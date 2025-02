Comparatif Gels WC

Entre les gels WC « avec javel », les « surpuissants », les « sans acide fort » et les multiples déclinaisons de parfum, il n’est pas toujours simple pour un consommateur de s’y retrouver.

En testant 15 gels WC de différentes catégories, nous apportons un éclairage sur leurs principaux avantages et inconvénients au regard, d’une part, de leur efficacité détartrante et nettoyante et, d’autre part, de la dangerosité de leurs ingrédients.

Pour savoir également si le prix fait la différence, notre comparatif repose à la fois sur des gels WC de grandes marques, comme Canard ou Harpic, et sur des marques de grande distribution et de hard discounters. Enfin, nous avons comparé ces gels WC à une recette maison à base de vinaigre blanc.