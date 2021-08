Nettoyants multiusages en flacon

Souvent associés au lavage des sols, les nettoyants ménagers en flacon sont en fait bien plus polyvalents. Ils peuvent à la fois s’utiliser purs sur les taches difficiles ou les petites surfaces et dilués sur les grandes surfaces carrelées. Ils méritent ainsi l’appellation multi-usages ou multi-surfaces et permettent d’éviter la démultiplication des produits d’entretien chez soi. Un réel avantage, à la condition toutefois que l’efficacité soit au rendez-vous. Nous avons évalué l’action dégraissante de 10 flacons sous différentes conditions et passé au crible l’ensemble des ingrédients qui les composent. Certains consommateurs préférant utiliser des produits ménagers en spray pour les petites surfaces, nous avons également mené un test sur 10 nettoyants commercialisés dans ce format.