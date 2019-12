© ©ilkercelik - stock.adobe.com Banques en ligne Les fiches détaillées des principales banques en ligne et néo-banques

Elles s’appellent N26, Compte C-Zam, Revolut, Nickel, Orange Bank ou Fortuneo, Axa Banque, Monabanq, ING Direct, BforBank, Boursorama, Hello Bank. Certaines n’existaient pas il y a quelques années. Et pourtant elles commencent à compter dans le paysage bancaire français en bousculant les grands réseaux traditionnels. Quelles sont les principales caractéristiques de ces banques en ligne et néo-banques ? Réponse dans nos fiches détaillées.

Axa Banque

Créée en 2002, Axa Banque est une filiale à 100 % d’Axa France : Axa France Assurance détient 51 % des actions ; le reste est détenu par Axa France Vie.

La banque, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois, en banlieue parisienne, emploie 700 collaborateurs et compte 700 000 clients. L’ouverture des comptes se fait en ligne ou en agence, Axa Banque pouvant s’appuyer sur les réseaux commerciaux d’Axa France avec 900 agents AssurBanque.

Parmi les premières banques en ligne, Axa Banque offre aujourd’hui quasiment tous les services d’une banque traditionnelle (à guichets), des services du quotidien aux produits d’épargne en passant par des crédits consommation ou immobilier.

Cette banque a supprimé les restrictions de conditions d’accès à son compte courant (solde, épargne, etc.) depuis juillet 2018 pour accueillir tout le monde. Les jeunes de moins de 29 ans sont une cible privilégiée : Axa banque divise les frais de certaines pénalités par 2 pour les jeunes et offre jusqu’à 250 € de cadeau de bienvenue aux étudiants domiciliant leurs revenus (travail parallèle aux études) chez elle.

Comme une banque traditionnelle, elle propose tous les types de crédit et ses crédits immobiliers (d’une durée pouvant aller jusqu’à 30 ans) offrent – c’est assez rare pour une banque en ligne – une certaine souplesse (modulation des échéances) ainsi que la possibilité de transférer son prêt sur une nouvelle acquisition. La banque propose une gamme élargie d’OPCVM (FCP et Sicav), mais pas de contrat d’assurance vie.

Pour rester compétitive face aux néo-banques comme Orange Bank, N26 ou Revolut, Axa Banque a sorti en avril 2018 une nouvelle application pour mobiles destinée à rendre ses clients encore plus autonomes dans la gestion de leurs comptes en ligne. Nouveautés ? Sur leur smartphone, les clients bénéficient de fonctionnalités telles que la catégorisation des dépenses ou la réception d’informations concernant des événements spéciaux.

La banque affiche des tarifs attractifs comparativement aux établissements classiques, mais attention tout de même à la facturation de certains services comme le rappel du code secret de sa carte bancaire (8 €), l’envoi d’une lettre pour régularisation d’un solde débiteur (12 €) ou les frais de commission d’intervention en cas de problème (8 € avec un plafond mensuel de 80 €).



Les services au quotidien Horaires d’ouverture Du lundi au vendredi de 8 h à 21 h

Le samedi de 8 h à 18 h (hors jours fériés) Possibilité d’avoir un conseiller attitré Non Conditions d’ouverture d’un compte courant Aucune condition Frais de tenue de compte Non Prime de bienvenue 40 € pour les étudiants, jusqu’à 250 € si domiciliation des salaires Prime de parrainage Non Obligation de domiciliation des revenus Non Obligation d’avoir un solde minimum Non Obligation d’épargne Non Formule « étudiant/jeune » ou « petits revenus » Oui, pour les 18-29 ans équipés d’une CB Visa Classic. Les frais pour non-respect des conditions d’utilisation de la carte sont divisés par 2*. * Pour les moins de 30 ans, la CB Visa Classic est gratuite dès 450 € d’achats par carte/trimestre. Coût d’un retrait DAB en zone euro 0 € Coût d’un retrait en devises au DAB et hors zone euro 1,50 € + 2 % du montant de l’opération Coût d’un paiement par carte en devises hors zone euro 2 % du montant de l’opération Coût du remplacement de la carte avant échéance 12 € Prix du rappel du code secret de la carte bancaire 8 € Possibilité d’avoir un chéquier Oui Frais d’envoi d’un chéquier à domicile Envoi simple : 0 €

Envoi en recommandé : 7,50 € Frais de commande d’un chéquier (non commandé en ligne) 4 € Frais de rejet de chèque pour défaut de provision Montant du chèque = 50 € : 30 €

Montant du chèque > 50 € : 50 € Possibilité de paiement avec un smartphone Non Coût d’un découvert autorisé Découvert autorisé avec le compte bancaire AXA : taux de référence -2 points Coût d’un découvert non autorisé Taux de référence Frais de commission d’intervention 8 € avec un plafond mensuel de 80 € Coût d’envoi d’une lettre pour régularisation de solde débiteur 12 € Coût d’un rejet d’un prélèvement automatique (SEPA) pour défaut de provision Montant du prélèvement = 20 € : montant du prélèvement

Montant du prélèvement > 20 € : 20 € Frais d’opposition sur carte ou chèque (hors assurance moyens de paiement) Opposition à la carte gratuite, remplacement automatique de la carte : 12 €

Opposition sur chèque ou chéquier : 12 € Prix d’un chèque de banque 12 € Assurance de perte et vol des moyens de paiement Oui Coût annuel de l’assurance moyens de paiement Pas d’assurance moyens de paiement seule. 24 €/an pour le package assurance carte, clés, papiers) Incluse dans la formule Oligo (assurance carte, clés, papiers + compte courant rémunéré à 0,10 % + remboursement sur les cotisations d’assurance Axa de 8 % la première année + exonération des intérêts débiteurs + un chèque de banque et une opposition sur chèque ou chéquier offert par an) pour 66 €/an Y a-t-il une carte de paiement payante ? Non, mais conditions de gratuité sur cartes Visa Classic et Visa Premier (dès 900 € d’achat par carte par trimestre) Alertes SMS payantes Oui : forfait de 6 alertes mensuelles par SMS gratuites (0,30 € par alerte SMS supplémentaire)

Alertes gratuites et illimitées par courriel Comment déposer de l’argent, récupérer un chéquier, un chèque de banque ? Pour déposer des espèces : mandat cash

Un chéquier ou un chèque de banque envoyé à domicile Gestion patrimoniale proposée aux clients aisés Oui

Les offres de prêts et l’épargne Prêt personnel Oui Exemple de la fourchette de taux en septembre 2019 Offre à partir de 1,50 % sur l’auto et les travaux.

Jusqu’à 6,20 % sur l’auto/moto/camping-car, selon le montant et la durée souhaitée.

De 2,20 % à 9,50 % selon le montant et la durée souhaitée pour les travaux et loisirs. Crédit renouvelable Oui Exemple de la fourchette de taux en septembre 2019 Offre à 12,49 % (de 12 à 36 mois) jusqu’à 18,9 % + offres promotionnelles ponctuelles Montant empruntable De 500 € à 5 000 € Crédits immobiliers (amortissable, renouvelable, in fine…) Oui Conditions Crédit immobilier conditionné à l’ouverture d’un compte courant et à la domiciliation des salaires.

Crédit Altimo : modulation du montant des échéances à la hausse ou à la baisse dès la 2e année et prêt transférable sur une nouvelle acquisition.

Possibilité de financer l’achat d’ancien, de neuf (y compris en Vefa), de travaux, de logements locatifs. Exemple des taux hors assurances et hors frais de dossier en septembre 2019 À partir de 0,75 % (et jusqu’à 1,65 %) pour un crédit amortissable en résidence principale allant jusqu’à 25 ans.

À partir de 1,35 % pour un prêt in fine. Montants empruntables Minimum : 50 000 €, pas de maximum Durée de l’emprunt Entre 6 et 30 ans Apport personnel minimum Non Quelle garantie financière demandée ? (caution, hypothèque…) Caution crédit logement et garantie hypothécaire, possibilité d’adosser le prêt à un contrat d’assurance vie Axa. Montage possible avec un PTZ/PEL/Action logement Non Offre proposée chez un courtier immobilier Oui Livrets d’épargne Oui

Livret A, LDDS, Livret Jeune, PEL, CEL et Livret Axa Banque (sur ce dernier, aucun frais, épargne rémunérée à 0,10 % annuel brut dès le 1er euro sans limite de plafond) Bourse Oui Nombre de Sicav et FCP proposés Plus de 2 000 Frais Oui (classiques) Contrats d’assurance vie Non Compte-titres Oui Crowdfunding Non SCPI Non Possibilité d’ouverture d’un compte professionnel Non

Fortuneo Banque

Bien que son siège social soit situé dans le quartier d’affaires de la Défense, près de Paris, Fortuneo Banque, créée en 2009, est une filiale du groupe breton Crédit mutuel Arkéa. La banque qui dénombre 600 000 clients en France, Belgique, Suisse et Luxembourg (Fortuneo refuse de communiquer le nombre de ses clients en France seulement) propose une gamme complète de services bancaires : services de base comprenant plusieurs cartes bancaires gratuites (sous conditions de revenus ou d’épargne) dont une carte de prestige Elite, une assurance moyens de paiement gratuite, des crédits immobiliers (mais pas consommation) avec un minimum de 100 000 € empruntés proposés même aux non-clients (depuis 2017). La gamme de produits d’épargne est complète : les clients peuvent même acheter des parts de SCPI et faire du financement participatif (crowdfunding)… Mais c’est l’offre assurance vie qui a fait la réputation de Fortuneo, grâce à sa diversité (9 000 fonds), ses frais (0 %) et ses performances régulièrement reconnues.

La souscription d’un compte courant est soumise à conditions : 1 200 € de revenus nets mensuels à justifier à la souscription ou 5 000 € d’épargne détenus chez Fortuneo (versement possible à la souscription). La banque propose des primes de parrainage conséquentes : 150 € pour le parrain et pour son filleul. Que cela ne vous fasse pas oublier les tarifs élevés de certaines opérations. Mieux vaut ne pas avoir de solde débiteur chez Fortuneo : le coût d’envoi d’une lettre pour régularisation d’un solde débiteur est de 27 € ; les frais de rejet de chèque pour défaut de provision sont de 30 € pour un chèque inférieur à 50 € et de 50 € pour un chèque supérieur à 50 €.

Cette banque, qui a été le premier établissement en ligne à intégrer Apple Pay en France, essaie de toujours rester dans l’innovation. Depuis mars 2018, elle propose le paiement sur montre connectée et a passé des accords de partenariat avec Ventes-privées et Indigo. La banque a aussi créé « Fortuneo Budget », un outil de gestion de finances personnelles permettant de suivre sur une interface unique l’ensemble de ses comptes et livrets détenus dans diverses banques.



Les services au quotidien Horaires d’ouverture du standard téléphonique Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h

Le samedi de 9 h à 18 h

Pour les clients Bourse : du lundi au vendredi de 8 h à 22 h Possibilité d’avoir un conseiller attitré Non Conditions d’ouverture d’un compte courant 1 200 € de revenus nets mensuels à justifier à la souscription, ou 5 000 € d’épargne détenus chez Fortuneo (versement possible à la souscription) Frais de tenue de compte Non Prime de bienvenue 80 € Prime de parrainage 150 € pour le parrain, 150 € pour le filleul Obligation de domiciliation des revenus Non Obligation d’avoir un solde minimum Non Obligation d’épargne Non Formule « étudiant/jeune » ou « petits revenus » Non Coût d’un retrait DAB en zone euro 0 € Coût d’un retrait en devises au DAB et hors zone euro 1,94 % au 1er mai 2018 Coût d’un paiement par carte en devises hors zone euro (par exemple aux USA ou au Japon) 1,94 % Coût du remplacement de la carte avant échéance 10 € (sauf carte défectueuse) Rappel (payant) du code secret de la carte Oui : 7 € Possibilité d’avoir un chéquier Oui Frais d’envoi d’un chéquier à domicile Par envoi simple : gratuit

Par recommandé : 3,50 € + frais postaux en vigueur Frais de commande d’un chéquier (non commandé en ligne) 5 € Frais de rejet de chèque pour défaut de provision Montant du chèque ≤ 50 € : 30 €

Montant du chèque > 50 € : 50 € Possibilité de paiement avec un smartphone Oui Coût d’un découvert autorisé 7 % Encaissement d’un chèque étranger (non français) 0,1 % (minimum de 25 €) Coût d’un découvert non autorisé Intérêts débiteurs : 16 % Frais de commission d’intervention 0 € Coût d’envoi d’une lettre pour régularisation de solde débiteur 27 € Coût d’un rejet d’un prélèvement automatique (SEPA) Si rejet à l’initiative du client : 0 €

Si rejet pour faute de provision : 20 € Frais d’opposition sur carte/sur chèque (hors assurance moyens de paiement) 0 € Prix d’un chèque de banque 0 € en ligne et 5 € avec un conseiller Assurance de perte et vol des moyens de paiement Oui Coût annuel de l’assurance moyens de paiement 2 possibilités :

– une assurance totalement gratuite : « Essentielle »

– une formule plus complète, payante (18 €/an), couvrant la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse de tous les moyens de paiement, les téléphones mobiles, les clés, les papiers d’identité ; les retraits d’espèces sont couverts en cas d’agression ; les achats sont garantis en cas de vol ou de détérioration Y a-t-il une carte de paiement payante ? Non Alertes SMS payantes Oui : 10 alertes gratuites/mois, puis 2,50 € par tranche de 10 Comment faire pour déposer de l’argent, récupérer un chéquier, un chèque de banque ? Par voie postale pour le chéquier et le chèque de banque

Pas de dépôt d’espèces possible Gestion patrimoniale proposée aux clients aisés Oui

Les offres de prêts et l’épargne Prêt personnel Non Crédit renouvelable Non Crédits immobiliers (crédit amortissable, renouvelable, in fine…) Oui Conditions Accessible à toute personne physique, salariée ou exerçant une profession libérale uniquement, résident fiscal du territoire français de 18 à 73 ans.

Possibilité d’achat d’un bien neuf (hors construction/Vefa) ou ancien (+ éventuels travaux), rachat de crédit, soulte (+ éventuels travaux).

Lors de la souscription du crédit, un compte bancaire sans moyen de paiement est ouvert au client. Taux hors assurances et hors frais de dossier au 25 avril 2018 1,62 % Montants empruntables De 100 000 € à 1 000 000 € Durée de l’emprunt De 7 à 25 ans Apport personnel minimum 10 % du montant total du projet (hors frais).

Pas d’apport nécessaire pour un rachat de crédit, ni pour un bien locatif. Quelle garantie financière demandée ? (caution/hypothèque) Caution Montage possible avec un PTZ/PEL/Action logement Non Offre proposée chez un courtier immobilier NC Livrets d’épargne Oui

Livret A, LDDS, Livret + Enfant (50 € offerts pour un versement initial entre 300 € et 9 950 €, rémunération : 1 % brut), Livret Fortuneo (rémunéré à 2 % brut pendant 4 mois pour toute première ouverture jusqu’à 100 000 €, au-delà, rémunération de 0,30 %). Bourse Oui Nombre de Sicav et FCP proposés 9 000 fonds négociables, dont plus de 1 400 éligibles au PEA Frais 0 € Contrats d’assurance vie Oui Compte-titres Oui Crowdfunding Oui SCPI Oui Possibilité d’ouverture d’un compte professionnel Non

ING

Pionnière des banques en ligne, ING (ex-ING Direct), filiale du groupe néerlandais ING, a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas. Créée en 2000, elle affirme détenir 1 million de clients.

Cette banque qui a longtemps misé sur l’épargne a élargi son offre au fil du temps et propose aujourd’hui une large gamme de services et de produits d’épargne.

L’ouverture d’un compte courant et l’achat d’une carte bancaire (seule la Mastercard Gold est proposée) ne sont plus soumis à conditions comme en 2018 (il fallait auparavant faire un versement de 1 200 €/mois ou détenir 5 000 € d’encours tous produits confondus). À noter des frais importants de rejet de chèque sans provision : 30 € pour les chèques d’un montant inférieur à 50 €, 50 € pour les chèques d’un montant supérieur ou égal à 50 €.

Ce qui a fait la notoriété d’ING est son livret d’épargne bancaire (couplé à l’ouverture d’un compte courant) doté d’un plafond très élevé : jusqu’à 3 millions d’euros de dépôts autorisés. Seuls les premiers 50 000 € déposés sont toutefois rémunérés à 2 % bruts pendant les 2 premiers mois. Ensuite, le taux de base passe à 0,10 % brut. Un taux de base moins important que son concurrent Fortuneo, qui accorde 0,30 %, par exemple.

La banque propose aussi des crédits immobiliers (hors travaux) d’un montant maximal de 1,5 million d’euros (un montant important pour une banque en ligne) sur une durée pouvant atteindre 25 ans, avec une souplesse proche de celle des réseaux classiques : différé de paiement de 1 à 3 mois au démarrage, modulation des échéances, transférabilité du prêt… Des crédits consommation font également partie de l’offre.

En matière de valeurs mobilières, la banque propose une gamme de 3 000 OPCVM à gérer dans un compte-titres ou un contrat d’assurance vie. Pas de financement participatif ou d’accès aux SCPI, en revanche.

ING a le projet d’élargir sa gamme de services avec, par exemple, l’agrégation de comptes, de nouvelles offres de crédit ou encore de nouveaux moyens d’interaction avec ses clients (visioconférence, etc.). Parmi ses services innovants : le « coach épargne », un assistant digital qui propose de réaliser un bilan épargne pour obtenir des recommandations personnalisées.



Les services au quotidien Horaires d’ouverture du standard téléphonique De 8 h à 21 h du lundi au vendredi

De 8 h à 18 h le samedi Possibilité d’avoir un conseiller attitré Non Conditions d’ouverture d’un compte courant L'ouverture de compte est gratuite et sans conditions. Frais de tenue de compte 0 frais avec l'offre Essentielle.

0 frais avec l'offre Intégrale (carte Gold) si le client effectue un versement régulier de 1 200 €/mois.

5 €/mois pour l'offre Intégrale (carte Gold) sans conditions. Prime de bienvenue pour un nouveau client 80 € ou plus en cas d'opération commerciale Prime de parrainage pour un client Variable en fonction des offres en cours Obligation de domiciliation des revenus Non Obligation d’avoir un solde minimum Non Obligation d’épargne Non Formule « étudiant/jeune » ou « petits revenus » L'offre Essentielle

0 frais, 0 découvert, 0 conditions de revenus.

Cette offre propose : une carte standard à débit immédiat, des plafonds fixes, pas de découvert, pas de chéquier. Les fonctionnalités de la carte et le service clients sont identiques à ceux proposés sur l'offre Intégrale (carte Gold). Coût d’un retrait DAB en zone euro 0 € Coût d’un retrait en devises au DAB et hors zone euro 2 % du montant de la transaction (min. 0,50 €) Coût d’un paiement par carte en devises hors zone euro 2 % du montant de la transaction (min. 0,50 €) Coût du remplacement de la carte avant échéance 15 € Rappel (payant) du code secret de la carte Possibilité de modifier gratuitement le code secret en temps réel autant de fois que le client le souhaite sur l’application mobile ou dans l’espace client en ligne. Possibilité d’avoir un chéquier Offre Intégrale : oui

Offre Essentielle : non Frais d’envoi d’un chéquier à domicile Envoi simple : gratuit

Envoi en recommandé : 5 € Frais de commande d’un chéquier (non commandé en ligne) 0 € Frais de rejet de chèque Montant du chèque < 50 € : 30 €

Montant du chèque ≥ 50 € : 50 € Possibilité de paiement avec un smartphone Non Coût d’un découvert autorisé 8 % Encaissement d’un chèque étranger (non français) Non accepté Coût d’un découvert non autorisé 16 % Frais de commission d’intervention 0 € Coût d’envoi d’une lettre pour régularisation de solde débiteur 0 € Coût d’un rejet d’un prélèvement automatique (SEPA) Montant de l’ordre de paiement rejeté dans la limite de 20 € Frais d’opposition sur carte/sur chèque (hors assurance moyens de paiement) 0 € Prix d’un chèque de banque Émission gratuite, envoi en recommandé obligatoire : 5 € Assurance de perte et vol des moyens de paiement Oui

L’assurance moyens de paiement plus (AMP+) propose des protections (moyens de paiement, agression, clés/papiers/maroquinerie, téléphone portable et tablette tactile) et des garanties (achat, bonne fin de livraison d’un bien acheté sur Internet, meilleur prix, sport et loisirs, prolongation de la garantie constructeur, protection juridique, risque cyber, usurpation d’identité, e-réputation/nettoyage de données, cyber-fraude, cyber-harcèlement). Coût annuel de l’assurance moyens de paiement AMP+ : 30 € pour les comptes simples et 40 € pour les comptes joints Y a-t-il une carte de paiement payante ? Non Alertes SMS payantes Non : alertes SMS et courriel gratuites et personnalisables Comment faire pour déposer de l’argent, récupérer un chéquier, un chèque de banque ? Commande de chéquier en ligne ou via l'appli, réception par courrier simple ou recommandé.

Chèque de banque forcément envoyé en recommandé.

Pas de dépôt d’espèces possible. Gestion patrimoniale proposée aux clients aisés ING propose un outil d’optimisation de l’épargne, « Coaching », accessible à tous les clients

Les offres de prêts et l’épargne Prêt personnel Oui Fourchette de taux en septembre 2019 Taux de 1 % à 5 % pour des montants empruntables de 3 000 € à 60 000 € Crédit renouvelable Non Crédits immobiliers (crédit amortissable, renouvelable, in fine…) Crédit amortissable Condition d’accès Il n’est pas nécessaire de détenir un compte courant ni de domicilier ses revenus.

La domiciliation des revenus sur un compte courant ING permet une baisse du taux nominal de – 0,10 %.

Crédit souple et flexible : différé initial en capital possible de 1 à 3 mois, modulation d’échéance et transférabilité du prêt, toutes ces options font partie de nos conditions générales.

Le crédit immobilier couvre l’achat de neuf (hors VEFA), d’ancien et les investissements locatifs, pas les travaux. Taux hors assurances et hors frais de dossier en septembre 2019 De 0,53 % sur 8 ans à 1,12 % sur 25 ans (0,75 % sur 15 ans). Taux sous conditions de revenus. Montants empruntables 80 000 € à 1 500 000 € Durée possible de l’emprunt 8 à 25 ans Apport personnel minimum Apport personnel devant couvrir tous les frais : agence, notaire, garantie, dossier et travaux, le cas échéant Quelle garantie financière demandée ? (caution/hypothèque) Caution crédit logement Montage possible avec un PTZ/PEL/Action logement Non Offre proposée chez un courtier immobilier Oui Livrets d’épargne Oui

Livret A, LDD, et le livret Orange (pour ce dernier, pas de frais d’ouverture, de fermeture ou de gestion ; les 2 premiers mois, rémunération de 2 % bruts, jusqu’à 50 000 € de dépôt pour toute ouverture d’un compte courant ; ensuite, taux de base de 0,10 % brut).

Dépôt jusqu’à 3 millions d’euros. Bourse Oui Nombre de Sicav et FCP proposés Plus de 3 000 fonds accessibles (Sicav et FCP) Frais Aucun frais d’ouverture, de clôture, de tenue de compte, d’abonnement ou de droit de garde Contrats d’assurance vie Oui

ING Vie (contrat multisupports sans frais d’entrée ni de versement : Assureur Generali) en gestion libre (le client choisit ses supports d’investissement de manière autonome) ou gestion sous mandat (4 mandats de « Prudent » à « Offensif », gérés par Rothschild). Compte-titres Oui

Actions, obligations, OPCVM… 0 € de frais d’ouverture et de clôture, 0 € de droits de garde. Crowdfunding Non SCPI Non Possibilité d’ouverture d’un compte professionnel Non

BforBank

BforBank a été créée en 2009 par le groupe Crédit agricole (capital détenu à 85 % par les Caisses régionales du Crédit agricole et à 15 % par Crédit agricole SA) et a son siège social à La Défense, près de Paris. Elle comptabilise 200 000 clients et 250 salariés dont 60 téléconseillers.

La banque se targue d’avoir un positionnement premium et exige de ses nouveaux clients (qui optent pour un compte bancaire avec carte Visa Premier) qu’ils gagnent 1 600 € net/mois ou qu'ils aient 10 000 € d’encours sur les produits d’épargne BforBank.

BforBank se targue aussi d’être spécialiste de l’épargne (elle a commencé par cela avant de proposer des comptes courants en ligne) et du crédit immobilier qu’elle propose depuis 2017. Une ligne téléphonique et une application mobile sont dédiées à ses clients bourse. Quant aux crédits immobiliers amortissables, ils bénéficient de nombreuses souplesses de fonctionnement comme le différé de 3 mois des premiers remboursements, la modulation d’échéance à la hausse ou à la baisse et le changement possible de date de prélèvement entre le 1er et le 25 du mois.

Pour la banque au quotidien, BforBank a opté, comme d’autres concurrents comme Fortuneo ou Boursorama, par exemple, pour une gratuité de la carte bancaire à la condition que cette dernière soit utilisée un nombre minimum de fois sur un certain délai. Mais cette politique est en train d’évoluer. À partir du 3 juillet 2018, la banque va baisser ses « frais pour non-respect des conditions d’utilisation de la carte bancaire » appliqués aux clients utilisant leur carte Visa Premier moins de 3 fois par trimestre (actuellement de 15 €/trimestre, les frais devraient passer à 9 €).

En parallèle, elle devrait augmenter certains frais liés aux incidents de paiement. Par exemple, en cas d’émission de chèque sans provision, l’envoi du courrier informant le client sera facturé 15 € au lieu de 10 € actuellement. Les frais de rejet de chèque sans provision sont déjà assez élevés : 30 € si le montant du chèque est inférieur à 50 € ; 50 € s’il est supérieur à 50 €. À noter aussi que l’assurance des moyens de paiement (perte et vol) n’est pas incluse dans l’offre, et coûte 24 €/an.

En matière de services innovants, BforBank met à disposition de ses clients l’application mobile MesBanques qui permet l’agrégation de tous ses comptes bancaires internes et externes. Elle permet aussi à ses clients de bloquer leur carte bancaire en cas de perte, puis de la débloquer une fois retrouvée.



Les services au quotidien Horaires d’ouverture du standard téléphonique De 8 h à 21 h du lundi au vendredi

De 9 h à 18 h le samedi Possibilité d’avoir un conseiller attitré Non Conditions d’ouverture d’un compte courant Compte bancaire accessible : - dès 1 200 € net/mois (2 000 €/mois pour les comptes joints), sans conditions de domiciliation des revenus, avec la carte Visa classique ; - dès 1 600 € de revenus nets mensuels ou 10 000 € d’encours sur les produits d’épargne BforBank depuis au moins 6 mois et 1 200 € net/mois minimum placés, avec la carte Visa Premier. Solde minimum à l’ouverture du compte : 150 € Frais de tenue de compte Non Prime de bienvenue pour un nouveau client 60 € Prime de parrainage pour un client NC Obligation de domiciliation des revenus Non Obligation d’avoir un solde minimum Non, pas de solde minimum après l’ouverture du compte Obligation d’épargne Non Formule « étudiant/jeune » ou « petits revenus » Non Coût d’un retrait DAB en zone euro 0 € Coût d’un retrait en devises au DAB et hors zone euro 1,95 % du montant (+ taux de change) Coût d’un paiement par carte en devises hors zone euro (par exemple aux USA ou au Japon) 1,95 % du montant (+ taux de change) Coût du remplacement de la carte avant échéance 15 € Visa Premier

10 € Visa classique Rappel (payant) du code secret de la carte Gratuit par SMS, 3 € par courrier Possibilité d’avoir un chéquier Oui Frais d’envoi d’un chéquier à domicile Envoi par courrier simple : 0 € Frais de commande d’un chéquier (non commandé en ligne) 3 € si demande réalisée via le service relation clients Frais de rejet de chèque Montant du chèque = 50 € : 30 €

Montant du chèque > 50 € : 50 € Possibilité de paiement avec un smartphone Non Coût d’un découvert autorisé Taux d’intérêt annuel sur autorisation de découvert du compte bancaire : 7 % Encaissement d’un chèque étranger (non français) Non Coût d’un découvert non autorisé Taux d’intérêt annuel en découvert non autorisé et en dépassement de l’autorisation de découvert du compte bancaire : 16 % Frais de commission d’intervention 0 € Coût d’envoi d’une lettre pour régularisation de solde débiteur 0 € Coût d’un rejet d’un prélèvement automatique (SEPA) Égal au montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite de 20 € Frais d’opposition sur carte/sur chèque (hors assurance moyens de paiement) 0 € Prix d’un chèque de banque 0 € Assurance de perte et vol des moyens de paiement 24 €/an pour un compte individuel

48 €/an pour un compte joint Coût annuel de l’assurance moyens de paiement (détaillez si besoin les formules) Idem Y a-t-il une carte de paiement payante ? Oui Si oui laquelle et son coût ? Carte Visa Infinite proposée à 200 € par an pour les clients ayant :

– 6 mois d’ancienneté et un revenu mensuel minimum de 4 000 € nets pour un compte individuel

– ou 40 000 € d’encours sur les produits d’épargne BforBank

– un revenu mensuel minimum de 6 000 € nets/mois pour un compte joint ou 60 000 € d’encours sur les produits d’épargne BforBank Alertes SMS payantes Non Comment faire pour déposer de l’argent, récupérer un chéquier, un chèque de banque ? Téléchargement d'un bordereau de remise de chèque depuis l'espace client BforBank ou via application mobile BCheck.

Il suffit ensuite d’adresser ce chèque, accompagné du bordereau de remise de chèque imprimé, dans une enveloppe non affranchie à BforBank (gratuit). Pas de dépôt d’espèces possible Gestion patrimoniale proposée aux clients aisés Oui

Les offres de prêts et l’épargne Prêt personnel Oui Fourchette de taux en octobre 2019 0,90 %/5,50 % Crédit renouvelable Non Crédits immobiliers (crédit amortissable, renouvelable, in fine…) Crédit immobilier amortissable Condition d’accès Pas de nécessité d’ouvrir un compte bancaire ou de domicilier ses revenus Les crédits immobiliers bénéficient des possibilités suivantes :

– démarrage différé de 3 mois des remboursements

– modulation d’échéance à la hausse ou à la baisse, jusqu’à 30 % et dans une limite de 2 ans

– changement possible de date de prélèvement entre le 1er et le 25 du mois

– possibilité de financer du neuf (hors VEFA et à la condition que le prêt complet soit effectué chez BforBank), de l’ancien, de l’investissement locatif et des travaux. Taux hors assurances et hors frais de dossier en octobre 2019 Pour un crédit immobilier de 200 000 € sur 15 ans, le taux fixe est de 0,92 %, et le TAEG de 1,35 %. Montants empruntables Minimum de 80 000 €, pas de maximum Durée possible de l’emprunt 7 à 25 ans pour la résidence principale

7 à 20 ans pour le reste (résidence secondaire, locatif…) Apport personnel minimum Frais de notaire (financement de 100 % de la valeur du bien) Quelle garantie financière demandée ? (caution/hypothèque) Cautionnement du prêt par crédit logement Montage possible avec un PTZ/PEL/Action logement Partenariat groupe à venir pour compléter l’offre Offre proposée chez un courtier immobilier Non Livrets d’épargne Oui

Livret BforBank (rémunération de 2 % annuels bruts pendant 2 mois, jusqu'à 75 000 € pour une 1re ouverture de Livret, jusqu’au 19 décembre 2019. Bourse Nombre de Sicav et FCP proposés Accès à tous les OPCVM du marché dont 2 000 Sicav et FCP sans droits d’entrée proposés par plus de 80 sociétés de gestion françaises et internationales Frais Droits de garde : 0 €

Abonnement : 0 €

Frais de tenue de compte : 0 €

Ouverture de compte-titres, PEA ou PEA-PME : 0 € Contrats d’assurance vie Oui

BforBank Vie assuré par SPIRICA Compte-titres Oui

CTO, PEA, PEA-PME Crowdfunding Non SCPI Oui de façon indirecte, via le contrat d’assurance vie BforBank Vie :

3 SCPI « classiques » investies dans l’immobilier de bureaux

5 SCPI « spécialisées », investies dans l’immobilier de commerce, la santé, l'éducation et l'environnement Possibilité d’ouverture d’un compte professionnel Non

Orange Bank

Néo-banque française, son siège est à Montreuil, en région parisienne. Elle annonce plus de 100 000 clients, 794 salariés et 150 téléconseillers.

Attention : pour devenir client de cette banque, il est indispensable d’avoir un smartphone compatible. Vous pouvez, certes, ouvrir votre compte en ligne, mais ensuite tout doit se passer depuis une application mobile. Un accompagnement est proposé à l’ouverture du compte dans 140 boutiques Orange agréées et un conseiller virtuel, Djingo, disponible 24 h/24 par chat, est également au service des clients et futurs clients.

Orange Bank est issue du rachat, en 2016, de Groupama Banque par l’opérateur de téléphonie. Fin 2017, Orange Bank naît avec la promesse de bouleverser le secteur grâce à une offre en grande partie gratuite, le virement d’argent par SMS, un assistant virtuel, etc.

La banque doit frapper fort pour se démarquer de ses concurrents. Elle choisit de le faire en proposant un livret d’épargne rémunéré à 1 %, sans plafond de dépôt ; encore et toujours la meilleure offre du marché actuellement. Rien ne dit, toutefois, que ce produit d’appel perdurera dans ces conditions attractives. L’offre « épargne et crédits » de la banque est appelée à progressivement s’élargir, mais les clients attendent toujours : pas encore de crédit immobilier, de produits boursiers ou d’un contrat d’assurance vie…

Sur le plan des services au quotidien, l’ouverture d’un compte courant avec carte bancaire de base est accessible à tous, mais sa gratuité est soumise à des conditions d’utilisation : le client doit effectuer 3 paiements ou retraits/mois par carte bancaire ou paiement mobile Orange Bank. Sinon, il doit régler 5 €/mois. Une carte bancaire premium doit être proposée courant 2018. Attention aux frais liés au rejet d’un chèque sans provision : 30 € si le montant est inférieur ou égal à 50 € ; 50 € si le montant est supérieur à 50 €. À noter qu’Orange Bank est quasiment la seule banque (mais c’est aussi le cas du compte C-Zam) à ne pas offrir de cadeau de parrainage et à conditionner la prime de bienvenue.





Les services au quotidien Horaires d’ouverture du standard téléphonique De 8 h à 20 h du lundi au samedi Possibilité d’avoir un conseiller attitré Non Conditions d’ouverture d’un compte courant Pas de conditions de revenus, d’épargne, mais versement initial de 50 € minimum pour ouvrir le compte bancaire. Frais de tenue de compte 0 € sous réverse que le client effectue 3 paiements ou retraits/mois par carte bancaire ou paiement mobile Orange Bank, sinon 5 €/mois Prime de bienvenue pour un nouveau client 80 €, à partir de 10 paiements ou retraits réalisés avec la carte Visa et/ou le paiement mobile Orange Bank avant la fin du 2e mois qui suit l’ouverture d’un 1er compte bancaire « Nouvelle offre Orange Bank » Prime de parrainage pour un client Oui. Par exemple, du 10 septembre au 31 octobre 2019 inclus, prime de 50 € pour chaque filleul. La limite est de 10 filleuls parrainés pour une prime de parrainage de 500 € maximum. Obligation de domiciliation des revenus Non Obligation d’avoir un solde minimum Non Obligation d’épargne Non Formule « étudiant/jeune » ou « petits revenus » Non Coût d’un retrait DAB en zone euro 0 € Coût d’un retrait en devises au DAB et hors zone euro 2 % du montant du retrait Coût d’un paiement par carte en devises hors zone euro (par exemple aux USA ou au Japon) 2 % du montant du paiement Coût du remplacement de la carte avant échéance 10 € Rappel du code secret de la carte Gratuit Possibilité d’avoir un chéquier Oui Frais d’envoi d’un chéquier à domicile Envoi simple : 0 € Envoi en recommandé : 5 € Frais de commande d’un chéquier (non commandé en ligne) 0 € Frais de rejet de chèque pour défaut de provision Montant du chèque = 50 € : 30 €

Montant du chèque > 50 € : 50 € Possibilité de paiement avec un smartphone Oui, avec Android 5.0 ou supérieur équipé d’une carte SIM NFC avec un abonnement mobile Orange, ou iPhone 6 ou supérieur disposant d’iOS 9 ou supérieur et d’un compte iCloud Coût d’un découvert autorisé 8 % (TAEG : 8,33 %) Encaissement d’un chèque étranger (non français) 25 € Coût d’un découvert non autorisé 16 % (TAEG : 17,35 %) Frais de commission d’intervention 0 € Coût d’envoi d’une lettre pour régularisation de solde débiteur non autorisé 15 € Coût d’un rejet d’un prélèvement automatique (SEPA) 20 € maximum Frais d’opposition sur carte/sur chèque (hors assurance moyens de paiement) 0 € Prix d’un chèque de banque 0 € Assurance de perte et vol des moyens de paiement Oui Coût annuel de l’assurance moyens de paiement Les clients peuvent bénéficier de :

1. Une assurance « moyens de paiement » gratuite.

2. Une assurance complémentaire gratuite liée à leur carte bancaire à choisir parmi les 3 suivantes :

- Protection de la vie courante

- Protection des achats

- Protection de l’identité

3. Des garanties d’assistance et d’assurance : décès/invalidité

4. En plus, avec la carte Visa Premium : assurances voyages, garanties véhicule de location, garanties neige et montagne Y a-t-il une carte de paiement payante ? Oui, carte Visa Premium Orange Bank, à débit immédiat ou différé, au coût annuel de 95,88 €/an (7,99 €/mois).

Cryptogramme dynamique.

Paiements et retraits gratuits partout dans le monde. Alertes SMS payantes Non Comment faire pour déposer de l’argent, récupérer un chéquier, un chèque de banque ? Les chéquiers sont envoyés au client par la Poste.

Envoi simple : gratuit.

Envoi recommandé : 5 €.

Un client souhaitant déposer un chèque de banque doit l’envoyer à Orange Bank par voie postale, les frais d’envoi restant à sa charge. Gestion patrimoniale proposée aux clients aisés Non



Les offres de prêts et l’épargne Prêt personnel Oui Fourchette de taux en septembre 2019 Entre 0,95 % et 9,90 % TAEG. Crédit renouvelable Non Crédits immobiliers (crédit amortissable, renouvelable, in fine…) Non Livrets d’épargne Oui pour les clients

Livret Orange Bank (sans plafond de versement) rapportant 1 % brut Bourse Non Crowdfunding Non SCPI Non Possibilité d’ouverture d’un compte professionnel Non

Compte C-Zam

Créé en 1981, le compte C-Zam est détenu à 60 % par Carrefour et à 40 % par BNP Paribas. Son siège se situe à Évry, en région parisienne ; 120 000 clients sont annoncés.

Le coffret contenant le compte et une carte bancaire internationale MasterCard est vendu 5 € dans 3 000 points de vente Carrefour. À noter que, contrairement aux autres comptes en ligne (sauf Nickel), C-Zam est accessible aux personnes frappées d’interdit bancaire et ouvert à tous sans conditions de revenu ou d’épargne.

Contrairement à la plupart des banques en ligne, le compte C-Zam facture les retraits d’argent dans les DAB autres que ceux de BNPP ou de Carrefour : 1 € par retrait (+ commission éventuelle de la banque exploitant le distributeur). Attention donc à bien cibler vos retraits !

Inconvénients pour de nombreux utilisateurs bancaires : le compte C-Zam ne propose pas de chéquier et aucun découvert n’est autorisé. L’assurance de la carte bancaire n’est pas gratuite ; elle est optionnelle pour 18 € par an.

Pas de possibilité d’épargne non plus : aucun crédit possible, pas plus que de produits boursiers ou de contrats d’assurance vie…

D’utilisation simple, le compte C-Zam a mis en place, début 2018, plusieurs innovations : le paiement mobile Apple Pay ou Android Carrefour Pay et connexion à l’espace client via une empreinte digitale sur smartphone.

À noter que le compte C-Zam intègre le programme Fidélité Carrefour si le client le souhaite, ainsi qu’un programme de remise avec des enseignes partenaires.



Les services au quotidien Horaires d’ouverture du standard téléphonique De 8 h 30 à 19 h du lundi au vendredi

De 8 h 30 à 17 h le samedi Possibilité d’avoir un conseiller attitré Non Conditions d’ouverture d’un compte courant Pas de conditions de revenus, d’épargne minimum, ou d’approvisionnement minimum Frais de tenue de compte 12 € par an Prime de bienvenue pour un nouveau client Non Prime de parrainage pour un client Non Obligation de domiciliation des revenus Non Obligation d’avoir un solde minimum Non Obligation d’épargne Non Formule « étudiant/jeune » ou « petits revenus » Non Coût d’un retrait DAB en zone euro 0 € dans les DAB BNPP ou Carrefour, 1 € par retrait pour les autres réseaux (+ commission éventuelle de la banque exploitant le distributeur) Coût d’un retrait en devises au DAB et hors zone euro 1 € par retrait (+ commission éventuelle de la banque exploitant le distributeur) Coût d’un paiement par carte en devises hors zone euro (par exemple aux USA ou au Japon) 0 € Coût du remplacement de la carte avant échéance 10 € Rappel (payant) du code secret de la carte 1 € par demande Possibilité d’avoir un chéquier Non Frais d’envoi d’un chéquier à domicile Non concerné Frais de commande d’un chéquier (non commandé en ligne) Non concerné Frais de rejet de chèque Non concerné Possibilité de paiement avec un smartphone Oui Coût d’un découvert autorisé Pas de découvert autorisé Encaissement d’un chèque étranger (non français) Non concerné Coût d’un découvert non autorisé Pas de découvert autorisé Coût d’un rejet d’un prélèvement automatique (SEPA) 0 € au-delà de 5 par an, 20 € max par rejet Frais d’opposition sur carte/sur chèque (hors assurance moyens de paiement) 0 € Prix d’un chèque de banque Non concerné Assurance de perte et vol des moyens de paiement Oui Coût annuel de l’assurance moyens de paiement Souscription optionnelle : 18 €/an Y a-t-il une carte de paiement payante ? Non : pas de cotisation annuelle pour la carte C-Zam (MasterCard incluse dans le compte courant C-Zam) Alertes SMS payantes Non Comment faire pour déposer de l’argent, récupérer un chéquier, un chèque de banque ? Non concerné Gestion patrimoniale proposée aux clients aisés Non concerné

Les offres de prêts et l’épargne Livret d’épargne Oui

Livret Carrefour Banque accessible, depuis 2012, sans aucun frais avec 10 € de dépôt (rémunération : 0,20 %)

Boursorama Banque

Créée en 1995, Boursorama Banque est un des acteurs historiques de la banque en ligne avec ING (2000) et Axa Banque (2002).

Basée à Boulogne-Billancourt, cette filiale à 100 % de la Société générale compte à ce jour 1,4 million de clients et ambitionne de passer le cap des 2 millions en 2020. Sur un effectif de 750 personnes, 250 sont des téléconseillers. Cet établissement à distance se présente comme « le leader des banques en ligne en France ». On peut désormais ouvrir ce compte en ligne sans obligation de revenu ni d’épargne avec l’offre Welcome. Sinon, l’offre historique (avec des cartes bancaires plus haut de gamme et la souscription d’un contrat d’assurance-vie) oblige à déposer 1 000 € (ou 1 800 €) nets de revenu mensuels ou à disposer de 2 500 (ou 5 000 €) d’encours sur le compte.

Bon nombre d’opérations de la banque au quotidien sont gratuites. Il existe malgré tout des frais périphériques – rarement mis en avant – qui ne sont pas les moins chers du marché. C’est le cas d’une demande d’un nouveau chéquier auprès d’un téléconseiller (5 €), d’un remplacement de la carte bancaire avant son échéance (10 €) ou d’un rejet de chèque (30 €). De plus, si la carte de paiement obtenue dans le cadre de l’offre Welcome n’est pas utilisée au moins 1 fois/mois, la ponction s’élève à 5 €. Le barème de ces frais est révisé 3 à 4 fois par an.

À noter que le portail Boursorama.com est reconnu pour être un site d’informations économiques et financières en ligne complet et en lien avec l’actualité.

En plus de 20 ans, Boursorama a tissé sa toile et a étoffé son offre commerciale dans tous les domaines : des services bancaires au quotidien aux crédits divers (prêt personnel, renouvelable, immobilier) en passant par les assurances (vie, automobile) et la panoplie des placements financiers (compte sur livret, bourse, assurance vie). Progressivement, les processus de souscription de ses produits ont été digitalisés pour tendre vers le zéro papier. Boursorama Banque a récemment créé Kador, une offre de banque au quotidien gratuite destinée aux 12-17 ans avec une application dédiée. La banque commercialise aussi une assurance auto facturée au kilomètre parcouru. L’application présente depuis peu la reconnaissance digitale pour consulter ses comptes.



Les services au quotidien Horaires d’ouverture Du lundi au vendredi de 8 h à 22 h

Le samedi de 8 h 45 à 16 h 30 Possibilité d’avoir un conseiller attitré Non Conditions d’ouverture d’un compte courant Aucune condition pour l’offre Welcome Frais de tenue de compte Non Prime de bienvenue De 80 à 130 € selon les promotions Prime de parrainage De 80 à 130 € selon les promotions Obligation de domiciliation des revenus Non Obligation d’avoir un solde minimum Non Obligation d’épargne Non Formule « étudiant/jeune » ou « petits revenus » Oui, pour les 12-17 ans Coût d’un retrait DAB en zone euro 0 € Coût d’un retrait en devises au DAB et hors zone euro 1,94 % du montant de l’opération ou 0 € avec la Carte Visa Ultim Coût d’un paiement par carte en devises hors zone euro 1,94 % du montant de l’opération, 0 € avec la carte Kador et la carte Visa Ultim Coût du remplacement de la carte avant échéance 10 €. Gratuit si opposition. Prix du rappel du code secret de la carte bancaire Consultation gratuite du code secret depuis le site/l’appli. Possibilité d’avoir un chéquier Oui Frais d’envoi d’un chéquier à domicile Envoi simple : 0 € Frais de commande d’un chéquier (non commandé en ligne) 0 € en ligne, 5 € avec l’aide d’un conseiller Frais de rejet de chèque pour défaut de provision 30 € Possibilité de paiement avec un smartphone Oui (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) Coût d’un découvert autorisé 7 % annuel Coût d’un découvert non autorisé 16 % annuel Frais de commission d’intervention 0 € Coût d’envoi d’une lettre pour régularisation de solde débiteur 0 € Coût d’un rejet d’un prélèvement automatique (SEPA) pour défaut de provision 20 € maximum (pour les rejets < 20 € le montant facturé ne pourra dépasser le montant rejeté). Frais globaux plafonnés à 15 € par mois pour les clients ayant souscrit à l’offre groupée de services. Frais d’opposition sur carte ou chèque (hors assurance moyens de paiement) 0 € Prix d’un chèque de banque 0 € Assurance de perte et vol des moyens de paiement Oui Coût annuel de l’assurance de perte, vol des moyens de paiement 11,88 €/an (soit 0,99 €/mois) Y a-t-il une carte de paiement payante ? Non mais Carte Visa Welcome : 5 €/mois en l'absence d'au moins une opération de paiement constatée par mois.

Carte Visa Ultim : 15 €/mois en l'absence d'au moins une opération de paiement constatée par mois. Alertes SMS payantes Non Comment déposer de l’argent, récupérer un chéquier, un chèque de banque ? Pas de dépôt d’espèces possible Envoi postal pour tous les autres opérations Gestion patrimoniale proposée aux clients aisés Non

Les offres de prêts et l’épargne Prêt personnel Oui Exemple de la fourchette de taux en septembre 2019 De 0,90 % à 3,60 % Crédit renouvelable Oui Exemple de la fourchette de taux taux en septembre 2019 De 4,9 % à 11,89 % Montant empruntable De 500 € à 4 999 € Crédits immobiliers (amortissable, renouvelable, in fine…) Oui Conditions Obligation de détenir un compte Boursorama Pas d’obligation de domiciliation des salaires Aucun frais de dossier Montage possible avec un prêt épargne logement et un prêt Action logement Possibilité de financer l’achat d’ancien, de neuf (y compris en VEFA), de travaux (dans la limite de 50 % de la valeur de l’acquisition), de logements locatifs Exemple des taux hors assurances et hors frais de dossier en septembre 2019 De 0,31 % à 1,50 % pour un crédit amortissable Durée de l’emprunt De 7 à 25 ans Taux hors assurance et hors frais de dossier De 0,68 à 1,65 % Montants empruntables Mini : 100 000 €, pas de maximum Durée de l’emprunt Entre 7 et 25 ans Apport personnel minimum Non Quelle garantie financière demandée ? (caution, hypothèque) Caution crédit logement Montage possible avec un PTZ/PEL/Action logement Non/oui/oui Offre proposée chez un courtier immobilier Non Livret d’épargne Livret A, LDDS et Compte sur livret à 0,05 % Bourse Oui Nombre de Sicav et FCP proposés Plus de 6 000 Frais Dont 950 fonds sans droit d’entrée Contrats d’assurance vie Oui Compte-titres Oui Crowdfunding Non SCPI Non Possibilité d’ouverture d’un compte professionnel Oui

Monabanq

Lancée en 2006, Monabanq est installée à Villeneuve-d’Ascq. C’est un acteur « poids moyen » du secteur embauchant 188 salariés dont 100 téléconseillers. Avec des prix moins élevés que les banques de réseau, cet établissement se situe dans la fourchette haute des tarifs pratiqués par le reste des enseignes à distance concurrentes.

L’offre de base est facturée 2 €/mois avec une Carte Visa Classic et 5 €/mois avec une carte Visa Premier, une assurance sur les moyens de paiement, 5 dépôts d’espèces gratuits dans les 2 000 guichets du CIC, des retraits gratuits dans la zone euro et la réédition gratuite de la carte et du code.

L’offre Premium est proposée à 6 €/mois avec une carte Visa Classic et 9 €/mois avec une carte Visa Premier, 25 retraits et 50 achats en devises hors zone euro, une assurance sur les moyens de paiement et 3 € d’agios par trimestre offerts.

Gare aux retraits d’argent et aux paiements avec la carte en dehors de la zone euro. Ils sont facturés au prix fort. Quant aux incidents de paiement (frais de rejet de chèque, coût d’envoi d’une lettre pour régularisation de solde débiteur, coût d’un rejet d’un prélèvement automatique), ils sont bien sûrs tous payants, mais facturés aux plafonds légaux.

La gamme des crédits se limitait encore l’an dernier au prêt personnel et au crédit renouvelable. Désormais, une offre de financement immobilier est accessible aux clients.

À noter que l’offre de crowdfunding, qui existait en 2018, a été supprimée.

Avec seulement 25 fonds, l’offre d’unités de compte du contrat d’assurance vie est peu étoffée par rapport à la concurrence.

Pour les boursicoteurs, il faut savoir qu’un ordre inférieur à 300 € coûte cher (9,90 € par opération).



Les services au quotidien Horaires d’ouverture Du lundi au vendredi de 8 h à 21 h

Le samedi de 8 h à 16 h Possibilité d’avoir un conseiller attitré Non Conditions d’ouverture d’un compte courant Dépôt initial de 150 € Frais de tenue de compte 0 € Prime de bienvenue Pour toute première ouverture d'un Compte Tout Compris, Monabanq offre jusqu'à 120 € de prime de bienvenue, à condition d'utiliser le compte. Pour cela il faut effectuer, chaque mois, un minimum de 10 paiements (par carte ou par prélèvement) pour une valeur d'au moins 300 €. Ce bonus est décomposé en : - Un premier versement de la prime : 10 € pour chaque mois où cette condition de paiement est réalisée, dans la limite des 8 premiers mois suivant l'ouverture du compte, soit un total maximum de 80 €.

- Un second versement de 40 €, versée au bout d'un an, sous réserve que le client ait respecté les conditions de paiement au cours des 4 mois suivants (c'est-à-dire entre les 9e et 12e mois qui suivent l'ouverture). À noter qu'à l'ouverture du compte, le client choisit de garder cette prime pour lui, ou demande à Monabanq de la verser à l'association SOS Villages d'enfants. Prime de parrainage 80 €/client parrainé dans la limite de 10 parrainages par année glissante. Obligation de domiciliation des revenus Non Obligation d’avoir un solde minimum Non Obligation d’épargne Non Formule « étudiant/jeune » ou « petits revenus » Oui, pour les moins de 18 ans Coût d’un retrait DAB en zone euro 0 € Coût d’un retrait en devises au DAB et hors zone euro 2 % du montant de l’opération (25 retraits gratuits avec la formule Premium, puis 1,5 %) Coût d’un paiement par carte en devises hors zone euro 2 % du montant de l’opération (50 achats gratuits avec la formule Premium, puis 1,5 %) Coût du remplacement de la carte avant échéance 0 € Prix du rappel du code secret de la carte bancaire 0 € Possibilité d’avoir un chéquier Oui Frais d’envoi d’un chéquier à domicile 0 € Frais de commande d’un chéquier (non commandé en ligne) 0 € Frais de rejet de chèque pour défaut de provision Montant du chèque < 50 € : 30 €

Montant du chèque = 50 € : 50 € Possibilité de paiement avec un smartphone Non Coût d’un découvert autorisé 8,33 % annuel Coût d’un découvert non autorisé 21,02 % Frais de commission d’intervention 8 € Coût d’envoi d’une lettre pour régularisation de solde débiteur 10 € Coût d’un rejet d’un prélèvement automatique (SEPA) pour défaut de provision 20 € Frais d’opposition sur carte ou chèque (hors assurance moyens de paiement) 0 € Prix d’un chèque de banque 0 € Assurance de perte et vol des moyens de paiement Oui Coût annuel de l’assurance de perte, vol des moyens de paiement 24 €/an (inclus dans la formule Premium) Y a-t-il une carte de paiement payante ? Oui, 2 € ou 6 €/mois selon les offres Alertes SMS payantes Non Comment déposer de l’argent, récupérer un chéquier, un chèque de banque ? Dépôt d’espèces dans les guichets automatiques du CIC (service gratuit 5 fois par an, puis 5 € par dépôt)

Envoi postal pour les autres opérations Gestion patrimoniale proposée aux clients aisés Non

Les offres de prêts et l’épargne Prêt personnel Oui Exemple de la fourchette de taux en septembre 2019 De 1,95 % à 12 % Montant De 3 000 à 30 000 € Crédit renouvelable Oui Exemple de la fourchette de taux en septembre 2019 De 5,74 % à 20,97 % Montant empruntable De 500 € à 5 000 € Crédits immobiliers (amortissable, renouvelable, in fine…) Oui Livret bancaire Livret A, LDDS, Livret d’épargne Monabanq (0,10 % brut), Livret Croissance (0,50 % brut), offres jeunes Bourse Oui Nombre de Sicav et FCP proposés 20 fonds Frais 9,90 € si l’ordre est inférieur à 300 € Contrats d’assurance vie Oui (en partenariat avec Generali) Compte-titres Oui Crowdfunding Non SCPI Non Possibilité d’ouverture d’un compte professionnel Seulement pour les autoentrepreneurs

Hello Bank !

Filiale de BNP Paribas basée au siège parisien de sa « maison mère », Hello Bank ! a débarqué en juin 2013 dans le secteur des banques en ligne.

Elle dénombre à ce jour 200 téléconseillers et 350 000 clients. L’atout de cette banque en ligne s’avère être son adossement à une banque de réseau. Toutes les opérations s’effectuent bien sûr à distance, toutefois les dépôts d’espèces, de chèques et les retraits de chèque de banque peuvent s’effectuer dans les agences, les distributeurs et guichets automatiques de BNP Paribas. De plus, Hello Bank ! profite également du réseau international d’une cinquantaine de filiales de la banque au logo vert et blanc. Il est également possible de transférer son compte BNP Paribas vers Hello Bank ! sans changer de RIB, et inversement.

La gamme des produits financiers (bourse, livrets bancaires, assurance vie, Sicav et FCP) et des prêts est plutôt complète. Tous les incidents de paiements sont facturés assez cher.

Côté application digitale, il est possible de visualiser ses comptes, d’avoir un historique (par catégorie, ou par date), d’établir son budget. L’une des originalités de son interface s’avère être sa page d’accueil, constituée d’un carrousel de cartes à « swiper » (balayer du doigt) pour découvrir les soldes de différents comptes. Il est possible d’accéder à l’application via une montre connectée (Apple Watch, Android).

Si besoin, il est possible d’avoir en ligne des conseillers spécialisés en assurance et en prêt.

Attention aux frais périphériques, plutôt salés en cas de paiement par carte en dehors de la zone euro (2 % par opération au Japon et aux USA), de remplacement de la carte avant l’échéance (15 €) et d’envoi d’une lettre pour régularisation de solde débiteur (20 €).





Les services au quotidien Horaires d’ouverture Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h

Le samedi de 9 h à 17 h 30 Possibilité d’avoir un conseiller attitré Non, mais accès à des téléconseillers spécialisés en crédit ou en assurance Conditions d’ouverture d’un compte courant 1 000 € mensuels nets minimum/mois ou 5 000 € d’épargne (pas de condition pour un étudiant si carte étudiant) Frais de tenue de compte Non Prime de bienvenue 80 € (hors promotion) Prime de parrainage 100 € (hors promotion) Obligation de domiciliation des revenus Non Obligation d’avoir un solde minimum Non Obligation d’épargne Non Formule « étudiant/jeune » ou « petits revenus » Oui Coût d’un retrait DAB en zone euro 0 € Coût d’un retrait en devises au DAB et hors zone euro Gratuit dans le réseau Global Network du groupe BNP Paribas & Global Alliance (52 000 distributeurs dans une cinquantaine de pays) ; sinon 2 % du montant de l’opération Coût d’un paiement par carte en devises hors zone euro 2 % du montant de l’opération Coût du remplacement de la carte avant échéance 15 € Prix du rappel du code secret de la carte bancaire 0 €/5 € si demandé à un téléconseiller Possibilité d’avoir un chéquier Oui Frais d’envoi d’un chéquier à domicile 0 € Frais de commande d’un chéquier (non commandé en ligne) 0 €/5 € si demandé à un téléconseiller Frais de rejet de chèque pour défaut de provision Montant du chèque < 50 € : 30 €

Montant du chèque = 50 € : 50 € Possibilité de paiement avec un smartphone Oui (Pay Lib et Apple Pay) Coût d’un découvert autorisé 8 % annuel Frais de commission d’intervention 0 € Coût d’envoi d’une lettre pour régularisation de solde débiteur 20 € Coût d’un rejet d’un prélèvement automatique (SEPA) pour défaut de provision Montant < 20 € : gratuit

Montant > 20 € : 20 € Frais d’opposition sur carte ou chèque (hors assurance moyens de paiement) 0 € en ligne pour la carte et le chéquier, 16 € si appel à un conseiller (chèque) Prix d’un chèque de banque 0 € Assurance de perte et vol des moyens de paiement Oui Coût annuel de l’assurance de perte, vol des moyens de paiement 26,50 € ou 36,50 €/an Y a-t-il une carte de paiement payante ? Oui (Visa Infinite : 240 €/an) Alertes SMS payantes Non Comment déposer de l’argent, récupérer un chéquier, un chèque de banque ? Dans les agences et les automates de BNP Paribas + envoi au domicile Gestion patrimoniale proposée aux clients aisés Oui



Les offres de prêts et l’épargne Prêt personnel Oui Exemple de la fourchette de taux en septembre 2019 0,99 % (10 000 € sur 12 mois) Crédit renouvelable Non Crédits immobiliers (amortissable, renouvelable, in fine…) Oui Conditions Ouverture d’un compte courant obligatoire.

Pas d’obligation de domiciliation des revenus.

Échéances modulables.

Possibilité de financer l’achat d’un bien ancien, neuf (y compris en Vefa. Exemple des taux hors assurances et hors frais de dossier en septembre 2019 1,35 % sur 15 ans (prêt supérieur à 150 000 €) Montants empruntables Minimum : 3 000 €, pas de maximum Durée de l’emprunt De 2 à 30 ans Apport personnel minimum Non Quelle garantie financière demandée ? (caution, hypothèque) Caution crédit logement, hypothèque, privilège de prêteur de deniers Montage possible avec un PTZ/PEL/Action logement Oui Offre proposée chez un courtier immobilier Oui Livret d’épargne Livret A, LDD, Livret Hello+, Livret jeune Bourse Oui Nombre de Sicav et FCP proposés Les fonds de BNP Paribas Frais Non précisés Contrats d’assurance vie Oui Compte-titres Oui Crowdfunding Oui (en partenariat avec Credit.fr) SCPI Non Possibilité d’ouverture d’un compte professionnel Non

N26

Pilotée depuis Berlin, N26 est une banque mobile de 380 salariés, accessible dans 15 pays européens où elle totalise 850 000 clients. En France, elle est active depuis janvier 2017 avec 200 000 clients revendiqués.

C’est une des « petites » dernières de la banque en ligne, celle de la génération dite des « néo-banques » (Revolut, Nickel, Orange Bank, Ma French Bank). Par ce vocable, on désigne de « jeunes » établissements ayant pensé, conçu et développé un modèle de banque mettant en avant l’utilisation du smartphone. Il est possible de souscrire et d’activer un compte en ligne en 10 minutes, puis de gérer ses comptes en temps réel. Grâce son système informatique récent, cet acteur de la « promo » banque en ligne 2.0 est agile. Il propose sans cesse des innovations et des services pratiques. Ces néo-banques sont souvent pionnières sur certaines fonctionnalités. Parmi ces dernières, on relève la géolocalisation et la reconnaissance vocale. À ce jour, N26 propose ses services sur une montre connectée (Apple Watch et Android).

Ici, pas de cadeau de bienvenue aux nouveaux arrivants et la prime octroyée au client parrain est plutôt modeste (15 €). C’est le contraire de la politique des acteurs historiques (Axa Banque, Boursorama, ING Direct) réputés généreux dès qu’ils captent de nouveaux clients.

La gestion des comptes est simplifiée grâce à quelques règles de base : aucun découvert n’est possible ; la logique « zéro papier » est poussée à son extrême : pas de chéquier, ni de possibilité de déposer des espèces.

La gamme des services bancaires est volontairement limitée pour afficher du « low cost ».

Certes, le remplacement de la carte (6 €) n’est pas cher payé par rapport à d’autres opérateurs, mais rappelons que ce service est gratuit chez Monabanq.

Une carte de paiement haut de gamme (avec plus de services intégrés) a été lancée, en juin 2018, au prix de 16,90 €/mois.

À ce jour, N26 ne propose qu’un seul crédit : le prêt personnel.



Les services au quotidien Horaires d’ouverture Service clients : 7 j/7, de 7 h à 23 h Possibilité d’avoir un conseiller attitré Non Conditions d’ouverture d’un compte courant Aucune condition Frais de tenue de compte 0 € Prime de bienvenue 0 € Prime de parrainage 15 € Obligation de domiciliation des revenus Non Obligation d’avoir un solde minimum Non Obligation d’épargne Non Formule « étudiant/jeune » ou « petits revenus » Non Coût d’un retrait DAB en zone euro 2 € dès le 6e retrait dans le mois Coût d’un retrait en devises au DAB et hors zone euro 1,7 % du montant de l’opération (gratuit pour les formules premium N26 You et N26 Métal) Coût d’un paiement par carte en devises hors zone euro 0 € Coût du remplacement de la carte avant échéance 6 € Prix du rappel du code secret de la carte bancaire 0 € Possibilité d’avoir un chéquier Non Possibilité de paiement avec un smartphone Oui (Apple Pay et Google Pay) Coût d’un découvert autorisé Pas de découvert Coût d’un rejet d’un prélèvement automatique (SEPA) pour défaut de provision 3 € Frais d’opposition sur carte ou chèque (hors assurance moyens de paiement) 0 € Prix d’un chèque de banque – Assurance de perte et vol des moyens de paiement – Y a-t-il une carte de paiement payante ? Oui pour les formules N26 You (9,90 €/mois) et Métal (16,90 €/mois) Alertes SMS payantes Notifications gratuites Comment déposer de l’argent, récupérer un chéquier, un chèque de banque ? – Gestion patrimoniale proposée aux clients aisés Non

Les offres de prêts et l’épargne Prêt personnel Oui Exemple de la fourchette de taux en septembre 2019 De 0,75 % à 17,90 % Montant 50 000 € maximum Crédit renouvelable Non Exemple de la fourchette de taux en septembre 2019 – Montant empruntable – Crédits immobiliers (amortissable, renouvelable, in fine…) Non Livret d’épargne Non Bourse Non Crowdfunding Non SCPI Non Possibilité d’ouverture d’un compte professionnel Oui (free-lance et autoentrepreneur)

Revolut

Voici un autre jeune membre de la famille des néo-banques. D’origine britannique et basée à Londres, Revolut a débarqué en France en 2015 et dispose de bureaux dans l’Hexagone depuis 2017. Elle annonce 2 millions de clients dont 275 000 en France.

Cette banque mobilise 100 téléconseillers (sur un effectif de 350) pour répondre aux appels, SMS, tchats et autres demandes sur les réseaux sociaux.

Les règles sont claires : pas de standard téléphonique, de cadeau à l’arrivée, pas de conditions de ressources, ni d’obligation d’épargne à l’ouverture du compte, aucun découvert autorisé, pas de chéquier, ni d’émission de chèque de banque.

Comme beaucoup d’acteurs de cette génération, Revolut propose une application digitale simple et efficace avec des notifications instantanées, le solde du compte en temps réel et permet l’achat de cryptomonnaie. Il est également possible de disposer d’une carte virtuelle éphémère pour sécuriser les paiements en ligne et de rembourser sa part de l’addition du restaurant à un ami (non client Revolut) par téléphone. Attention : les retraits d’espèces dans la zone euro ne sont gratuits qu’en dessous de 200 €/mois (cumulés), ensuite cette opération pourtant si fréquente est facturée au prix fort (2 %).

Petits plus : l’application affiche le cour des devises en temps réel (utile pour faire du change), le paiement sans frais est possible dans 150 devises, un coffre-fort est disponible en ligne et il est possible d'acheter et d'échanger des cryptomonnaies.

Le coût de remplacement de la carte (6 €) n’est pas cher payé par rapport à ses concurrents, mais rappelons que ce service est parfois gratuit ailleurs (Monabanq).



Les services au quotidien Horaires d’ouverture Pas de standard téléphonique, mais un tchat 24 h/24 et 7 j/7 via l’application Possibilité d’avoir un conseiller attitré Non Conditions d’ouverture d’un compte courant Aucune condition Frais de tenue de compte 0 € Prime de bienvenue 0 € Prime de parrainage 0 € Obligation de domiciliation des revenus Non Obligation d’avoir un solde minimum Non Obligation d’épargne Non Formule « étudiant/jeune » ou « petits revenus » Non Coût d’un retrait DAB en zone euro 0 € jusqu’à 200 € de retrait/mois (400 € pour la formule Premium, 600 € pour la Metal), puis 2 % du montant de l’opération Coût d’un retrait en devises au DAB et hors zone euro 0 € jusqu’à 200 € de retrait/mois (400 € pour la formule Premium) ou équivalent dans une autre devise, puis 2 % du montant de l’opération Coût d’un paiement par carte en devises hors zone euro 0 € Coût du remplacement de la carte avant échéance 6 € Prix du rappel du code secret de la carte bancaire 0 € Possibilité d’avoir un chéquier Non Possibilité de paiement avec un smartphone Oui Coût d’un découvert autorisé Pas de découvert autorisé Frais d’opposition sur carte (hors assurance moyens de paiement) 0 € Y a-t-il une carte de paiement payante ? Oui

Revolut Premium (7,99 €/mois)

Revolut Metal (13,99 €/mois) Alertes SMS payantes Non Comment déposer de l’argent, récupérer un chéquier, un chèque de banque ? – Gestion patrimoniale proposée aux clients aisés Non

Les offres de prêts et l’épargne Prêt personnel Oui Crédit renouvelable Non Crédits immobiliers (amortissable, renouvelable, in fine…) Non Livret d’épargne Non Bourse Non Crowdfunding Non SCPI Non Possibilité d’ouverture d’un compte professionnel Oui

Nickel

Dans le giron de BNP Paribas qui l’a achetée en 2017, Nickel est active depuis 2014. Avec 887 000 clients et plus de 2 millions visés en 2020, cet établissement développe un concept original. Grâce à un « kit » disponible dans 2 900 bureaux de tabac de France dotés d’une borne interactive, il est possible d’ouvrir un compte courant en 5 minutes chrono, de disposer tout de suite d’un RIB et d’activer sa carte bancaire. Ce service de proximité (les buralistes offrent des horaires d’ouverture plus larges qu’une agence bancaire) est accessible à tous, même aux personnes frappées d’interdit bancaire, celles hébergées et celles détentrices d’un titre de séjour. Dès son lancement, ce modèle de « compte sans banque » a séduit les chômeurs et les travailleurs précaires mais, depuis, le profil des clients s’est élargi.

Basée à Charenton-le-Pont et à Nantes, cette banque en ligne dispose de 90 téléconseillers.

Il n’existe pas de conditions d’accès liées au revenu ou à un montant d’épargne. Une particularité : un dépôt d’espèces peut s’effectuer chez les buralistes agréés. Comme les autres néo-banques de sa génération (N26, Revolut), Nickel n’autorise aucun découvert. Cette règle limite, de fait, les frais liés aux incidents de paiement à répétition. Toutefois, en cas de rejet d’un prélèvement, la note s’avère coûteuse (10 € dès le 2e rejet). Même si le barème affiché se situe plutôt dans le bas de fourchette et n’a pas évolué depuis 2014, certaines opérations du quotidien coûtent cher. C’est notamment le cas du retrait effectué avec la carte à un distributeur qui est, à chaque fois, facturé 1 € (dans la zone euro) ou 2 € (hors de la zone euro). Pour limiter la facturation des retraits dans la zone euro, mieux vaudra retirer l’argent chez le buraliste : la ponction ne sera alors que de 0,5 €. Attention au prix du remplacement de la carte (10 €) qui n’est pas non plus parmi les plus doux du marché. La carte bancaire se décline dans les formules de base et premium. Gratuit en 2018, le coût du rappel du code secret de la carte bancaire atteint désormais 1 €.

Nickel est souvent en avance sur certaines fonctionnalités disponibles sur l’application digitale. Cela a été un précurseur de l’affichage des comptes en temps réel qui est, depuis peu, devenu un must des banques en ligne. L’appli propose, entre autres, la catégorisation des dépenses (par date, commerçant, par type d’opération), le verrouillage momentané de la carte bancaire et la géolocalisation des buralistes agréés les plus proches.



Les services au quotidien Horaires d’ouverture Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h

Le samedi de 9 h à 18 h Possibilité d’avoir un conseiller attitré Non Conditions d’ouverture d’un compte courant Aucune condition (interdits bancaires acceptés) Frais de tenue de compte Non Prime de bienvenue 0 € Prime de parrainage 0 € Obligation de domiciliation des revenus Non Obligation d’avoir un solde minimum Non Obligation d’épargne Non Formule « étudiant/jeune » ou « petits revenus » Oui, dès 12 ans pour la formule jeune. La formule standard n'a pas de conditions de revenus et est accessible à tous. Coût d’un retrait DAB en zone euro 1 € Coût d’un retrait en devises au DAB et hors zone euro 2 € (ou 1 € avec la carte Nickel Chrome) Coût d’un paiement par carte en devises hors zone euro 1 € (ou 0 € avec la carte Nickel Chrome) Coût du remplacement de la carte avant échéance 10 € Prix du rappel du code secret de la carte bancaire 1 € Possibilité d’avoir un chéquier Non Possibilité de paiement avec un smartphone Non Coût d’un découvert autorisé Pas de découvert Frais de commission d’intervention 0 € Coût d’envoi d’une lettre pour régularisation de solde débiteur 0 € Coût d’un rejet d’un prélèvement automatique (SEPA) pour défaut de provision 1er rejet par mois gratuit.

10 € par rejet à partir du 2e rejet/mois. Frais d’opposition sur carte ou chèque (hors assurance moyens de paiement) 0 € Prix d’un chèque de banque – Assurance de perte et vol des moyens de paiement Oui avec la carte Nickel Chrome Coût annuel de l’assurance de perte, vol des moyens de paiement – Y a-t-il une carte de paiement payante ? Oui : carte Nickel Chrome (30 €/an) Alertes SMS payantes Oui au-delà de 60 SMS gratuits/an Comment déposer de l’argent, récupérer un chéquier, un chèque de banque ? Dépôt d’espèces chez les buralistes partenaires Nickel. Envoi postal pour toutes les autres opérations. Gestion patrimoniale proposée aux clients aisés Non

Les offres de prêts et l’épargne Prêt personnel Non Crédit renouvelable Non Crédits immobiliers (amortissable, renouvelable, in fine…) Non Livret d’épargne Non Bourse Non Crowdfunding Non Livret d’épargne Non SCPI Non Possibilité d’ouverture d’un compte professionnel Non

Ma French Bank

La nouvelle banque 100 % mobile de la Banque postale, née à l’été 2019, affiche son objectif de compter 1 million de clients d’ici 2025. Dans le prolongement des valeurs de la Poste et de la Banque postale, Ma French Bank entend entretenir une relation de proximité avec ses futurs clients. Elle s’appuie sur son réseau de bureaux de poste, tout en misant sur le digital pour s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs.

Avec cette nouvelle offre de Banque mobile, la Banque postale espère séduire les jeunes, entre 18 et 35 ans, et rajeunir ainsi sa clientèle. « La Banque postale est en déficit de clientèle sur ce segment et Ma French Bank va nous aider à accélérer sur ce créneau », a indiqué Rémy Weber, président de la Banque postale.

La filiale de la Banque postale a pour but de se différencier des néo-banques, ses principales concurrentes. Accessible aux interdits bancaires, mais n’autorisant ni l’usage d’un chéquier, ni les découverts, elle se veut proche de la population, à l’image de la Poste. Être client de cette banque coûte 2 €/mois. Pour frapper fort, elle affiche des tarifs très attractifs sur certains points, tous payants chez ses concurrents : gratuité, par exemple, des retraits aux DAB, en zone euro ou hors zone euro, même si le retrait est en devises. Elle compte également sur une offre complète. De fait, disposant d’un agrément d’établissement de crédit, elle peut proposer à ses clients plus qu’un simple compte courant. Des crédits renouvelables sont proposés via la Banque postale Financement, et de l’investissement en crowdfunding est possible, à travers un partenariat avec avec KissKissBankBank. En revanche, pas de crédit immobilier ou de produits boursiers proposés aux clients.