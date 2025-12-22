Pas de raison de s’en priver

Mauvaise hygiène de vie, stress, nervosité : le café traîne une telle réputation que réduire sa consom­mation paraît relever du bon sens. Peut-être l’écho de son association avec la cigarette ? En réalité, les études montrant des effets positifs du café se sont multipliées ces dix dernières années. L’une d’elles, basée sur une cohorte anglaise de près de 500 000 personnes suivies pendant au moins 10 ans, a montré, chez les personnes sans antécédents cardiaques, une baisse de 10 à 15 % du risque de décès, ainsi que d’accident cardiovasculaire pour 2 à 3 tasses par jour. Plus surprenant, même en cas de maladie cardiaque préexistante, la consommation de café procure un avantage. Y compris chez les personnes souffrant de troubles du rythme, boire du café chaque jour est associé à un moindre risque de décès. S’il est exact que le café peut générer des palpitations et élever la tension artérielle quand on n’y est pas accoutumé, ces désagréments sont sans gravité, et éphémères. Le prendre le matin serait, selon une autre étude, le meilleur moment pour en tirer profit. Ces résultats n’apportent cependant pas la preuve que le café est la cause du bénéfice constaté, même si sa richesse en polyphénols plaide en ce sens. Ils autorisent tout de