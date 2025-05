Les pseudo-brûle-graisse et autres coupe-faim contenant la plante Garcinia cambogia font l’objet d’un rappel, du fait des risques élevés qu’ils font peser sur la santé. Notre enquête révèle pourtant qu’on peut toujours se procurer ces produits en pharmacie et sur Internet.

« Cela fera 9,90 €. Je vous mets un petit sac avec ? » Voici le seul commentaire que nous aura fait le salarié de cette pharmacie du XIe arrondissement de Paris, quand nous avons voulu acheter un complément alimentaire interdit à la vente depuis plusieurs semaines. Les gélules en question contiennent des extraits de la plante Garcinia cambogia, dont la consommation a provoqué un décès et de nombreux effets indésirables graves (atteintes hépatiques et troubles psychiatriques, digestifs, cardiaques, musculaires…) en France, ces dernières années. Risques qui ont amené le gouvernement à suspendre l’autorisation de vente de tout complément alimentaire contenant cette plante, mi-avril.

Et pourtant… deux semaines plus tard, il nous aura suffi de visiter 7 pharmacies pour trouver l'un de ces produits interdits. S’en procurer sur Internet s’est avéré encore plus facile : quelques clics sur des sites comme Amazon ou Ebay permettaient encore, mi-mai, de s'en faire livrer chez soi. Si vous envisagez d’acheter des compléments alimentaires à visée amaigrissante (malgré les risques et l’absence de preuves d’efficacité), ou si vous en avez déjà chez vous, faites donc bien attention à ce qu’ils ne contiennent pas la plante Garcinia cambogia. Si c’est le cas, il est recommandé de rapporter le produit dans le point de vente où vous vous l’êtes procuré, en échange d’un remboursement (vous y avez droit même si la boîte est déjà ouverte).

Vous pouvez retrouver la liste complète, et régulièrement mise à jour, des compléments alimentaires rappelés contenant du Garcinia cambogia sur le site officiel Rappel.conso.gouv.fr.