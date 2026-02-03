ACTUALITÉ

Complément alimentaireLes promesses excessives du café au collagène

Audrey Vaugrente

par Audrey Vaugrente

Complément alimentaire Les promesses excessives du café au collagène
© Adobe stock

Un nombre croissant de marques proposent des cafés au collagène. Ces boissons seraient la garantie d’une belle peau, de muscles plus développés et d’articulations en meilleure santé. Des cafés vendus au prix fort.

L’essentiel

  • La promesse Meilleur grain de peau, moins de rides, muscles et articulations en meilleure forme grâce au café au collagène.
  • La réalité Aucune étude indépendante n’a démontré d’effet favorisant l’élasticité, l’hydratation ou la fermeté de la peau.

Extraits de thé vert, champignons… et maintenant collagène ! Le café ne doit plus seulement réveiller, il doit promettre plus. Quoi de mieux qu’une protéine soluble, sans goût et aux prétendues vertus santé pour y parvenir ? Un grain de peau plus harmonieux, moins de rides, plus de muscles, des articulations en meilleure forme : c’est ce que promettent les différents vendeurs de compléments alimentaires, qui ajoutent du collagène aux capsules ou au café soluble.

Que l’on veuille prendre de la masse musculaire ou soigner son apparence, la promesse est la même. Le collagène est une protéine qui constitue de nombreux tissus – dont la peau et les muscles, mais aussi les os et les tendons. Nous en produisons naturellement, mais de moins en moins avec l’âge. Il serait donc avisé d’en consommer par son alimentation, quitte à en ajouter dans sa boisson. Pourquoi s’en priver, puisque cela n’en modifie pas le goût ?

Image
La marque de produits cosmétiques Aime propose même dans sa boutique parisienne un espace pour boire du café au collagène.

Des bénéfices très relatifs

Mais à plus d’un euro la tasse, mieux vaut passer son chemin, car rien ne garantit que cet ajout soit utile. Quelques travaux ont étudié l’impact du collagène sur l’apparence de la peau. Une équipe s’est penchée sur le sujet en 2025. Dans l’ensemble, le collagène semble favoriser l’élasticité, l’hydratation et la fermeté de la peau. Mais en séparant les études financées par des fabricants de celles qui ne l’étaient pas, cet effet n’apparaît plus dans les travaux indépendants. De même, seules les études de faible qualité constatent un intérêt du collagène. Le café, lui, n’apporte rien de plus.

Pour prendre soin de sa peau, il est plus utile d’éviter certains facteurs de vieillissement bien connus : l’exposition excessive au soleil, le tabagisme, l’alcool. Quant aux muscles et aux articulations, ils profiteront bien plus d’une activité physique régulière, d’une alimentation variée et équilibrée, et d’une lutte contre la sédentarité.

Comparatif

Crèmes antirides

Voir le comparatif

Lire aussi

Masque au collagène - Leaf cosmetics se moque du monde
Compléments alimentaires - Les fausses promesses du collagène
Arthrose - Les faux espoirs des compléments alimentaires

Audrey Vaugrente

Audrey Vaugrente

Soutenez-nous, rejoignez-nous

La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

image nous soutenir

Newsletter

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus

image newsletter