© New Africa - stock.adobe.com Vente en vrac À éviter pour la lessive

Alors que la vente en vrac est en plein boom dans les magasins bio, les hypers et supermarchés, notamment pour les lessives et autres détergents, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) vient de jeter un pavé dans la mare. Elle recommande de les exclure de ce dispositif pour protéger la santé des consommateurs.

Saisie par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur la vente en vrac, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) s’est prononcée dans le cadre d’un projet de décret prévoyant une liste d’exceptions à l’obligation de vente en vrac. Le Code de la consommation stipule en effet que « tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique ».

Concernant les lessives et autres détergents, l’Anses invoque précisément des raisons sanitaires pour demander leur exclusion. En achetant en vrac, il est en effet impossible de savoir si le produit nettoyant ou lavant contient des substances chimiques dangereuses.

Or d’une part, la réglementation européenne CLP relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage impose d’informer les utilisateurs des effets sur la santé et sur l’environnement que peuvent présenter des composants via l’étiquetage du produit. D’autre part, le règlement détergents exige d’apposer les mentions de danger et de lister les ingrédients problématiques tels que les conservateurs et les parfums allergisants.

Compte tenu de toutes ces mesures incontournables de protection des consommateurs, l’Anses recommande d’inclure les lessives et les détergents dans la liste des produits officiellement exclus de la vente en vrac.

Sans attendre cette interdiction et leur retrait des rayons, Que Choisir déconseille d’acheter ce type de produits en vrac, y compris en magasins bio. Les détergents naturels sont en effet susceptibles de contenir des substances très allergisantes.