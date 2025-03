Un décès et de nombreux effets indésirables graves ont été provoqués par la prise d'extraits de plante Garcinia cambogia, censés favoriser l'amaigrissement. Interdit dans les médicaments depuis 2012, ce produit reste en vente libre sous le statut de complément alimentaire.

Certains coupe-faim et brûle-graisse s'avèrent particulièrement dangereux, alertent les experts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). En cause : les produits contenant la plante Garcinia cambogia, également connue sous le nom de tamarinier de Malabar. De nombreux effets indésirables graves liés à l'ingestion des extraits de cette plante ont été recensés, y compris chez des consommateurs sans aucun historique de santé particulier.

Des troubles psychiatriques, digestifs, cardiaques, musculaires ont été signalés, mais aussi des atteintes au niveau du foie, dont une ayant entraîné la mort. Un tel bilan amène l'Anses à « déconseiller fortement » la consommation de compléments à base de Garcinia cambogia, tout en rappelant que ses promesses d'aide à la perte de poids ou encore de contrôle de la glycémie et du taux de cholestérol n'ont fait l'objet d'aucune validation. Les risques élevés pour la santé sont donc à mettre en regard de bénéfices très incertains.

À quand une interdiction ?

Cette actualité pose plus généralement la question de l'encadrement des compléments alimentaires en France. En effet, la délivrance de médicaments à base de Garcinia cambogia est interdite depuis 2012 dans notre pays suite à une décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), qui observait déjà que ces produits présentaient des risques sans avoir fait la preuve de leur efficacité. Mais les compléments alimentaires ne sont pas, contrairement aux médicaments, soumis à l'approbation de cette agence, et les extraits de Garcinia cambogia sont donc restés jusqu'à aujourd'hui en vente libre sous ce statut. La revue Prescrire, relayée par Que Choisir, alertait pourtant dès 2013 sur ces produits.

Cette situation pourrait bientôt changer, car l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), chargée notamment d'évaluer les effets des compléments alimentaires, mène actuellement une évaluation des risques associés à l'ingestion d'acide hydroxycitrique, le composé actif du Garcinia cambogia. Et suite à l'alerte de l'Anses, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Philippe Besset, a récemment assuré à nos confrères de France Info qu’il allait « faire un relais auprès des pharmacies pour que les compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia soient retirés de la vente ». Il aura tout de même fallu attendre au moins 13 ans entre l'interdiction de cette plante dans les médicaments et sa disparition des rayons de parapharmacie.