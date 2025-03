Le culte de la minceur fait-il son grand retour ? Sur les réseaux sociaux, les influenceuses font, en tout cas, preuve d’inspiration sur le sujet. Après avoir mis en avant les vertus de l’Ozempic (sémaglutide), un traitement antidiabétique entraînant également une perte de poids conséquente, c’est maintenant au tour des alternatives soi-disant naturelles à ce médicament de pulluler sur TikTok, Instagram… et même dans la presse sur un ton plus ou moins complaisant. Une promesse pour le moins exagérée qui n’est pas sans risques.

En tête des produits mis en avant sur Internet, la berbérine. Surnommé « Ozempic naturel », cet alcaloïde issu de végétaux génère des millions de clics sur les réseaux. Si son action pharmacologique est bien réelle, il est excessif de la comparer au sémaglutide. Leurs modes d’action sont loin d’être similaires et surtout, on dispose de très peu de données sérieuses pour confirmer son intérêt. Les deux travaux les plus solides ont conclu à une perte de poids d’environ 3 kg seulement, en ingérant de fortes doses de berbérine et avec une efficacité observée surtout chez les femmes dont l’IMC était supérieur à 30. Les effets indésirables digestifs (diarrhées, constipation, ballonnements, douleurs gastriques), eux, sont bien réels. À noter que la berbérine peut être toxique à fortes doses et interagit avec divers médicaments.

De nombreux comptes sur les réseaux sociaux font la promotion de la berbérine et du morosil.

Effets soi-disant brûle-graisse et coupe-faim

Le morosil est le deuxième produit le plus recherché. Issu de l’orange sanguine moro, qui lui a donné son nom, ce produit aurait des effets brûle-graisse et coupe-faim. Une affirmation loin d’être démontrée. Là encore, il est abusif de dresser un parallèle avec des médicaments comme le sémaglutide, qui agissent sur le système hormonal, ralentissent la vidange gastrique et auraient un effet sur la sensation de satiété au niveau cérébral.

C’est pourtant sur cette dernière que prétendent agir l’oat-zempic, le rice-zempic ou encore le psyllium. La préparation de ces deux premières substances est pour le moins basique : dans le premier cas, il s’agit de préparer une bouillie de flocons d’avoine agrémentée de jus de citron vert, dans le second d’ingérer l’eau de cuisson du riz auquel on aura ajouté du jus de citron vert. Les fibres de l’avoine ou du psyllium et l’amidon du riz seraient vecteurs de satiété, donc de moindre prise alimentaire. Une vision bien réductrice du surpoids et de l’obésité, qui relèvent en réalité de dynamiques bien plus complexes.