Détergents ménagers

Liquides vaisselle, nettoyants multi-surfaces, lessives, adoucissants… Que Choisir a cherché 57 fragrances allergisantes dans 60 détergents. Sans grande surprise, on en a trouvé, parfois à des seuils déraisonnables. Et sans que le consommateur en soit toujours informé.

Eucalyptus, fleur de coquelicot, jasmin et fleur de coton, bouquet printanier… Les fabricants de détergents ne manquent pas d’imagination pour donner une touche parfumée à leurs produits. Bien souvent, ils en font un argument marketing clé, bien mis en évidence sur l’emballage…

Mais quid des allergènes ? Régulièrement, Que Choisir pointe du doigt la présence dans les détergents de ces substances identifiées comme pouvant déclencher des réactions allergiques, notamment cutanées. Les fabricants les utilisent pour diverses raisons, mais c’est bien dans les parfums qu’on en trouve le plus.

Abus de fragrances allergisantes

Notre dernière enquête le prouve. Nous avons sélectionné 60 produits de quatre familles de détergents parmi les plus vendues et connues pour être parfumées :

Pour chacun, nous avons cherché dans leur composition 57 fragrances allergisantes, soit toutes celles pour lesquelles des méthodes de dosage ont été développées en laboratoire.

Dans chacune de ces familles de détergents, nous avons trouvé des produits sans aucun parfum allergisant ou à des niveaux de concentrations très faibles. Preuve qu’on peut s’en passer. Mais c’est bien l’inverse qui prévaut. Nous avons trouvé de nombreux détergents, en particulier dans la famille des lessives et des adoucissants, contenant plusieurs fragrances allergisantes (jusqu’à 7 pour les pires) à plus de 100 mg/kg, seuil au-delà duquel certains de ces allergènes doivent être signalés aux consommateurs sur l’étiquette. Les résultats complets sont à retrouver ici.

Des consommateurs très mal informés

Tout autant que ces abus de fragrances allergisantes chez certains fabricants, c’est aussi le manque d’information aux consommateurs que l’UFC-Que Choisir déplore. La faute déjà à une réglementation européenne très peu protectrice à ce jour. Pour les détergents, seules 26 fragrances allergisantes sont actuellement soumises à une obligation d’étiquetage dès lors que leur concentration dépasse 100 mg/kg. Or, les fabricants en ont recours à bien plus.

Des discussions sont en cours pour réviser ce règlement détergent et on peut espérer que cela aboutisse à l’élargissement de la liste des parfums allergènes soumis à obligation d’étiquetage comme c’est le cas depuis juillet 2023 dans le secteur voisin des cosmétiques. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre plusieurs années avant que l’information des consommateurs s’améliore.

Aller au-delà d’une réglementation peu protectrice ?

Rien n’empêche alors les fabricants de prendre les devants, en étiquetant dès à présent l’ensemble des fragrances allergisantes que leurs produits contiennent. On ne se faisait guère d’illusions, mais on est quand même très déçus : dans les quelque 60 détergents analysés, quasiment aucun parmi ceux contenant plus de 100 mg/kg des fragrances allergènes non soumises à ce jour à une obligation d’étiquetage ne contient cette information sur l’emballage. Certes, certains fabricants les mentionnent dans les fiches ingrédients de leurs produits qu’ils publient sur Internet. C’est le cas d’Henkel pour ses marques de lessives Le Chat, Super Croix, X-tra et Mir, mais aussi de la lessive Formil capsules 3 en 1 bouquet printanier de Lidl. C’est mieux que rien, mais ça reste insuffisant pour une bonne information du consommateur. C’est bien sur le flacon que la présence de ces allergènes devrait figurer.