© J. SAGET/AFP Détournement de l’Ozempic pour perdre du poids Des précédents alarmants

Depuis plusieurs mois, un traitement du diabète est utilisé pour ses effets amaigrissants. À tel point que des influenceuses le promeuvent sur les réseaux sociaux. L’Ozempic n’est pas le premier médicament à être détourné de cette façon, et les risques ne sont pas minimes.

Ce petit stylo injectable est l’une des stars du moment sur les réseaux sociaux. Il aurait aidé des célébrités à retrouver une taille fine. Les internautes, majoritairement féminines, se filment en train de s’injecter son contenu, un médicament censé les aider à perdre des kilos jugés excessifs. D’autres montrent comment manier ce fameux stylo, ou font part de leurs conseils sur la meilleure façon de l’utiliser.

Ce traitement qui fascine autant, c’est l’Ozempic (sémaglutide), un antidiabétique détourné à des fins d’amaigrissement. La tendance n’a pas épargné la France. Les autorités sanitaires estiment que presque 2 200 patients l’utilisent alors qu’ils ne sont pas diabétiques – ce qui correspond environ à 1 % des prescriptions délivrées.

Une solution temporaire

Autorisé lorsque le diabète n’est pas contrôlé malgré d’autres traitements, le sémaglutide régule la glycémie en stimulant la sécrétion de deux hormones (insuline, glucagon) en fonction des besoins de l’organisme. Il a aussi pour effet de diminuer la prise alimentaire et l’appétence pour les aliments gras.

© ec.europa.eu Extrait du résumé des caractéristiques du produit (RCP).

Ce qu’on ne voit pas, sur les réseaux sociaux, c’est que l’Ozempic comporte des effets indésirables, comme tout médicament. Certains d’entre eux sont graves. Ainsi, la déshydratation liée aux troubles gastro-intestinaux est susceptible d’affecter la fonction rénale. Des cas de pancréatites aigus surviennent également au cours du traitement.

L’optimisme affiché par les influenceuses masque un élément crucial : le sémaglutide n’est pas une baguette magique. Sans modifications durables des habitudes alimentaires et de l’activité physique, l’arrêt du traitement se soldera toujours par une reprise du poids perdu. C’est pourquoi il est essentiel d’être suivi par un professionnel de santé qualifié.

© tiktok.com/@danydlg - tiktok.com/@must.be.megan Sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok, de nombreux comptes font la promotion de l’Ozempic pour perdre du poids.

De nombreux précédents

Ça n’est malheureusement pas la première fois qu’un médicament est largement prescrit en dehors de son indication d’origine. Les résultats sont rarement positifs. L’exemple le plus tristement célèbre est celui du Mediator (benfluorex), lui aussi indiqué dans le traitement du diabète. Sa prescription excessive a causé entre 1 500 et 2 000 décès. Ce précédent n’a manifestement pas servi de leçon puisque des alertes ont régulièrement été émises depuis concernant, entre autres, un médicament antiépileptique (topiramate/Epitomax), un traitement de l’hypothyroïdie (lévothyroxine/Levothyrox) et un antidépresseur (fluoxétine/Prozac).

Cette recherche incessante du médicament qui fera maigrir témoigne d’un problème de fond vis-à-vis du surpoids et de la façon de le gérer. Une enquête réalisée en 2007 montrait que la France est le 2e pays le plus exposé à cette volonté de perdre du poids, après la Corée du Sud. À l’époque, une Française sur cinq s’estimait en surpoids alors que son IMC était normal. Parmi elles, 30 % essayaient de maigrir.