Magasins de vrac

De 18 magasins spécialisés dans la vente en vrac en 2015, la France est passée à plus de 430 aujourd’hui. Produits alimentaires, cosmétiques, entretien de la maison et droguerie, on peut désormais tout acheter ou presque en adaptant les quantités à ses besoins. La réduction des emballages est l’une des premières motivations des consommateurs qui se tournent vers ce type d’achat. À Vitré, le magasin « sans emballages » Mamie mesure s’inscrit dans une démarche verte plus globale, notamment en s’approvisionnant autant que possible en produits bio et locaux. Reportage dans une boutique où tout est pensé pour réduire l’impact environnemental.