Distribution

La vente en vrac séduit de plus en plus de consommateurs : plus de 400 magasins spécialisés proposent des produits sans emballages et 80 % des hypermarchés disposent d’un rayon dédié. Loin de se réduire aux sempiternels céréales et fruits secs en silo, l’offre s’est considérablement élargie, incluant toute sorte de produits alimentaires, y compris liquides (vins, huiles, vinaigres, etc.) mais aussi des cosmétiques ou encore des détergents. Les clients apprécient de n’acheter que les quantités nécessaires et de contribuer à la réduction des emballages. D’autres au contraire, réticents vis-à-vis de ce mode de vente, s’interrogent sur son impact environnemental réel mais surtout les conditions d’hygiène ou encore les prix des produits. Bilan complet sur tous ces sujets avec notre enquête et notre test.