En apparence sains et naturels, les compléments alimentaires à visée amincissante promettent une silhouette affinée et des kilos en moins. Non seulement inefficaces, ces produits peuvent être nocifs pour la santé.

Plutôt « brûle-graisse », « coupe-faim » ou « minceur » ? Il y a de quoi s’interroger face aux nombreuses boîtes de compléments alimentaires à visée amincissante qui garnissent les rayons des pharmacies et des parapharmacies. Vendus entre 15 et 100 € pour un mois de « programme », ces produits promettent un effet sur la silhouette de manière plus ou moins sobre. Comprimés, gélules, gummies, ampoules ou poudres à reconstituer : vous avez le choix dans le format. Et en ce qui concerne les ingrédients, les fabricants se montrent également créatifs pour leurs cocktails alliant plantes et minéraux : noix de cola, thé vert, chrome, nopal, konjac… Parmi les 13 références que nous avons achetées en officine et en grande surface, nous avons dénombré ainsi 28 ingrédients différents et, en moyenne, 5 par complément. Pourtant, cette surenchère justifie rarement ces prix élevés et n’est en rien une garantie d’efficacité. Bien au contraire.

© Laurent Hini Les 13 références que nous avons achetées en pharmacie et en grande surface.

Une efficacité non démontrée

La liste des plantes ou des minéraux utilisés dans des compléments minceur est longue, très longue. Les ingrédients « stars » varient selon la mode du moment. Début 2025, le Coleus