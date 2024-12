Arrêter le saignement

Un geste malheureux avec un objet coupant en cuisine ou au jardin, et voilà votre peau entaillée ! La plupart de ces coupures domestiques sont peu profondes. Stopper l’écoulement sanguin est le premier réflexe à avoir. Sucer son doigt n’est pas efficace ! Le meilleur moyen est d’appuyer fermement sur la plaie, après s’être lavé les mains avec de l’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. Quelques minutes de pression suffisent, sauf si vous suivez un traitement anticoagulant, qui peut faire saigner plus longtemps. Si cette compression ne suffit pas, l’entaille est peut-être plus profonde que vous ne le pensiez. Alors consultez sans tarder. Une suture est peut-être nécessaire. En ce cas, elle doit être effectuée dans les 6 h.

Nettoyer ou désinfecter ?

Laver la coupure sous l’eau courante avec du savon permet d’éliminer la quasi-totalité des microbes et la plupart des impuretés. Pour supprimer celles qui sont plus incrustées, utilisez une compresse humide, voire une pince à épiler pour les plus récalcitrantes. S’il s’agit d’un corps étranger plus gros, un morceau de verre profondément enfoncé par exemple, appelez le 15.

Après le lavage de la plaie à l’eau et au savon, l’usage d’un désinfectant n’est pas du tout indispensable sauf cas