l’obésité. »

Carences nutritionnelles

Chirurgie et médicaments ont un effet sur la satiété qui est parfois très fort, amenant certaines personnes à manger très peu. Cette forte réduction des