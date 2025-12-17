Le café ne suffirait-il plus ? C’est ce que l’on pourrait croire, à la vue des multiples offres où des champignons adaptogènes lui sont ajoutés dans des boissons à reconstituer. Bonjour, Foocus, Harmony ou encore Hygée proposent un petit noir aux prétendues vertus pour la concentration, le sommeil ou même la digestion. La promesse est belle, mais très peu appuyée par la recherche scientifique.

© BonjourDrink / foocus / Hygée Quelques cafés aux champignons commercialisés principalement sur Internet.

Des promesses illusoires…

Reishi, chaga, Lion’s Mane (aussi appelé « hydne hérisson », certes moins accrocheur) : tels sont les noms de ces champignons dits « adaptogènes ». Un joli mot pour donner des apparences sérieuses et scientifiques à un concept pourtant pas révolutionnaire : ils doivent aider l’organisme à s’adapter face aux agressions ou déséquilibres. Ce que revendiquent la majorité des compléments alimentaires, en somme. Les vertus avancées ne sont donc pas d’une originalité débordante : action contre le stress, favorisant le sommeil ou la digestion.

Certains sites appuient leurs promesses sur un usage centenaire de ces champignons, ou en faisant appel à une prétendue sagesse asiatique (« traditionnellement utilisé en Asie de l’Est depuis des siècles », « utilisé par des éleveurs tibétains »). D’autres tentent une approche apparemment scientifique, en citant des études aux résultats positifs. Mais la littérature scientifique est particulièrement pauvre sur la question. L’immense majorité des travaux publiés sont menés en laboratoire ou sur des modèles animaux (comme la souris ou le rat). Or, il n’est pas rare que des résultats in vitro ou sur l’animal ne se retrouvent pas chez l’humain.

… mais des risques réels

La plupart des allégations sont en attente d’évaluation par les autorités européennes. Mais certaines ont déjà bénéficié d’un avis. Pour le cordyceps, par exemple, il n’est pas permis d’indiquer qu’il « soutient le système immunitaire », qu’il « améliore la performance et l’endurance pendant un exercice intense » ou encore qu’il a une activité antioxydante. De même, il n’est pas permis d’affirmer que le maïtaké « contribue aux défenses naturelles ». Les fabricants s’en sortent en mettant en avant un effet hypoglycémiant du maïtaké et « énergisant » du cordyceps. Une ligne fine, mais légale.

Si les bénéfices des champignons adaptogènes restent à démontrer, leurs risques sont déjà connus. Le reishi et le chaga sont ainsi susceptibles d’augmenter l’action des anticoagulants, donc le risque de saignements. Il existe aussi des cas d’allergie. Leur consommation est déconseillée aux personnes prenant des traitements immunosuppresseurs : si l’on considère qu’ils stimulent bel et bien l’immunité, ils pourraient entraîner des complications.

Enfin, l’environnement dans lequel ils sont cultivés a son importance : les champignons sont connus pour se comporter comme des éponges à l’égard des polluants. Sur les différentes marques que nous avons passées en revue, Bonjour joue le jeu en proposant les résultats de ses analyses (métaux lourds, pesticides, allergènes). Foocus affirme que les ingrédients sont sourcés en Europe, quand Le Café des Guerriers et Hygée promettent des ingrédients bios certifiés Ecocert, mais sans plus de garanties.