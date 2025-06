« C’est mon portefeuille qui a fondu, pas moi. » Cet avis, posté sur Trustpilot, résume bien les nombreux problèmes soulevés par Nourix. Ce complément alimentaire vendu en ligne fait l’objet d’une promotion agressive : pubs mensongères sur les réseaux sociaux, présentations sur de faux sites de pharmacie ou de centres médicaux, vidéos produites par IA… et au moins 5 URL sponsorisées différentes. Mais plusieurs clients nous ont signalé des prélèvements abusifs, incidents confirmés par les centaines de commentaires sur les pages Facebook estampillées Nourix.

Des arguments mensongers

Chrome, extrait de thé vert, vinaigre de cidre, gingembre… Ce complément alimentaire affirme contenir de nombreux ingrédients qu’on retrouve dans bien d’autres produits à visée amincissante – sans que leur efficacité soit prouvée. Y sont-ils vraiment présents ? On peut en douter, tant Nourix se dérobe aux obligations qui s’appliquent aux compléments alimentaires.

Pire : deux des composants de ce produit sont interdits en France. En effet, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a proscrit, en 2012, l’utilisation de synéphrine ou des fruits verts de l’orange amère (Citrus aurantium) dans les médicaments et produits à visée amincissante. En cause, une toxicité cardiovasculaire pouvant entraîner des incidents mortels. Quant à la Garcinia cambogia, elle est interdite à la vente depuis le 16 avril en raison d’effets indésirables graves qu’elle provoquait (troubles psychiatriques, digestifs, cardiaques, musculaires, hépatiques).

© site web Nourix Parmi les ingrédients indiqués sur le site de Nourix, de la Garcinia cambogia, malgré son interdiction.

Pourtant, Nourix promet une efficacité remarquable : un programme personnalisé et de 8 à 16 kg perdus dès le premier mois ! Après avoir rempli quelques informations relatives à son âge, sa taille, son poids initial et son poids cible, le site propose différents packs à la vente. Nous avons réalisé plusieurs tests pour présenter un profil en obésité, en surpoids, de poids normal ou en insuffisance pondérale. On apprend alors, avec surprise, qu’un indice de masse corporelle (IMC) de 23,88 correspond à un surpoids. C’est totalement faux puisque le surpoids commence à 25.

© site web Nourix Notre simulation sur le site de Nourix pour un poids de 65 kg.

En outre, quel que soit le poids indiqué, les mêmes arguments sont servis : il serait possible de perdre de nombreux kilos, et notre « capacité à brûler les graisses » serait « actuellement très faible ». Y compris pour une personne ne pesant que 45 kg pour 1,65 m ! Ce type de conseils sont dangereux pour la santé des clients potentiels.

Un système de paiement opaque

Sur Trustpilot et sur les réseaux sociaux, ce manque d’efficacité fait l’objet de nombreux commentaires. Mais c’est la politique de paiement qui suscite le plus de critiques. À raison : d’innombrables clients s’étonnent d’avoir dû payer 109,95 € ou d’avoir été prélevés en 2 fois (36 € puis 73 €). Il est vrai que sur le site de Nourix, tout est fait pour entretenir la confusion. Son best-seller est un pack de 3 mois dont le prix semble être de 36,65 €. En plus petits caractères, le prix réel est affiché : 109,95 €. Soit exactement la somme des prélèvements qui ont surpris de nombreux consommateurs.

© site web Nourix Contrairement aux apparences, le pack 3 mois n’est pas vendu 36,65 € mais 109,95 €.

Comme si cela ne suffisait pas, les clients sont nombreux à signaler l’absence de confirmation de commande, des colis n’arrivant jamais ou incomplets. « J’ai été débitée immédiatement mais pas livrée, indique ainsi une consommatrice flouée. Je n’ai jamais eu de suivi de commande et leur service client me dit qu’aucune commande n’a été passée. » Une autre nous signale n’avoir reçu qu’une boîte au lieu de trois… mais avoir bien payé le prix de trois – soit 109 €.

Difficile de faire valoir ses droits face à cette entreprise, qui est basée aux Pays-Bas et dont le service client téléphonique est situé en Pologne. De nombreuses personnes affirment ne pas réussir à obtenir un remboursement de la part de ce commerçant bien peu scrupuleux. Interrogé par Que Choisir, le fabricant invite les clients à le « contacter directement pour toute question ou problème ». Chose faite pour plusieurs personnes, qui déplorent une absence de réponse. Par ailleurs, s’il affirme être en train de revoir la formulation du produit, en attendant, les substances interdites sont toujours distribuées. Et l’équipe se montre moins honnête sur les questions ayant trait à la santé des clients potentiels. « L’IMC est un indicateur qui peut varier selon les sources, nous répond-on. Nous nous basons sur des données standard mais nous comprenons que cela puisse prêter à confusion. » Explication surprenante, puisque le calcul de l’IMC est très simple : il consiste à diviser le poids (en kg) par la taille (en mètre) au carré ! Enfin, « nous ne recommandons pas la perte de poids pour les individus en insuffisance pondérale », affirme notre interlocuteur. Nos tests, réalisés sur le site, montrent pourtant l’inverse.