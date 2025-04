Le plus souvent bénin, le reflux gastro-œsophagien s’avère très pénible au quotidien. Des traitements adéquats et des changements de mode de vie procurent un soulagement. Une consultation se justifie pourtant pour éviter les complications.​

Environ 10 % d’entre nous souffrent de manière répétée des attaques acides du reflux gastro-­œsophagien (RGO). Cette remontée du contenu de l’estomac est en fait un phénomène physiologique qui se produit de manière ponctuelle chez tout un chacun, sans qu’on le remarque. Mais quand il devient chronique ou que le contenu de l’estomac remonte jusque dans la gorge ou la bouche, et qu’il provoque douleur et gêne, il convient de consulter, pour deux raisons. S’assurer qu’il s’agit bien d’un RGO et mettre en place un traitement. Ou écarter ce diagnostic, posé parfois un peu vite pour expliquer des symptômes divers et variés.

La mécanique du reflux

L’estomac produit chaque jour de grandes quantités d’acide chlorhydrique, ce qui permet d’avoir un environnement optimal pour le fonctionnement des enzymes de la digestion. Mais, contrairement à la muqueuse de l’estomac, celle de l’œsophage n’est pas protégée contre cette acidité. Quand le contenu de l’estomac remonte, cela peut provoquer des inflammations de l’œsophage (œsophagites) plus ou moins sévères, avec des douleurs et des sensations de brûlure. Le reflux est plus fréquent après un repas, en période dite postprandiale. Mais il peut