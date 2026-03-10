Pourquoi la chicorée Bellarom de Lidl affiche-t-elle un Nutri-Score E, alors qu’elle présente quasiment les mêmes valeurs nutritionnelles que le Ricoré Original de Nestlé, qui arbore la note B ? Une simple erreur de calcul de la part du discounter… qui n’a étrangement pas l’air pressé de corriger.

L’essentiel Deux boissons instantanées aux valeurs nutritionnelles quasiment identiques arborent des Nutri-Score très différents.

La fiabilité du Nutri-Score n’y est pour rien : un des fabricants (Lidl, pour la chicorée Bellarom) a simplement choisi, pour des raisons obscures, un mode de calcul qui lui est très défavorable.

Le Nutri-Score de cette boisson pourrait bientôt s’améliorer.

Deux boissons constituées peu ou prou d’un même mélange de café et chicorée solubles, aux valeurs nutritionnelles quasiment identiques… mais dont les Nutri-Score font le grand écart :

La première, de marque Ricoré , qui arbore un Nutri-Score B .

, qui arbore un . La seconde, commercialisée par Lidl sous la marque Bellarom, qui écope d’un Nutri-Score E.

Plusieurs lecteurs nous ont alertés sur cette situation, qui suscite chez certains des interrogations quant à la fiabilité du Nutri-Score. « Ne serait-ce qu’une affaire de marques qui négocient leurs notes ? En échange de quoi ? », interroge par exemple une lectrice.

En réalité, l’indicateur n’y est pour rien. La cause de cet apparent paradoxe réside dans le choix opéré par Lidl de calculer le score de son produit, non pas en s’appuyant sur les valeurs nutritionnelles du liquide reconstitué (la poudre diluée dans de l’eau ou du lait), mais en considérant que cette poudre constitue, en elle-même, le produit consommé. Une « boisson » solide, donc, ultraconcentrée et forcément… archi-calorique : cinq fois plus que le Yop, par exemple.

Lidl a ses raisons… que la raison ignore

« Nous n’imposons pas de calculer le Nutri-Score sur le produit tel que vendu (chicorée en poudre) ou tel que préparé, justifie Santé publique France, l’agence en charge du déploiement et du suivi du Nutri-Score en France, dans la mesure où la réglementation européenne laisse le choix à l’opérateur d’étiqueter l’un ou l’autre. »

Dont acte. Mais pourquoi Lidl choisit-elle, dans ce contexte, le mode de calcul qui lui est le plus défavorable ? Relancée plusieurs fois à ce sujet, l’entreprise botte en touche : « Nous prenons en compte votre remarque concernant le calcul et la partageons avec le service concerné », nous répond-on simplement, en prenant soin de préciser : « Suite au nouveau mode de calcul [le nouvel algorithme entré en vigueur en mars 2025, ndlr], nous sommes en train de revoir le Nutri-Score sur les produits concernés et, de fait, la chicorée devrait passer de E à C. »

Cette réponse nous a cependant été apportée en juin 2025. Or, huit mois plus tard, la note reste inchangée ! Que de nombreuses marques (Danone, Bjorg, Cristaline…) trouvent des stratégies pour cacher les mauvais scores qu’elles méritent, cela demeure somme toute très classique. Mais tromper le consommateur en faisant passer son produit pour moins équilibré qu’il ne l’est réellement… de mémoire de Que Choisir, c’est totalement inédit !