Un nombre croissant de marques proposent des cafés au collagène. Ces boissons seraient la garantie d’une belle peau, de muscles plus développés et d’articulations en meilleure santé. Des cafés vendus au prix fort.

L’essentiel La promesse Meilleur grain de peau, moins de rides, muscles et articulations en meilleure forme grâce au café au collagène.

Meilleur grain de peau, moins de rides, muscles et articulations en meilleure forme grâce au café au collagène. La réalité Aucune étude indépendante n’a démontré d’effet favorisant l’élasticité, l’hydratation ou la fermeté de la peau.

Extraits de thé vert, champignons… et maintenant collagène ! Le café ne doit plus seulement réveiller, il doit promettre plus. Quoi de mieux qu’une protéine soluble, sans goût et aux prétendues vertus santé pour y parvenir ? Un grain de peau plus harmonieux, moins de rides, plus de muscles, des articulations en meilleure forme : c’est ce que promettent les différents vendeurs de compléments alimentaires, qui ajoutent du collagène aux capsules ou au café soluble.

Que l’on veuille prendre de la masse musculaire ou soigner son apparence, la promesse est la même. Le collagène est une protéine qui constitue de nombreux tissus – dont la peau et les muscles, mais aussi les os et les tendons. Nous en produisons naturellement, mais de moins en moins avec l’âge. Il serait donc avisé d’en consommer par son alimentation, quitte à en ajouter dans sa boisson. Pourquoi s’en priver, puisque cela n’en modifie pas le goût ?

La marque de produits cosmétiques Aime propose même dans sa boutique parisienne un espace pour boire du café au collagène.

Des bénéfices très relatifs

Mais à plus d’un euro la tasse, mieux vaut passer son chemin, car rien ne garantit que cet ajout soit utile. Quelques travaux ont étudié l’impact du collagène sur l’apparence de la peau. Une équipe s’est penchée sur le sujet en 2025. Dans l’ensemble, le collagène semble favoriser l’élasticité, l’hydratation et la fermeté de la peau. Mais en séparant les études financées par des fabricants de celles qui ne l’étaient pas, cet effet n’apparaît plus dans les travaux indépendants. De même, seules les études de faible qualité constatent un intérêt du collagène. Le café, lui, n’apporte rien de plus.

Pour prendre soin de sa peau, il est plus utile d’éviter certains facteurs de vieillissement bien connus : l’exposition excessive au soleil, le tabagisme, l’alcool. Quant aux muscles et aux articulations, ils profiteront bien plus d’une activité physique régulière, d’une alimentation variée et équilibrée, et d’une lutte contre la sédentarité.